Que d’émotions ! En refermant ce premier roman, on est ébahi par la traversée que vient de nous proposer Meg Mason. Car il en fallait, du culot comme de l’aplomb, pour traiter avec autant d’humour, de finesse, de nuances et d’honnêteté le thème de la dépression. Lorsque le roman s’ouvre, Martha vient d’être quittée par son mari. Cet hiver 2018, elle entame la quarantaine sans avoir jamais eu de situation professionnelle véritablement stable. À l’âge de dix-sept ans, une petite bombe a éclaté dans son cerveau et l’a changée à jamais. Avec Martha, on oscille d’une crise à l’autre. De diverses tentatives pour évoluer au besoin d’être simplement soi-même, elle tente de dépasser son statut de malade pour essayer de comprendre en profondeur ce que vivre à ses côtés implique. Si elle parle de dépression, ou plutôt d’une maladie qu’elle ne nomme pas (symbolisée par deux longs tirets), Meg Mason traite avant tout d’amour. Elle se montre impressionnante dans sa description d’une famille, de la solidité des liens entre ses membres, des mécanismes de solidarité qui s’y déploient. Le tout avec un étonnant alliage d’empathie et d’humour. Ce qui donne un texte impossible à lâcher.

>>> Meg Mason, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Le Bot, Points Seuil, 408 pp., 9,40 €

Les prophètes

Dans cette ambitieuse fresque sur l'esclavage, premier roman de Robert Jones Jr, tout s'inscrit dans une filiation assumée à Toni Morrison (1931-2019). Avant que ne se déploient autant de personnages que de trajectoires et de voix, Les prophètes est d'abord une écriture qui éblouit, maelström à la fois énergique, poétique et envoûtant. Surnommé Empty, parce qu'il n'y a aucun moyen de s'en échapper, le domaine des Halifax est une plantation comme tant d'autres, sise au cœur du Mississippi. À seize ou dix-sept ans, Samuel et Isaiah ont réussi à se ménager un espace à eux dans la grange où ils travaillent sans relâche. L'un fanfaron, l'autre plus tranquille, ces orphelins valeureux et serviables ne sont élevés par personne, mais aimés de tous les esclaves. Tout allait bien pour eux jusqu'au jour où Amos reçut du maître des lieux un rôle qui lui donna du pouvoir : transmettre l'enseignement des Évangiles. Sous couvert d'apporter la paix, il en vient à menacer de châtiments ceux qui osent ne pas suivre le dogme. Dans cet impressionnant et foisonnant roman, où l'auteur ne craint de convoquer ni les esprits ancestraux ni la parole sacrée, chacun semble tiraillé entre la volonté et la peur. Une chose est sûre : les actes de défis sont toujours contagieux. Et la vérité, puissante.

>>> Robert Jones Jr., traduit de l’anglais (États-Unis) par David Fauquemberg, Le Livre de Poche, 552 pp., 9,95 €

La réfugiée

Née à Beyrouth mais installée aux États-Unis depuis de nombreuses années, Mina Simpson se rend à Lesbos pour seconder une amie qui vient en aide aux réfugiés. Elle est médecin, et pense pouvoir se rendre utile. Mais elle est peu préparée à une forme de douleur qui n'entre pas dans son champ habituel. Car ceux qu'elle croise ont des histoires dramatiques - ce qu'ils ont enduré avant de se résoudre à partir, pendant leur dangereux périple, l'incertitude qui les attend désormais. Plusieurs trajectoires nous sont retracées avec force. Si terribles et si lourds soient les destins de ces réfugiés, le propos de Rabih Alameddine met surtout en lumière la solidarité, l'amour, la résilience. "Continuer et espérer des rêves à sa mesure." Pour Mina, être à Lesbos, c'est être plus proche de Beyrouth qu'elle ne l'a été depuis qu'elle a quitté son pays. Ce qui fait immanquablement remonter en elle une multitude de souvenirs. Son histoire se déroule en parallèle à celle de son séjour à sur l'île grecque. Avec ce texte à la construction audacieuse, Rabih Alameddine (Amman, 1959), prix Femina 2016 pour Vies de papier, signe un roman d'une formidable intensité.

>>> Rabih Alameddine, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard, 10/18, 408 pp., 8,90 €

Connemara

Prix Goncourt en 2018 pour Les enfants après eux, Nicolas Mathieu signe avec Connemara un texte vibrant d'émotions et de justesse. On y suit la trajectoire d'un homme et d'une femme qui se croisent des années après avoir vécu leur adolescence dans le même lycée. À bientôt quarante ans, Hélène mène une vie où tout lui a souri : une carrière satisfaisante, deux enfants, une belle maison. Ce qui n'empêche pas l'insatisfaction et une folle envie de tenter autre chose. De son côté, Christophe, ancien champion de hockey sur glace, vit seul avec son père et un fils qu'il risque de moins voir. Son travail est peu satisfaisant, mais il n'a pas renoncé et croit encore que la vie a mieux à lui offrir. À nouveau situé dans le Nord délabré et abandonné que Nicolas Mathieu connaît bien pour y vivre, Connemara mêle habilement tremblement existentiel et ancrage politique, trajectoire personnelle et cynisme du monde du travail, ce qui sépare et ce qui relie. Il y a bien sûr une forme de mélancolie dans ce roman aussi captivant que réussi, mais également une lumière et une humanité confondantes. Avec une bande-son reconnaissable entre toutes, Nicolas Mathieu interroge les fractures de la société contemporaine avec une empathie exemplaire.

>>> Nicolas Mathieu, Babel, 544 pp., 9,90 €

La rivière

Comme des flots pouvant se révéler tout à coup sombres et imprévisibles, La rivière de Peter Heller a tout pour surprendre. L'écrivain américain y poursuit son exploration de la nature à hauteur d'homme aux côtés, cette fois, de deux étudiants. Amoureux des grands espaces, Jack et Wynn ont décidé de faire une pause pour s'offrir "un périple sans date d'arrivée prédéterminée" en canoë sur le mythique fleuve Maskwa, au nord du Canada. Ils sont jeunes, rameurs expérimentés, débrouillards, conscients des pièges que peut receler un tel parcours. Ils ont économisé pour s'équiper du meilleur matériel et emporter des vivres en suffisance, bref pour profiter au mieux du somptueux paysage qui allait s'offrir à eux. Une menace point pourtant dès l'entame du récit : un gigantesque incendie est en train de s'étendre dans leur direction. Les questions fusent, les stratégies s'élaborent, au risque de fragiliser leur belle entente. Les cris d'un homme et d'une femme achèvent de les déstabiliser. Avant de les confronter à d'éprouvants pics de stress, Peter Heller, qui alterne avec habileté moments de contemplation et accélérations dramatiques, a pris soin de donner une épaisseur psychologique et une forte histoire personnelle à son duo.

>>> Peter Heller, traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy, Babel, 304 pp., 9,40 €

Des souris et des hommes

John Steinbeck (1902-1968), dont l'œuvre sera couronnée par le prix Nobel de littérature en 1962, nous y raconte l'histoire de George et de Lennie, deux ouvriers agricoles qui rêvent du jour où ils pourront s'installer sur un coin de terre leur appartenant. Ce duo est déséquilibré, George veillant sur Lennie, un simple d'esprit à la force redoutable. Tout s'annonçait pour le mieux dans un ranch de la vallée de Salinas où ils venaient d'être embauchés comme journaliers. Jusqu'à ce que l'épouse désœuvrée du patron s'en mêle. Ce texte nous parle de précarité, d'exclusion et de solidarité. La seule traduction en français du roman Des souris et des hommes de John Steinbeck, paru aux États-Unis en 1937, avait jusqu'ici été réalisée par Maurice-Edgar Coindreau en 1955. À la demande de Gallimard, la romancière (une trentaine de titres pour enfants et douze pour adultes, parmi lesquels L'Éternel fiancé, Ce cœur changeant et Une partie de chasse) et traductrice littéraire Agnès Desarthe s'est attelée à en livrer une nouvelle. Un défi relevé haut la main par cette agrégée d'anglais.

>>> John Steinbeck, traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Desarthe, Folio, 176 pp., 9,50 €

Un jardin dans les Appalaches

Des yeux dans les arbres, Un été prodigue, Une rivière sur la lune… C'est en romancière que Barbara Kingsolver s'est fait connaître. Paru en 2007, ce texte est un plaidoyer pour une vie en harmonie avec la nature. Après 25 ans vécus à Tucson, sa famille a mis le cap sur un coin perdu des Appalaches, terre natale de l'écrivain. Un lieu "qui pourrait nous nourrir : un endroit où il pleut, où les récoltent prospèrent, où l'on peut boire l'eau directement à la source", choses impossibles dans le désert de l'Arizona. Avec la verve qu'on lui connaît, Barbara Kingsolver (biologiste de formation) retrace douze mois de culture et d'élevage destinés à son foyer. S'il le faut, appel est fait à la production locale. Parfois véhémente, elle ne cache pas les difficultés rencontrées, mais prouve, entre autres, que volonté et ténacité permettent de se nourrir l'hiver des conserves élaborées l'été et que la fabrication de yaourts ou de mozzarella est à la portée de tous. Destiné à faire des émules, ce cri d'alarme (biodiversité menacée, épuisement économique, changements climatiques) est plus que jamais d'actualité. En fin de compte, plaide-t-elle, "nous sommes ce que nous mangeons".

>>> Barbara Kingsolver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Buchbinder, Rivages Poche, 512 pp., 11 €

Les autres Américains

Laila Lalami met ici le projecteur sur des vies minuscules, évoluant dans un coin reculé, mais qui n’en éclairent pas moins plusieurs facettes de l’Amérique où s’est installée celle qui est née à Rabat en 1968. Un soir, en sortant du diner qu’il a repris avec fierté, Driss Guerraoui est percuté par une voiture qui prend la fuite. L’homme décède sur place, sans témoin. Musicienne installée à Oakland, sa fille Nora retrouve sa mère et sa sœur pour les funérailles. Ce retour inattendu sur les lieux de son adolescence, qu’elle avait fui dès qu’elle l’a pu, remue un tas de choses en elle. Autour de Nora et de Jeremy, ancien ami de lycée, qui vont chacun trouver en l’autre quelque consolation, évoluent une foule de personnages s’exprimant à tour de rôle pour former un ample roman choral. Les points de vue, les moments, les aspirations se succèdent pour dessiner une réalité plus complexe qu’il n’y paraît. Petit à petit, des lézardes apparaissent, un secret est bientôt percé, et il faut se résoudre à composer avec le passé pour ne pas hypothéquer l’avenir. Mais c’est aussi l’Amérique comme terre d’accueil qui est ici dépeinte, et la façon dont les personnages sont entraînés malgré eux par le hasard et ses lois insaisissables.

>>> Laila Lalami, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet, Le Livre de Poche, 480 pp., 9,95 €

Le dernier mouvement

Ce quatrième titre de Robert Seethaler (Vienne, 1966) à être traduit en français dit avec autant de sobriété que de force la solitude d'un homme au crépuscule de sa courte mais riche existence, qui n'est autre que Gustav Mahler. On le découvre sur le pont de l'Amerika, mastodonte d'acier qui le ramène en Europe après une ultime saison à New York. Cette traversée pourrait être son dernier voyage. Le corps affaibli par l'épuisement et la fièvre (qui pourrait flirter avec une certaine folie), le musicien affronte ce sixième jour de voyage avec pour seul horizon l'immensité aveuglante de la haute mer. Face à ce qui ressemble à une toile vierge, sa mémoire s'anime des épisodes marquants de son parcours. Robert Seethaler nous emmène dans l'intimité d'un grand créateur avec une élégance infinie. En un peu plus d'une centaine de pages, il nous offre une profondeur et une intensité qui ravissent. La sobriété de l'écriture, les va-et-vient entre un présent de souffrance et un passé qui redéploie ses hauts comme ses abîmes, donnent une saveur poignante à cet hommage sensible au compositeur et chef d'orchestre Gustav Mahler (1860-1911).

>>> Robert Seethaler, traduit de l’allemand par Élisabeth Landes, Folio, 144 pp., 7,50 €

La promesse

De 1986 à 2018, c'est le destin d'une famille blanche, les Swart, qui s'écrit en parallèle de l'histoire tourmentée de l'Afrique du Sud. Les quatre parties du livre déploient chacune un moment de bascule dans la vie des Swart : l'apartheid, la coupe du monde de rugby sous Mandela (celui qui est passé "de la prison au trône"), l'investiture du président Mbeki pour s'achever lors de la démission de Jacob Zuma. Adolescente au moment de la mort de Rachel, Amor avait été témoin de la promesse faite par sa mère à Salome, la domestique noire dévouée à leur famille : après sa mort, la maison où vivait Salome lui serait léguée. Le père avait marqué son accord. Mais Amor étant jugée trop jeune pour être prise au sérieux, il sera facile de relativiser la valeur de cette promesse. D'autant que Rachel n'est pas encore enterrée qu'éclatent déjà tensions, rivalités et autres convoitises, qui déchirent le clan. D'une plume virtuose, le romancier et dramaturge Damon Galgut se déplace d'une tête à l'autre de ses personnages en un fondu enchaîné saisissant, apportant un impressionnant effet enveloppant. Une imparable mécanique a été mise en place, qui donne à La promesse (Booker Prize 2021) sa véritable ampleur à mesure de l'avancement du récit.

>>> Damon Galgut, traduit de l’anglais (Afr. du Sud) par Hélène Papot, Points Seuil, 288 pp., 8,30 €