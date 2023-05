La planche d'Uderzo, à l'encre de Chine, estimée entre 130.000 et 150.000 euros, est la n°7 de cet album de 1969. On y voit Astérix et Obélix faire la rencontre du jeune Pépé, un enfant ibère que les Romains ont enlevé et emmené en Armorique, près de l'irréductible village gaulois.

Elle est dédicacée par l'auteur à un journaliste, Bernard Delattre, à l'occasion de son anniversaire.

Le record pour un dessin d'Uderzo est l'illustration de couverture de l'album "Le Tour de Gaule", à la gouache et aux encres de couleur, vendu 1,449 million d'euros frais compris en 2017.