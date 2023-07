Milan Kundera, l’un des écrivains les plus lus dans le monde et l'un des plus secrets

Du piano à la littérature

L’écrivain naquit en 1929 à Brno, deuxième ville de la Tchécoslovaquie (Napoléon remporta la bataille d’Austerlitz dans ses environs en 1805). Son père, Ludvik Kundera, pianiste, musicologue, futur directeur de l’Académie de musique de la ville, avait été l’élève de Leos Janacek (1854-1928), le compositeur notamment de La Petite renarde rusée et de La Maison des morts. Milan grandit donc dans un milieu cultivé où il fut initié à la musique dès l’enfance. À dix-huit ans, il abandonna toutefois le piano pour la littérature. Trois photos ont longtemps trôné sur son bureau à Paris: celles de son père, de Janacek et du grand écrivain autrichien Hermann Broch, dont on a écrit qu’il était son sur-moi littéraire.

La lecture de Marx fit de lui un communiste enthousiaste en 1947. Même après que le “coup de Prague” ait mis son pays à la botte de Staline en 1947, plusieurs des poèmes qu’il publia dans les années suivantes firent l’éloge du bourreau de son pays. Au terme de ses études, il quitta sa province pour Prague, où il enseigna “l’histoire de la littérature mondiale” et ”la théorie du roman”, à partir de 1953 à la FAMU, la faculté de cinéma. Parmi ses élèves, il eut notamment Milos Forman, le futur cinéaste des Liaisons dangereuses.

Auteur de recueils poétiques et de pièces de théâtre (dont Les Propriétaires de clés, 1962), Kundera se tourna définitivement vers le roman à partir de Risibles amours (1963), qui lança le style “lucide, ironique, et désabusé” (Ariane Chemin) dont il a fait sa marque. Des pages en paraissent dans Les Temps modernes de Sartre et Les Lettres françaises d’Aragon.

En 1968, Kundera veut pourtant continuer de croire que le communisme pourrait avoir un visage humain.

Alors que le Printemps de Prague s’annonce, Kundera, toujours proche du parti communiste, dénonce en 1967 au 4e congrès des écrivains tchécoslovaques la mise à mort de la culture tchèque par la censure qu’impose le régime. Il s’en tire avec un blâme, mais devra attendre un an avant d’obtenir l’autorisation de publier son roman La Plaisanterie. L’ouvrage qui recevra le Prix de l’Union des Ecrivains tchèques en 1968 se vendra à 120 000 exemplaires dans le pays.

Cette même année 1968, les tanks russes mettent fin à la libéralisation du régime communiste. Kundera veut pourtant continuer de croire que le communisme pourrait avoir un visage humain: en décembre 1968, il publie un article qui reproche au célèbre dramaturge Vaclav Havel (1936-2011) de n’avoir jamais accepté les idéaux communistes! C’était pousser loin l’aveuglement!

La mise au pas du pays ne tarde pas. En 1969, son épouse Vera est licenciée de la télévision. En 1970, lui-même est exclu du parti communiste et chassé de son poste d’enseignant à la FAMU, tandis que ses livres sont retirés des bibliothèques et des librairies. Lorsque son père mourut en 1971, le climat de peur est devenu tel que Milan ne reçut que deux lettres de condoléance (rapporté par sa biographe Ariane Chemin).

Prix Medicis étranger

En 1973, le Prix Medicis étranger couronne La Vie est ailleurs, roman où l’on voit un poète finir par renoncer à mettre son art au service de la cause révolutionnaire. Kundera ne recevra qu’en 1974 un visa de quinze jours lui permettant d’aller recevoir sa récompense à Paris. Là, il exprime à ses hôtes son souhait de trouver du travail en France (ce qui lui permettrait de s’exiler légalement). L’écrivain Dominique Fernandez lui obtient un poste de professeur de littérature générale comparée à l’université de Rennes-II, où lui-même enseigne l’italien. Kundera occupera son poste dès la rentrée universitaire de 1975, année au cours de laquelle paraît La Valse des adieux.

Il ne quittera plus la France. En vacances à Belle-Ile-en-Mer ( Morbihan), il y rédige Le Livre du rire et de l’oubli (1979). Par ailleurs, il s’applique à perfectionner son usage de la langue française dans le but de pouvoir rédiger certains livres dans cette langue. En 1980, des amis obtiennent sa nomination à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ( EHESS). Il y inaugure un séminaire consacré à la littérature et... peut s’installer à Paris !

Pendant les dix ans qui vont suivre, Kundera va disséquer pour un auditoire assez hétéroclite d’étudiants et de curieux la littérature principalement d’Europe centrale. Il a commencé par consacrer deux ans à Kafka: “En France, vous n’avez pas compris. Kafka n’est pas un auteur tragique. C’est un auteur comique. Il faut rire avec Kafka. Lorsqu’il a lu le premier chapitre du Procès à ses amis, ils ont tous ri”. Puis, il a consacré deux ans à Hermann Broch (1886-1951), l’admirable auteur autrichien des Somnambules et de La Mort de Virgile. Outre une année sur Dostoïevski, il analysa aussi L’Homme sans qualités de Musil (1880-1942) et Le Brave soldat Chveik du tchèque Jaroslav Hasek (1883-1923). Selon ses anciens auditeurs, il les passionnait par sa connaissance de ces écrivains qui appartenaient à son monde intérieur, en dépit de sa voix monocorde et d’un mélange de timidité et d’appréhension de trop de familiarité.

guillement Etre romancier fut pour moi plus que pratiquer un “genre littéraire” parmi d‘autres; ce fut une attitude, une sagesse, une position.

Parallèlement à ce séminaire, Kundera publia L’Insoutenable légèreté de l’être (1984), L’Immortalité (1990), un récit volontairement irracontable, dans lequel il explore la possibilité d’un roman conçu comme “champ imaginaire où le jugement moral est suspendu” –, il passe pour y avoir atteint sa plus grande maîtrise dans les trouvailles stylistiques.

Dans Les Testaments trahis (1993), il explique : “Etre romancier fut pour moi plus que pratiquer un “genre littéraire” parmi d‘autres; ce fut une attitude, une sagesse, une position; une position excluant toute identification à une politique, à une réflexion, à une idéologie, à une morale, à une collectivité; une non-identification consciente, opiniâtre, enragée, conçue non pas comme évasion ou passivité, mais comme résistance, défi, révolte. J’ai fini par avoir un dialogue étrange: “Vous êtes communiste, Monsieur Kundera? – Non, je suis romancier. – Vous êtes dissident? – Non, je suis romancier. – Vous êtes de gauche ou de droite? – Ni l’un, ni l’autre, je suis romancier”.

En 1986, Kundera avait exposé sa conception esthétique dans L’art du roman. Christian Salmon, qui fut son premier assistant à l’EHESS, a rapporté que rien d’autre ne l’intéressait que l’héritage du roman depuis Cervantès: “Il le racontait comme ces chamans qui reconstruisent les lignes de vie sur quatre siècles. Il résume en une séance l’histoire du rire de Rabelais à Gogol, en passant par l’ironie romantique pour arriver à l’absurde beckettien. L’histoire du roman était une chambre d’écho. C’est à Rabelais que réagit Sterne, qui inspira Diderot, c’est la tradition de Flaubert qui se prolonge chez Joyce, c’est Kafka qui fait comprendre à Garcia Marquez la possibilité d’écrire autrement” (Le Monde, 20 décembre 2019). Paradoxalement, en 2003, il publia L’Ignorance!