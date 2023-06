"Le Journal de Namur" orchestré par Édouard Baer revient en août à l’Intime festival

Côté petites lectures suivies d'un entretien, les invités se nomment Antoine Wauters (Le plus court chemin, lu par Yannick Renier) et Philippe Artières (Mon cher confrère…, lu par Pietro Pizzuti). Des entretiens seront aussi proposés avec Aliyeh Ataei (La frontière des oubliés), Dominique Célis (Ainsi pleurent nos hommes), Charly Delwart (Que ferais-je à ma place ?), Michelle Gallen ( Ce que Majella n'aimait pas ), Myriam Leroy ( Le mystère de la femme sans tête ), Alexandra Matine (La pire amie du monde), Anthony Passeron ( Les enfants endormis ), Lize Spit ( Je ne suis pas là ), Tomasz Jedrowski ( Les nageurs ) et Thomas Clerc (responsable de l'édition des Inédits d'Edouard Levé).

Quinze Namurois sur scène

Après une première mémorable du Journal de Namur, créé l'an dernier avec la complicité d'Edouard Baer, une deuxième édition se tiendra sur le même modèle : ouvrir la scène à une quinzaine de Namurois pour une prestation de trois minutes, toutes disciplines confondues.

Une présélection sera opérée, et trente candidats seront auditionnés par Edouard Baer qui ne gardera que quinze intervenants. "Cela fait partie des moments populaires qui nous ouvrent à d'autres publics et auxquels nous tenons sans transiger par ailleurs sur la qualité de certains choix plus pointus", reconnaît Chloé Colpé.

Enfin, signalons encore une lecture-projection consacrée à la photographe Francesca Woodman (en présence de Bertrand Schefer qui lui a récemment consacré un livre), une discussion avec Dorcy Rugamba au départ de son installation Les restes suprêmes, le spectacle Plastic Heroes d'Ariel Doron, la projection du film Petites de Pauline Beugnies et un concert-entretien avec Rodolphe Burger. À cela s'ajoutent l'épisode 3 de l'émission Le temps des fleurs (réalisée en direct par des résidents d'une maison de repos et d'un hôpital psychiatrique, encadrés par Léna Burger et Lou Colpé), et l'exposition Petite laine pour vieille enfance (dessins de Francis Goidts). Le week-end se terminera sur un inédit prometteur : une lecture musicale des Inédits d'Edouard Levé, par le comédien Nicolas Bouchaud et le musicien Dominique Mahut.

Du 18 au 20 août, pass un jour 14 €, grandes lectures 18 €, pass complet 80 € (prévente) et 85 €. Infos et réservations : 081/22.60.26