Pic Pic le loustic

Ils sont les grands indésirables de l'été, ces moustiques qui sifflent, piquent, nous empêchent de dormir et laissent sur nos corps jeunes, ou moins jeunes, le souvenir lancinant de leur passage : ça gratouille, ça démange, ça agace… Surtout les tout-petits. D'où l'intérêt de l'album cartonné d'Hector Dexet, qui vante les 2 piqûres dans le dos des singes, comme des bisous qui grattent, les 3 piqûres sur le ventre des pingouins, les 5 piqûres dans le cou de la girafe ou encore les 10 piqûres sur la langue des grenouilles qui cherchent à l'attraper. Raconté à hauteur de moustique, Pic Pic rappelle qu'il s'attaque autant aux petits enfants qu'aux gros éléphants, qu'il ne craint rien ni personne, surtout pas ceux qui ne dorment que d'un œil. Voici les jeunes lecteurs avertis à travers un album inventif et interactif aux couleurs vives et pleines. Tourbillonnant comme la danse du moustique, ce livre se découvre aussi en glissant le doigt dans les trous de chaque page, comme autant de piqûres de rappel. Dans la lignée du formidable Hervé Tullet.

Hector Dexet, Amaterra, 40 pp, 15 €.

Dès 1 an

Balade en montagne

Les amoureux des sommets, des grands espaces et des hauteurs se régaleront tout au long de cette balade en montagne de Jessica Das. Un livre-boîte, comme une valise, un leporello qui se déplie à l’envi et recto verso, un imagier panorama qui ravira les plus jeunes et leur permettra d’entendre plein de nouveaux mots de vocabulaire, du bouquetin à l’irrésistible marmotte, en passant par l’ours, la gourde, l’aigle, le téléférique, la luge ou l’edelweiss. Une superbe randonnée livresque en perspective à travers des illustrations belles et contrastées, d’un bleu profond ou canard, d’un vert conifère au blanc comme neige. L’objet livre, en outre, est aussi attractif que soigné, avec une frise d’un côté, un imagier de l’autre, qui offre plusieurs possibilités de lecture. Que demander de plus ?

Jessica Das, Amaterra, 30 pp, 15 €.

Dès 6 mois

La ville

Il est, dans la valise, des incontournables. Comme le maillot, certes, mais aussi l'un des carrés cartonnés de Jeanne Ashbé, à qui les fées ont donné le don de s'adresser aux tout-petits. Dans la nouvelle fournée, après Le soir, Le bain, Le voyage ou encore Le repas, cap pour des moments de lecture partagés, sur la ville, une destination de vacances comme une autre, mais à nulle autre pareille lorsqu'on la découvre à travers les images de Lou et Mouf et en trottinette. Que de distractions, d'étourdissements dans la cité assourdissante, avec la sirène de l'ambulance qui retentit, le bus qui nous emmène au loin, le camion poubelle plus vrai que dans une panoplie Playmobil et des magasins si bien achalandés. De quoi assurément passer une journée trépidante, car, si la campagne regorge de sources de joies et de plaisirs, la ville, c'est parfois vachement bien aussi, été comme hiver !

Jeanne Ashbé, Pastel, 16 pp, 6,50 €.

Dès 2 ans

Un instant sur la terre

L’été, c’est aussi le moment, l’instant où on se pose sur la terre, les yeux dans le ciel, vers l’horizon ou l’au-delà pour s’inscrire dans l’espace et tenter de comprendre ce qui nous entoure. Voilà ce que propose Seoha Lim dans son album poétique à souhait, venu suspendre le temps, pour songer à tout ce qui se passe au même instant à des endroits différents : le soleil qui se couche et le jour qui se lève, la lune vue sous un autre angle, les heures et dates qui diffèrent, la forêt qui résonne ou encore le silence qui règne dans le désert. On sème là, on récolte ici, des oiseaux commencent leur migration là où d’autres arrivent à destination et le soleil ravit les uns, tandis que la pluie arrose les autres. Il arrive même que deux bébés naissent sous une lune presque identique dans cet album plus complexe et philosophique qu’il n’y paraît. D’une sincère délicatesse aux illustrations raffinées, il aide aussi à respirer un peu au creux de la course folle. Un vrai livre de vacances.

Seoha Lim, La Partie, 36 pp, 15 €.

Dès 3 ans

Moteur !

Qui dit vacances, dit voyage et donc, souvent, voiture. Bien installé sur le siège arrière, comme enfoncé dans un fauteuil de cinéma, le travelling peut commencer. Et l'imagination se mettre en branle, avec comme premier héros, une armada de panneaux publicitaires qui racontent déjà beaucoup. Suivront les motards, qui se transforment en chevaliers, un arrêt sur images suite aux premiers embouteillages, un camion rugissant en guise de vaisseau spatial, l'impression de filer et les premiers noms d'oiseaux que s'échangent si volontiers les automobilistes, genre "Alsaciens, têtes de gratin !"

Sans oublier les policiers qui font sauter le bouchon. Décidément, c'est vraiment presque aussi bien qu'au cinéma. Ne manquent que les chocolats glacés pour patienter et se délecter de ce livre graphique et rapide comme un bolide du génial Bruno Gibert et de la non moins talentueuse Delphine Chedru.

Bruno Gibert et Delphine Chedru, éd. Thierry Magnier, 40 pp, 14 €.

Dès 4 ans

Notre voyage

L'important, c'est le chemin", disait en substance Lao Tseu. Tel est également le point de vue de Romain Bernard, qui propose un voyage dans le voyage, une rêverie par la fenêtre du train pour un périple qui démarrera bien avant le lever du soleil, qui verra la ville s'éveiller doucement, qui croisera le chemin d'animaux, vaches, chevaux, chèvres ou moutons, si paisibles, dans les prairies ou d'oiseaux étonnants… Il y aura encore tant de choses à découvrir ou de jeux à inventer avant d'arriver en bord de mer. Mais, pour l'heure, il est temps de dormir et de rêver aux promesses du lendemain. Le voyage, oui, commence en l'imaginaire, comme le rappelle l'auteur de cet album horizontal qui laisse défiler les images tels de véritables aplats au fil d'un périple qui mêle volontairement rêverie et réalité. Une belle invitation à la contemplation.

Romain Bernard, La partie, 32 pp, 16 €.

Dès 4 ans

Nos vadrouilles

Elles sont magnifiques, Nos vadrouilles, surtout quand elles sont signées Mattias Danielsson et Sara Gimbergsson et qu'elles se déroulent le jour le plus chaud de l'été, quand tous les autres sont partis soit à la plage, soit sur une île, soit à la campagne. Pendant ce temps, nos deux amis jouent à la finale de la Coupe du monde. Tout un programme… Mais, au moment où le lob atterrit dans le jardin d'une vieille ronchon, la partie est interrompue… Reste à jouer à se perdre, cet intemporel qui en aida tant à se retrouver. Le bitume colle aux semelles et un crapaud se débat dans une cannette vide. Après être passés chez le garagiste, nos deux amis atterrissent au parc pour une rencontre décisive et une collecte de cannettes inespérée. Ces vadrouilles improvisées se révéleront finalement très productives dans une histoire de vacances inattendue, loin des rires des mouettes mais près, si près des vraies valeurs de la vie, le tout dans une atmosphère inhabituelle et cocasse. Encore une pépite des éditions belges Versant Sud jeunesse.

Mattias Danielsson et Sara Gimbergsson, Versant Sud jeunesse, 32 pp, 15,50 €.

Dès 4 ans

On ferait comme si

Alors, celui-là, on l'adore ! On ferait comme si… Mais bien sûr… Comme s'il y avait un château, dans un royaume éloigné, qu'on irait visiter… Monter dans le donjon, s'aventurer dans le territoire du géant Potirus, le terrible roi des Citrouilles, fabriquer des lances pour affronter ses gardes, anéantir l'ennemi, revêtir une robe de princesse avec un chou sur la tête en guise de couronne et garder le regard hautain face au chevalier à la citrouille incliné. L'aventure ne s'arrêterait pas là. Il faudra encore partir sur la planète Mars, attaquer les Martiens envahisseurs à l'aide du tuyau d'arrosage et envoyer, pourquoi pas ?, des créatures bizarroïdes en prison, laquelle ressemblerait étrangement à un poulailler. Vintage, mouvementé et virevoltant, magnifiquement illustré par le peintre et illustrateur Gérard DuBois, multiprimé, voilà un album qui honore l'enfance libre et joyeuse. Une cure de jouvence pour le plus grand des voyages, celui que permet l'imagination.

André Marois et Gérard DuBois, Grasset jeunesse, 56 pp, 18,50 €.

Dès 5 ans

Le vieil homme et les mouettes

Les mouettes… Difficile de s’en passer dès qu’on rêve à l’été et surtout lorsqu’on découvre le magnifique album de Rémi Courgeon et Rozenn Brécard. Ambiance bord de mer, estran et miroir troublant comme sur une large plage de Bretagne, qui change de visage et de relief au gré des marées et qui laisse, par exemple, surgir des flots un château-rocher-cathédrale-village au nom de mont Saint-Michel. Au cœur de ce paysage aussi familier qu’étrange, un pêcheur mystérieux, toujours suivi d’une horde de mouettes qui rient dans son sillage. L’homme parle peu et intrigue cette petite fille qui le croise à la boulangerie le matin, une demi-baguette sous le bras. Peu à peu, elle cherchera à percer les mystères de son pouvoir au fil de pages qui respirent la mer, mais aussi la beauté et l’étrangeté, traduites par les remarquables illustrations de Rozenn Brécard, acryliques profondes, nuanciers de bleus et de gris, jeux de perspectives et de reliefs pour un récit qui emmène plus loin que l’horizon.

Rémi Courgeon et Rozenn Brécard, Seuil jeunesse, 40 pp, 15,50 €.

Dès 8 ans

Juliette Pommerol chez les Angliches

Après le vif succès du roman de Valentine Goby, voici une adaptation en BD qui fait mouche et rend parfaitement l’ambiance cour de récré chez les ados. Lorsque l’insupportable Flavie, alias Langue de Vipère, annonce qu’elle part dans une famille en Angleterre pour l’été, Juliette se décompose presque autant que les douze doudous dont elle ne parvient pas à se séparer. Prise à son propre piège, cette menteuse hors pair déclare qu’elle aussi part chez les Angliches, et même qu’elle adore le camping. Plus moyen de reculer. La voici partie pour de redoutables aventures, qui vont la faire grandir bien plus qu’elle le croit. Lisible et joyeusement persiflante, cette adaptation capte l’essentiel du roman et en accroît l’humour grâce aux illustrations hyperexpressives de Charlotte Mevel, qui nous replongent d’un coup de crayon à l’aune de l’adolescence. Vraie promesse d’été so british.

Valentine Goby, Fred Paronuzzi et Charlotte Mevel, ed. Thierry Magnier, 48 pp, 15 €.