Prix Versele : les Goncourt de la jeunesse sont arrivés

Chris Haugton, Xavier-Laurent Petit, Arnold Lobel, Gilles Bachelet... Que du beau monde !

Cinq livres par âge

Le principe est simple : chaque enfant participant a découvert 5 livres correspondant à son niveau de lecture, avant de voter pour son préféré. On y parle de transgression avec Et si ! , d’attachement avec Tigre ou d'argent dans (3, 2, 1). Mais aussi de troisième âge : un polar a pour cadre une maison de repos pour héros oubliés dans la Résidence Beau séjour, et on part à la découverte de chauve-souris dans Les gardiennes du grenier.

Les livres primés en 2023

1 chouette (dès 3 ans)

Lauréat

Et si ! Chris Haugton (Editions Thierry Magnier)

Chris Haughton avait marqué le prix Versele 2016 avec un doublé gagnant pour Un peu perdu en 1 chouette et Chut, on a un plan en 2 chouettes. On retrouve sa construction précise au rythme cadencé par les répétitions, qui permet d'anticiper de manière jouissive le récit. Il y ajoute une chute qui ouvre sur un possible recommencement et qui constitue une de ses marques de fabrique. Le tout dans une dominante rouge, couleur de l'interdit, particulièrement bienvenue pour une histoire autour de la transgression : une maman singe interdit à ses trois rejetons de descendre de la canopée pour se nourrir de mangues.

Label

Un loup sort dans la nuit Clémentine Mélois, Rudy Spierssert (l'école des loisirs)

2 chouettes (dès 5 ans)

Lauréat

Tigre Jan Jutte (Les éditions des éléphants)

Les vieilles dames dans les livres pour enfants, c’est plutôt fréquent, mais qu’elles ne soient pas des grands-mères, c’est plutôt rare. Et des vieilles dames qui se lient d’amitié avec un tigre, c’est exceptionnel. Voilà ce qui arrive à Joséphine après une promenade dans la forêt proche de chez elle. Elle adopte le félin et parvient à ce que tout son quartier l’accepte. Le bonheur semble parfait jusqu’au jour où le tigre se met à déprimer… Joséphine décide de le ramener dans son pays d’origine. Aimer, c’est aussi laisser l’autre libre de ses choix.

Label

Porculus Arnold Lobel (l'école des loisirs, Mouche)

3 chouettes (dès 7 ans)

Lauréat

(321) Mari Kanstad Johnsen (Cambourakis)

Dans la veine des grands albums scandinaves, voici 3, 2, 1 de la Norvégienne Mari Kanstad Johnsen. Son trait audacieux surgit à chaque page dans une profusion de détails, un trait apparemment déjeté, des perspectives inattendues, des personnages aux formes élastiques, des couleurs originales. Un style ultra moderne pour aborder le consumérisme, le rapport à l’argent, les rivalités, le sens donné au travail, les vacances. Le tout avec des personnages hors normes : Anna, gamine finaude, qui sait ce qu’elle veut et négocie à merveille face à une grand-mère – béret breton et ongles vernis – qui ne se laisse pas démonter par les suppliques de sa petite-fille.

Label

Cachée ou pas j’arrive ! Lolita Séchan, Camille Jourdy (Actes Sud BD)

4 chouettes (dès 9 ans)

Lauréat

Résidence beau séjour Gilles Bachelet (Seuil Jeunesse)

Véritable valeur sûre, lui aussi, Gilles Bachelet continue à enchanter ses lecteurs et lectrices. Un jour, les enfants s’entichent de licornes, un autre, de grolovious à poils doux, auxquels succéderont les pandas en tête du classement des animaux super choupinous. Ainsi en va-t-il des modes. Mais que deviennent les personnages détrônés ? L'auteur illustrateur français a imaginé une maison de repos pour vedettes oubliées ou une sorte de super-colonie de vacances : la Résidence Beau Séjour. Dans un décor bien chargé et bourré de références, Poufy la licorne et ses camarades s’adonnent à l’aqua poney, au pole dance ou à la pâtisserie.

Label

Boucles de pierre Clémentine Beauvais, Max Ducos (Sarbacane)

5 chouettes (dès 11 ans)

Lauréat

Les gardiennes du grenier Oriane Lassus (Biscoto éditions)

Prépubliée sous forme de feuilleton dans le journal Biscoto, cette BD de cinquante-deux pages est construite par épisodes avec une relance régulière du suspense. Les gardiennes du grenier, dont les cases varient par les formes, l’emplacement et le style graphique, met en scène des chauves-souris. Au moment de partir pour hiberner, Plecota a un accident et se retrouve au milieu d’une famille de musaraignes qui la soignent. Puis elle est adoptée par des humains, lesquels sont menacés d’expropriation. Plecota fait appel à ses amis Riri et Mino pour les aider. Une aventure comme la vie, avec des amitiés, des séparations, des retrouvailles, des rêves, des combats, des solidarités inattendues, etc.

Label

Mission mammouth Xavier-Laurent Petit, Amandine Delaunay (l'école des loisirs, Neuf)