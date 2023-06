Cormac McCarthy, la mort d’un géant des lettres américaines

Cela allait évoluer six mois plus tard : McCarthy venait de changer d'éditeur, passant chez Knopf, qui avait des plans très ambitieux pour lui. All the Pretty Horses (De si jolis chevaux) paraîtrait en 1992 et mettrait l'auteur sur la carte des best-sellers. Ses autres romans seraient republiés. Le culte autour de ce personnage secret, déjà frémissant depuis une décennie, allait s'amplifier. McCarthy n'avait jusque-là publié que cinq romans assez difficiles et très peu vendus chez Random House.

Veine historique

L'auteur était alors à ce qui semblait être le mitan de son œuvre. Après avoir situé tous ses livres au Tennessee et dans les Appalaches, il avait profité de bourses cumulées pour effectuer des recherches de terrain très poussées dans les déserts du sud-ouest américain et les montagnes de Sonora afin d'écrire ce que beaucoup estiment être son chef-d'œuvre, Blood Meridian (Méridien de sang), roman que le New York Times a estimé à sa parution être "le livre le plus sanguinaire depuis l'Iliade", et qui est sans doute, de tous ses livres, le plus notoire, même pour ceux qui ne l'ont pas lu : un western métaphysique dont Dali ou Max Ernst auraient pu dessiner les story-boards. Basée sur des personnages historiques réels, c'est une équipée nihiliste au terme de laquelle rien n'est révélé.

Établi à El Paso, puis à Santa Fe, McCarthy a ainsi continué dans cette veine historique de plus en plus métaphysique avec sa "South West Trilogy" : De si jolis chevaux (1992), le Grand Passage (1994) et Des villes dans la plaine (1998). Le premier roman de cette "Trilogie des confins", histoire romantique, conquiert le public américain, qui s'intéressera bien moins aux deux suivants.

Mais, tout Américain qu’il était, il y a eu un troisième acte dans sa vie.

"La Route" chez Oprah Winfrey

En 2006, nouvellement remarié et père d'un enfant, il surprend son monde en publiant The Road ("La Route"), un roman d'anticipation à deux personnages (père et fils), d'une simplicité de style et d'un pessimisme tuants. Il choque encore plus en acceptant de paraître à l'émission d'Oprah Winfrey pour le lancement.

De plus en plus préoccupé par les spéculations scientifiques, il fréquente presque journellement les mathématiciens et physiciens d'un think tank près de chez lui, au sein du Santa Fe Institute, conversations qui infusent les deux livres qu'il fait paraître à deux mois d'écart à l'hiver 2022, The Passenger (Le Passager) et Stella Maris. Le hiatus de dix-sept ans qui précède ce magnifique et inespéré retour en forme s'explique en partie par un cancer qu'il a dû surmonter, et la difficulté qu'il a eue à terminer le second de ses deux romans - une innovation pour lui tant par la forme que par le sujet principal (une jeune femme).

Pour autant, sa vie et sa carrière n’auraient-elles compté que deux actes, ceux-ci auraient déjà valu à l’auteur d’être considéré comme l’un des auteurs les plus importants de son temps, et l’on s’étonnera toujours du dédain des gens du Nobel à son égard. Il y a de la dynamite qui se perd. Cormac McCarthy est mort mardi 13 juin, il avait 89 ans.

Tranches de vie

Né à Providence (Rhode Island) en 1933, Charles Joseph McCarthy Jr. grandit à Knoxville. Tel le héros éponyme de son roman Suttree (1979), McCarthy se montre passablement rebelle contre son milieu aisé : quatre ans passés dans l'US Air Force, dont deux en Alaska à lire voracement (pour la première fois de sa vie), le conduisent à l'université du Tennessee, sans toutefois obtenir le moindre diplôme. Il épouse en 1961 Lee Holleman, rencontrée sur le campus, qu'il emmène se terrer dans une cabane délabrée dans le comté de Sevier, au pied des Great Smoky Mountains. C'est là qu'il écrit son premier roman, The Orchard Keeper (Le Gardien du verger).

Le couple a un enfant, Cullen, mais lorsque McCarthy demande à sa femme de travailler pour qu'il puisse continuer à écrire en paix, elle le quitte. L'écrivain va ensuite survivre principalement de bourses et de soutiens plus ou moins importants, qui lui permettent de voyager. Sur un bateau qui l'emmène en Europe à l'été 1965, il rencontre sa deuxième épouse Anne DeLisle. Ils séjournent principalement à Paris et Ibiza, où il écrit son deuxième roman, l'Obscurité du dehors, avant de rentrer dans le Tennessee en 1969.

Établi à l'autre bout du Tennessee, près de Louisville, dans une étable sans eau courante, le couple vit chichement pendant que McCarthy écrit son troisième roman, Child of God (Un enfant de Dieu), tout en déclinant toutes les offres universitaires rémunératrices.

C'est en 1976 que McCarthy, séparé d'Anne DeLisle, s'installe à El Paso, Texas. Mais il n'en a pas tout à fait fini avec les Appalaches : le monumental Suttree (1979) le révèle à la fois au faîte de son art, et un peu perdu. Méandres et touffeurs lexicales sont désormais sa signature.

"No Country for Old Men"

Il faudrait aussi parler du langage inconcevable qu'il utilise le plus souvent, de ses dialogues si sûrs et précis qu'ils n'ont jamais besoin de guillemets ni de tirets. Tel un paléontologue un peu branque, il récupère des mots anciens, pour les polir comme des galets. James Wood, le critique du New Yorker qualifiait No Country for Old Men de "thriller sans importance". C'est pourtant ce dernier titre qui a fait connaître son nom de par le monde, non sans l'aide de l'adaptation d'une fidélité parfois excessive, mais toujours distrayante qu'en ont fait les frères Coen.