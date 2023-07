De Proust à J.K. Rowling, ces auteurs de chefs-d’œuvre refusés par les éditeurs

"L’Art de la joie" de Goliarda Sapienza (Sicile, 1924-1996)

"Lisez L’art de la joie !" entendait-on encore récemment sur France Inter... Ce roman exceptionnel fut longuement refusé avant d’être édité à compte d’auteur, en 96, par le mari de Goliarda Sapienza deux ans après son décès accidentel dans les escaliers et vingt ans après que le roman fut achevé ! Il faudra encore attendre 2005 pour qu’un éditeur allemand et les éditions Viviane Hamy, en France, le découvrent et le fassent traduire. Pourquoi ce refus initial ? A cause de la grande liberté des premières pages où l’on découvre sans jugement la sexualité d’un enfant, un inceste, un matricide et l’assassinat d’une Mère supérieure. Le roman qualifié alors de ramassis d’insanités est aujourd’hui étudié sur les bancs de l’université.

"Le Guépard" de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)

Le roman ne paraîtra qu’un an après la mort de son auteur. Voyant son manuscrit refusé, car considéré comme réactionnaire, par deux grands éditeurs italiens, l’aristocrate n’insistera pas et mourra sans avoir vu son roman publié, avant qu'il soit rendu célèbre par le film de Visconti. Aragon n’hésitera pas à qualifier Le Guépard d’un des "plus grands romans du siècle… "

"Le Nom de la rose" de Umberto Ecco (1932-2016)

Lorsqu’il écrivit Le Nom de la rose (1980), Umberto Ecco était déjà un sémiologie reconnu et publié mais en France, plusieurs éditeurs refusent le livre, dont Jean-Claude Fasquelle, directeur de Grasset qui, grâce à sa femme, reviendra sur sa décision. Née Cisalpine, elle lut en effet le texte dans sa langue natale, riant à gorge déployée. Il s’en est fallu de peu, et d’une mauvaise traduction, pour que les lecteurs français ne découvrent jamais la somme de Umberto Ecco, ce suspense imparable et cette joie de la littérature.

De l'Italie, on passe aux États-Unis et du rire au drame avec le suicide à 32 ans de John Kennedy Toole.

"La Conjuration des imbéciles" de John Kennedy Toole (1937- 1969)

De l’Italie, on passe aux États-Unis, et du rire au drame, avec le suicide à 32 ans de John Kennedy Toole suite au refus de sa Conjuration des imbéciles, qu’intransigeant, il ne parvint pas à remanier et qui lui valut tout de même le Pulitzer à titre posthume . Toole ne voulait qu’un seul éditeur, l’influent Robert Gottlieb, qui le rejeta. L’auteur désespéra pendant six ans, de 63 à 69, orchestra sa fuite en voiture en Californie et, au bout de 66 jours, dans un coin isolé du Mississippi, relia le pot d’échappement à l’habitacle de son véhicule avec un tuyau d’arrosage…

"Autant en emporte le vent" de Margaret Mitchell (1900-1949)

L’écrivaine connaîtra elle aussi les affres du refus, la France ayant estimé qu’il n’y avait aucun intérêt à publier un roman sur la guerre civile américaine. "D’autant qu’il est très gros", précise l’éditeur. Mais rendons à Gaston Gallimard (1881-1975) ce qui lui revient. Le célèbre éditeur de la NRF n’écoutera pas cet argument qu’il estime un peu léger et se lancera à corps perdu dans la Guerre de Sécession pour sauver Scarlett O’Hara de l’oubli. Adapté ensuite au cinéma par Victor Fleming, le film, sorti en 1939 aux États-Unis et dans le monde entier durant les deux décennies suivantes - sa sortie étant retardée à cause de la Deuxième Guerre mondiale - connaîtra le succès que l’on sait.

"Sur la route" de Kerouac (1922-1969)

Encore un chef-d’œuvre qui, dans un premier temps, resta sur le bord du chemin. Le manuscrit de Sur la route (1957) fut d’abord rejeté de partout. Ce rouleau de plus de 65 mètres de long, une fois déroulé de son cylindre, sans chapitres, ni paragraphes, ni retours à la ligne en découragea en effet plus d’un. Pire, en cinq ans, l’auteur s’est vu refuser onze livres et envisagea même d’arrêter d’écrire.

"Voyage au bout de la nuit" de Céline (1894-1961)

Si l’auteur considérait qu’il livrait là du "pain pour un siècle de littérature !", les éditions Gallimard le qualifièrent de "roman communiste contenant des épisodes de guerre bien racontés. Écrit par moments en français argotique un peu exaspérant, mais en général avec beaucoup de verve. Serait à élaguer". Chez Denoël, on le lit en une nuit et l’accepta tel quel.

J.K.Rowling affichait ses lettres de refus dans sa cuisine comme Stephen King dans sa chambre.

"Harry Potter" de J.K. Rowling

Exemple sans doute le plus récent de refus étonnants, Harry Potter à l’école des sorciers (1997) , premier tome d’une longue saga, a été refusé par douze éditeurs avant que Scholastic ne se décide à l’éditer tout en déclarant à J.K.Rowling - qui affichait ses lettres de refus dans sa cuisine comme Stephen King dans sa chambre - qu’elle ne gagnerait jamais d’argent en écrivant des livres pour enfants !

"Le Vin des morts" de Romain Gary

Ce roman que Romain Gary envoya à divers éditeurs sous le pseudonyme de Romain Kacew en 1937 fut refusé de toutes parts. Pour Denoël, Marie Bonaparte (1882-1962), femme de lettres et psychanalyste , y notera "un complexe de castration, un complexe fécal et des tendances nécrophiliques".

"A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust

Reste l’exemple le plus illustre : le refus de A la recherche du temps perdu par André Gide pour Gallimard. "J’aurais peut-être dû commencer ma lettre par là, écrit Laurent Tournesac : frapper d’entrée le lecteur d’une sidération qui ne le quittera plus mais au risque certain que j’ai finalement préféré éviter : l’anesthésier". Proust attisait deux fers au feu. Il harcelait méthodiquement Gaston Gallimard pendant que le lecteur des Éditions Fasquelle s’enlisait "en bâillant d’ennui, dans les méandres de la prose proustienne ", selon Ghislain de Diesbach, auteur de la biographie de Marcel Proust. Il rappelle également, que, d’après une légende tenace, entretenue par Céleste Albaret, la célèbre gouvernante de Proust, le paquet du manuscrit, soigneusement fait par Nicolas Cottin, n’aurait jamais été ouvert par ces messieurs de la Nouvelle Revue Française. Proust, en effet, en recevant de Gallimard son manuscrit bien empaqueté, aurait reconnu la manière dont la ficelle était nouée. Une autre légende dit que Gide aurait ouvert le manuscrit aux alentours de la page 60 et aurait trébuché contre les "vertèbres installées par Proust sur le front de la tante Léonie… ". Une erreur due à une coquille, en réalité. Le biographe avance encore une autre raison. Gide aurait jugé l’homme plutôt que l’œuvre "qu’il croyait "du côté de chez Verdurin", c’est à dire un snob, un amateur, un écrivain de salon qui n’aurait pu que nuire à la N.R.F." Finalement , à l’origine de l’injustice, Gide la répara avec honnêteté et humilité. "J’ai trop de regret, trop de peine (…) Je ne me le pardonnerai pas – et c’est seulement pour alléger un peu ma peine que je me confesse à vous ce matin – vous suppliant d’être plus indulgent pour moi que je ne suis moi-même'". Mais Gide n’est pas le seul responsable. D’autres lecteurs abandonnèrent le manuscrit, entre autres chez Mercure de France. Proust se tourne alors vers Grasset qui le publie à compte d’auteur… Finalement, les deux éditeurs se disputeront l’œuvre et une véritable amitié naîtra de l’échange épistolaire entre Gide et Proust.

