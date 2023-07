Grande polémique autour de la censure du roman jeunesse "Bien trop petit" jugé pornographique

Ce roman de Manu Causse publié aux éditions Thierry Magnier raconte l’histoire d’un jeune adolescent qui souffre de moqueries à l’école. On lui dit en effet que son sexe est, comme l’indique le titre, "bien trop petit".

Grégoire est à deux doigts de ne plus jamais sortir de sa chambre. Tout, plutôt que retourner au lycée où un camarade de vestiaires s’est moqué de la taille de son sexe. L’adolescent en est à présent persuadé : sa vie est fichue, il finira seul — et sans doute puceau. Il se plonge dans le seul plaisir qu’il lui reste : l’écriture.

Max Egrogire et Chloé Rembrandt, ses personnages de fanfiction, lui font oublier sa détresse. Mais leurs aventures imaginaires attirent l’attention. À travers une étrange correspondance qui se tisse alors, Grégoire va découvrir que désir et plaisir sont peut-être moins liés à son anatomie qu’il ne le croyait...

Descriptions explicites de scènes sexuelles

Ces descriptions explicites de scènes sexuelles contenues dans le livre, jugées pornographiques et potentiellement nocives pour les mineurs par le ministère de l'Intérieur ont créé la polémique. Bien que la maison d'édition ait clairement indiqué sur la couverture que le livre s'adressait à un public averti, à partir de 15 ans, l'arrêté estime que le livre présente un risque pour les mineurs.

Les pages 61 et 62, 85 et 86, 90 à 94, 105 à 108, et 158 à 160 sont explicitement mises en cause dans l’arrêté. L'action gouvernementale s’appuie sur la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, qui dispose "notamment en son article 2 que les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucun contenu à caractère pornographique". Une réaction fulgurante du ministère de l'Intérieur : l'ouvrage fut en effet publié en septembre 2022.

L'éditeur Thierry Magnier sans voix

L’éditeur Thierry Magnier, que la décision a laissé sans voix, a déclaré qu'il ferait tout pour que le livre continue d'exister, affirmant l'importance de la littérature pour aborder des sujets aussi délicats que la sexualité adolescente. Et ce, bien entendu, de manière beaucoup moins frontale que sur les sites pornographiques. Il a appris la nouvelle par l’intermédiaire d’un journaliste et est encore sous le choc. Pour lui, il s’agit d’une "censure dangereuse et hypocrite", a-t-il réagi auprès de franceinfo . Certes, il avait été averti par un courrier de signalement fin janvier, qui s’en était suivi d’une procédure contradictoire au cours de laquelle l’éditeur avait apporté ses arguments.

Des sujets importants pour les adolescents, sans détails graveleux

"Bien trop petit", paru en 2022, fait partie d’une collection baptisée "L’Ardeur", qui rassemble "des œuvres littéraires qui parlent de sexualité, de désir, de fantasme, qui posent des questions sur le corps, le genre, tous ces sujets importants pour les adolescents, sans détails graveleux", selon l’éditeur. La collection est destinée aux 15 ans et plus. Après "des passages de pornographie un peu bas du front, infantiles ", selon l'auteur Manu Causse, le héros échange avec un personnage qui l’aide à questionner et déconstruire cet univers masculiniste, presque toxique, et le héros construit peu à peu un nouveau rapport à la sexualité".

La structure éditoriale, filiale de Actes Sud, s’est tournée vers son service juridique, afin de préparer la réponse du berger à la bergère. Avec l’auteur, on travaille sur une position commune, "la moins agressive possible". Et de fait : "C’est périlleux de s’exprimer à chaud, surtout quand ça vous tient à cœur", confie Thierry Magnier. Et d’ajouter : Bien trop petit a été édité à 2500 exemplaires et il s’en est écoulé 500. " Aujourd’hui, le gouvernement ne bloque pas les sites pornographiques aux mineurs, qui sont des millions à les consulter, et il interdit une œuvre littéraire comme la nôtre. Et ce, alors que n’importe quel enfant de 15 ans peut acheter Lolita [de Vladimir Nabokov] ou Sade", a-t-il ajouté.

Contexte plus global de contrôle ?

Cette interdiction décrétée par le ministère de l’Intérieur s’inscrirait-elle dans un contexte plus global de contrôle ? Thierry Magnier constate : "Face aux censures en littérature jeunesse qui se multiplient aux États-Unis ou en Europe, il semblerait qu’il faille être à présent plus vigilant. Je prends acte."

Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour Les enfants après eux (Actes Sud) a livré son courroux. "On imagine" écrit-il, que "ce geste s’est opéré sous l’influence de quelque organe de pression réactionnaire, type familles à serre-tête et autres associations en bermuda. […] À 15 ans, on aime et on désire comme des dingues. La littérature a quelque chose à dire de ces états. Le fait de permettre l’émergence de textes qui irriguent cette libido et l’accompagnent ne peut en aucun cas être confondu avec un abus. La protection des mineurs, évidemment nécessaire, ne peut sombrer dans cette sorte de puritanisme imbécile et opportuniste."

La décision de Gérald Darmanin a choqué tant les professionnels de l'industrie du livre que les lecteurs. Comment peut-on accepter une telle censure en France ? Cette action du ministère de l'Intérieur soulève à nouveau la question du rôle de la fiction, qui est ici considérée comme véhiculant des contenus pornographiques. Cependant, certains se demandent si cette interprétation ne révèle pas plutôt les préjugés des adultes eux-mêmes.