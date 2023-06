”En thérapie” continue avec Marie-Aude Murail : “On se prend une baffe monumentale lorsque ressurgit l’inconscient”

Nombreux sont ceux qui, comme pour Harry Potter, ont grandi avec la série et trépigné en attendant cette septième saison, qui s’est fait un peu désirer. Marie-Aude Murail l’a en effet mise entre parenthèses, le temps d’accompagner son frère, Lorris Murail, atteint de la maladie de Charcot, dans l’urgence de l’écriture de la série Angie ! (L’école des loisirs, 2022).

Elle a pris goût à cette écriture à quatre mains. Elle a surtout beaucoup souffert du décès de son frère. Pour combler cette solitude, elle a fait appel à sa fille, Constance Robert-Murail, qui cosigne la nouvelle saison et toutes deux entremêlent leurs écritures.

Votre série est parue cinq ans avant l’arrivée de la série télévisée française En thérapie sur nos écrans. Vous avez été précurseure…

J’ai été inspirée par la série américaine In Treatement, dont En thérapie est une adaptation. Mais au départ, c’est un film avec Gérard Jugnot et Émilie Duquenne, Oui, mais… (2001) d’Yves Lavandier, qui m’a donné le déclic. On y voyait une adolescente qui suivait une thérapie brève. C’était plein d’humour et d’émotion. Je me suis dit qu’il fallait que les ados voient ce film qui dédramatise la thérapie. J’avais aussi lu Le syndrome du Sauveur de la psychologue américaine Mary C.Lamia. Le sauveur est celui qui préfère s’occuper des autres, plutôt que de ses problèmes. Comme le Sauveur de ma série, ou le psy d’En thérapie, dont la vie privée est un désastre.

En sept saisons, quelles sont les principales évolutions que vous avez constatées chez les adolescents ?

Rien de très bouleversant, sinon une montée de l’anxiété. Il y a eu le Covid, les dérèglements climatiques, la canicule de l’été dernier, une plus grande prise de conscience, assortie d’un sentiment de colère. Ou de découragement. Comme si, de toute façon, “c’était foutu”. On commence à entendre ce genre de réflexions. De plus en plus de jeunes femmes ne veulent plus avoir d’enfant. En même temps, je constate une résilience formidable, un sursaut après 30 ans, un désir de vie, une pulsion plus forte que celle de mort, une éclosion de bébés. Cette conscience se justifie, s’explique. C’est un déchirement pour moi, car je ne sais quelle parole porter. Il devient difficile d’être écrivain pour la jeunesse. D’où mon refuge provisoire au XIXe siècle, dans le roman historique que j’écris à la première personne et qui me ramène aux premiers combats féministes et à la position des artistes.

Comment voyez-vous votre rôle auprès des adolescents ?

Je le vis en direct, en face-à-face, car je vais sur leur territoire. Il s’agit d’un partage, d’un échange. Je ne pense pas qu’on peut tenir à nos postes si on n’admet pas que les jeunes ont des choses à nous donner, si on imagine que nous sommes celles et ceux qui allons les sauver. J’écoute leurs conseils et en même temps, je ne renonce pas à mon propre rôle, à une épaisseur de vie et de culture, qui les relie à leur histoire.

”Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé”, écrivait Montesquieu. La littérature est un remède. L’est-elle encore plus lorsqu’elle nous parle de thérapie ?

On a besoin de ce genre de livres, car on manque de psychologues. Ils peuvent avoir un rôle consolateur, jeter un regard sur nos psychés. De nombreux lecteurs me disent que la série est arrivée à un bon moment de leur vie. Essayer de trouver les mots justes, c’est tout mon travail, c’est celui de Sauveur, c’est celui de l’écrivain.

Vous ne parvenez pas à mettre un point final à cette série ? Pour quelles raisons ?

Comment abandonner un tel sujet, un tel personnage ? J’ai envie d’envoyer tout le monde en thérapie. Cela me fatigue, tous ces gens qui pataugent. Personne ne sauve personne, mais tout le monde peut changer et la première des démarches consiste à chercher quelqu’un qui vous écoute sans vous juger.

Puisqu’une huitième saison est annoncée, pouvez-vous déjà donner un aperçu des thématiques qui la traverseront ?

J’essayerai, entre autres, de comprendre le décalage qui existe entre le fantasme, notre inconscient, et l’évolution sociétale. On le voit, par exemple, avec cette appétence des jeunes filles pour des fantasmes masochistes, nourris par la résurgence d’une littérature, comme Captive, qui promeut ce type de relation, ou le porno, qui encourage le fantasme sadique masculin, le tout en contradiction avec les discours féministes. On est toujours dans une espèce de décalage entre l’inconscient archaïque et les évolutions de la société. Comment ne pas être écartelé entre ces désirs et ces avancées, les relations égalitaires revendiquées suite à l’évolution du féminisme, le refus du patriarcat, ce qui est dit et ce qui est pensé ? Il ne suffit pas de le constater. Il faut l’expliquer. Voilà pourquoi on assistera peut-être dans la saison 8 à une mise à nu des relations hommes-femmes, qui interroge le décalage entre les belles choses qu’on réclame, y compris en littérature jeunesse, et la baffe monumentale qu’on se prend lorsque ressurgit l’inconscient.