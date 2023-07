Dans le roman historique de l’auteur écossais mention est fait de la ville de Liège. “Liège est la ville la plus littéraire de Belgique” assure Guy Delhasse qui a entamé ce travail de recension en 1980. A ce jour, il possède 1500 livres où il est question, d’une façon ou d’une autre, de la Cité Ardente.

Collection personnelle et officielle

Deux cents ans, deux cents ouvrages : le nombre était tout trouvé pour puiser dans sa collection, mais aussi au sein des Fonds patrimoniaux. Certains livres sont mis à disposition du public quand d’autres, plus précieux et propriétés desdits Fonds, sont sous vitrine. Ainsi du fameux Quentin Durward, dans diverses éditions (dont la traduction française de 1827) ou du manuscrit du premier roman de Georges Simenon, Pont des Arches, signé sous le pseudonyme Georges Sim et publié chez Auguste Bénard en 1921. “Les Fonds patrimoniaux possèdent quelques belles pièces de l’histoire littéraire liégeoise”, relève Fabien Denoël, le conservateur.

Dans les ouvrages auxquels le public a accès, ceux du passionné Guy Delhasse possèdent un signet ou un référencement de page qui renvoie au passage où il est question de Liège. Des auteurs d’hier comme d’aujourd’hui. Les contemporains ont sans doute été plus aisés à dénicher. Il n’empêche, comment Guy Delhasse s’y prend-il ? “J’ai des espions, je consulte la presse, je privilégie, évidemment, certains livres d’histoire (comme ceux ayant trait aux débuts de la guerre 14-18), je fouille dans les brocantes et je fais confiance à mon intuition”, détaille l’intéressé.

D'Alexandre Dumas à Franck Thilliez

Dans les rayonnages, on trouve aussi bien Franck Thilliez (Le Syndrome [E]) que François Weyergans (Berlin mercredi), Marc Levy (Toutes les choses qu’on ne s’est pas dites) que San Antonio (Du mouron à se faire). Sans oublier les auteurs belges (majoritaires) dont on épinglera, subjectivement, le remarquable premier roman de Charlotte Bourlard, L’apparence du vivant (Arts Libre, 23 mars 2022). Quelle ne fut pas, par ailleurs, notre surprise de tomber sur Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez ! Eh oui !, en page 399 de l'édition de poche, peut-on lire que Gaston envoie des insectes aborigènes à son ancien professeur d'histoire naturelle, à l’université de Liège.

Les auteurs des romans sont issus du monde entier, une douzaine de nationalités (Belgique, France, Italie, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Suède, Hongrie, Angleterre, Colombie, Etats-Unis et Canada). On l’aura compris aussi, les auteurs populaires côtoient des classiques (Alexandre Dumas, Victor Hugo) comme des écrivains moins connus. Quant aux références, elles ne sont pas uniquement liées à la ville elle-même. Ainsi, dans Les quatre, Agatha Christie fait-elle boire un café liégeois à Hercule Poirot.

"1823-2023 Liège en 200 romans", Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège, Îlot Saint-Georges, 4000 Liège. Jusqu’au 31 août. Du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Rens. 04.221.94.72, fonds.patrimoniaux@liege.be