466 titres attendus pour la rentrée littéraire

La tendance à la baisse se confirme donc. En 2021, 521 titres (379 français et 142 étrangers) étaient proposés, contre 490 (345 français et 145 étrangers) en 2022. On s’éloigne ainsi de plus en plus de 2010, année record avec ses 701 romans. Notons aussi que ce sont les titres français qui sont en recul, le nombre de traduits restant stable.

Parmi les écrivains français attendus, on peut citer Sorj Chalandon (L’enragé, Grasset), Mathias Énard (Déserter, Actes Sud), Laurent Binet (Perspective(s), Grasset), Éric Reinhardt (Sarah, Suzanne et l’écrivain, Gallimard), Catherine Poulain (L’ombre d’un grand oiseau, Arthaud), Rachid Benzine (Les Silences des pères, Seuil), Sarah Chiche (Les Alchimies, Seuil), Serge Joncour (Chaleur humaine, Albin Michel), Agnès Desarthe (Le Château des Rentiers, L’Olivier) et François Bégaudeau (L’amour, Verticales).

Au rayon étranger, l’attention se portera notamment sur Paolo Giordano (Tasmania, Bruit du Monde), Louise Erdrich (La sentence, Albin Michel), David Vann (La Contrée obscure, Gallmeister), Karl Ove Knausgaard (L’Étoile du matin, Denoël), Salman Rushdie (Victory City, Actes Sud), Hernan Diaz (Trust, L’Olivier), Atticus Lish (Le Monde de la berge fleurie, Bourgois) et Celeste Ng (Nos cœurs disparus, Sonatine).

L'écrivain français Éric Reinhardt (photographié ici le 25 août 2014 à Paris) proposera en cette rentrée littéraire "Sarah, Suzanne et l'écrivain", chez Gallimard. ©AFP/Archives

De Geneviève Damas à Antoine Wauters

Du côté des auteurs belges, la délégation sera cette année particulièrement fournie. Sont ainsi annoncés : Antoine Wauters (Le Plus court chemin, Verdier), Jean-Philippe Toussaint (L’Échiquier, Minuit), Thomas Gunzig (Rocky, dernier rivage, Au Diable Vauvert), Amélie Nothomb (Psychopompe, Albin Michel), Jérome Collin (Les Dragons, Allary), Charly Delwart (Que ferais-je à ma place ?, Flammarion), Lisette Lombé (Eunice, Seuil), Geneviève Damas (Strange, Grasset), Éric-Emmanuel Schmitt (Bungalow 21, Albin Michel), Laurent de Sutter (Superfaibles, Flammarion), Véronique Bergen (Ecume, Les Équateurs – après une première parution en Belgique chez Onlit), Isabelle Wéry (Rouge Western, Au Diable Vauvert), Paul Colize (Devant Dieu et devant les hommes, Hervé Chopin), Jean-Luc Outers (Mon nom ne vous dira rien, Impressions Nouvelles) et Jacques Sojcher (Jacki est sage, Impressions Nouvelles).

Signalons enfin que les dates des grands prix littéraires d’automne sont déjà connues. Le Grand prix du roman de l’Académie française sera attribué le 26 octobre, le prix Femina le 6 novembre, le Goncourt et le Renaudot le 7 novembre, le Médicis le 9 novembre et l’Interallié le 14 novembre.