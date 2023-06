Grand Corps Malade, coup de coeur livres jeunesse

Paternité : Dans cet album qui illustre deux chansons, Grand Corps Malade dévoile l’émotion de la découverte de la paternité. Un texte intime et sincère.

Pudique : Une ode pudique à l'enfance entre bitume et ventre arrondi qui évoque l'attente et la musique : "Quand je te parle tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons."

Chanson : Des illustrations réalistes de Thomas Baas teintées de modernité, d’une ambiance citadine qui rappelle une balade dans Saint-Denis, la ville de naissance de GCM.

--> ★ ★ ★ Grand Corps Malade et Thomas Baas | Définitivement et Tu peux déjà | Album | Les Arènes - Anouche Productions, 60 pp., 18 €

C’est Super Chat !

"C'est Super Chat ! " de Michel Van Zeveren

Série : Quel bonheur de retrouver le chat chéri de Michel Van Zeveren. Après C'est qui chat ? (Pastel, 2019) et Il est où chat ? (Pastel, 2020), voici donc un troisième opus et C'est Super Chat !

Jeux de mots : Cette fois, "Chat cuisine" puis "Sacha s'en va" mais "Chat va pas !", etchaetera. L'auteur illustrateur décline à l'envi la rencontre des mots entre le chat et son maître Sacha et, franchement, "Chat fait du bien" !

Auteur fétiche : Michel Van Zeveren est un de nos auteurs fétiche. Chacun de ses albums est un régal et son humour particulier fait toujours mouche. Ou plutôt chat.

--> ★ ★ ★ ★ Michel Van Zeveren | C'est Super Chat ! | Album | Pastel, 30 pp., 10 €. Dès 6 mois.

Marche dans la nuit

"Marche dans la nuit", Esperluète

Lettre: Un vrai livre d'art et de poésie, comme une succession de mantras, une lettre à lire, à entendre, qui nous reconnecte à la nature et à la vérité.

Envoûtant : "Souviens-toi quand tu parlais aux renards […], Marche dans la nuit, Marche dans les forêts, Va sans rien dire sous les planètes. "

De toute beauté : Les aquarelles et crayons d’Anne Leloup, délicats et faussement brouillons, épousent les mots beaux, entre vert d’eau, camaïeux de bleu et pétales d’ocre, tous d’une profondeur minérale ou végétale. Un livre de toute beauté à glisser entre toutes les mains

--> ★ ★ ★ ★ Albane Gellé et Anne Leloup | Marche dans la nuit | Album | 64 pp., 25 €. Dès 6 ans.