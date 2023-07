Fabrice Midal: "S’il vous arrive malheur, c’est parce que vous n’avez pas été assez vigilant ou pas assez malin. Ou, peut-être, c’est votre karma?"

Fabrice Midal ; "Cendrillon est l’exemple de ce personnage qui cherche à transformer la situation. Et je lis la métaphore de sa marraine qui transforme la citrouille en carrosse comme la métaphore de sa propre intelligence." ©Céline Nieszawer/Flammarion

Midal propose une relecture des personnages qui habitent nos livres de conte, et redonne, en particulier, toute leur puissance de frappe aux héroïnes. Allez hop, on s’assoit en tailleur, pour l’entendre nous (re)conter toutes ces histoires.

Vous écrivez d’entrée : “Être fort, c’est rencontrer ses failles et les assumer”. Une phrase de notre époque, qu’on n’aurait pas pu prononcer, il y a dix ans, au nom de la nécessité d’assurer tout le temps.

Je pense que ce n’est pas tout à fait vrai. Je crois que fondamentalement, ce que nous disent tous les contes – et pas seulement les contes, les mythes, et même la Bible –, c’est que celui qui triomphe, c' est le plus faible, le plus fragile. Dans la Bible, c’est Jacob et pas Esau, dans Hansel et Gretel, c’est la petite Gretel qui triomphe de la sorcière, et pensez au Petit Poucet. Il y a souvent trois frères ou trois sœurs qui doivent hériter du trône, et c’est toujours le petit dernier, ou la cadette, celui ou celle en qui personne ne croyait, qui finit par l’emporter. Il y a là quelque chose qui se trouve au cœur de l’existence humaine, et que montrent les contes.

”C’est parce que tu es fragile, parce que tu bégaies, que tu es hypersensible, que tu vas devenir courageux”. Cette leçon est d’autant plus importante que nous vivons dans un monde qui nous invite à nous endormir au lieu de participer à l’aventure, et de conclure la paix avec notre vulnérabilité”. Vous nous parlez de ce monde qui nous endort, quel est-il ?

C’est le monde de la normativité, notre monde, celui dans lequel tout doit entrer dans des protocoles. Un monde dans lequel tout le monde se sent un peu coupable d’être une exception à une règle – qui pourtant n’existe pas. Les contes montrent, qu’au contraire, en affirmant notre singularité, en osant être qui nous sommes, la vie s’ouvre vraiment. Ce qui apprend à oser sortir des sentiers battus.

Le monde qui nous endort que vous décrivez, c’est celui dans lequel on n’a même pas le temps de se nourrir des récits, de prendre le temps ?

C’est surtout le fait que tout doit être normé : l’échec est vu comme une catastrophe, alors qu’il fait partie de la vie. Les émotions sont vues comme ce qui empêche d’avancer et dont il faudrait se débarrasser. Il faudrait tout gérer, tout contrôler. Et le jour où on contrôlera tout, tout ira bien. Mais le fait qu’il y ait récit nous permet de comprendre que ce n’est pas en éliminant notre humanité qu’on est heureux, mais au contraire en l’embrassant.

Parmi ces fameuses leçons que l’on peut retirer de ces récits installés, vous soulignez la mise en cause du pouvoir par quelqu’un qui le détient et qui n’est pas forcément d’ailleurs légitime, même s’il est cité comme étant “le roi”, “le père”...

Dans les contes, on observe une manière de se moquer de ceux qui ont le pouvoir. Dans Peau d’Âne, le roi qui s’octroie le droit d’épouser sa fille et qui brise l’interdit de l’inceste est montré comme monstrueux. Les contes ont une grande puissance subversive puisque, à une époque où les rois étaient respectés, les contes les décrivent comme des lâches, abusant de leur pouvoir à des fins égocentriques au lieu de viser le bien commun.

Ces contes attisent la possibilité de notre esprit rebelle ?

Ce ne sont pas seulement des contes qu’on lit pour s’endormir ! Ils sont la quintessence des récits qui nourrissent encore aujourd’hui les séries télévisées et la plupart des romans. Le Petit Poucet, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon sont des archétypes de personnages. On n’a pas le détail de leur psychologie, à la différence d’un roman. Du reste, les scénaristes des séries hollywoodiennes n’hésitent pas, régulièrement, à relire les contes pour nourrir la manière de faire récit.

Dans la plupart des contes, les filles, les femmes, les princesses ne sont pas celles qui attendent d’être sauvées. Au contraire, elles sont intelligentes, voire au cœur de l’action. Prenons l’exemple de Cendrillon, dont vous nous faites une lecture neuve. Vous indiquez qu’elle n’est pas du tout dans le ressentiment par rapport à la réalité dans laquelle elle se trouve.

Au lieu d’être dans la plainte, – “les gens ne sont pas gentils, “je souffre d’une injustice”, “ma belle-mère est méchante” – Cendrillon est l’exemple de ce personnage qui cherche à transformer la situation. Elle n’a pas peur d’entrer dans le réel pour comprendre le monde. Et je lis la métaphore de sa marraine qui transforme la citrouille en carrosse comme la métaphore de sa propre intelligence. Mais je trouve que le conte est très sage, car il ne dit pas du tout qu’elle triomphe des obstacles et que, malgré tout, elle n’a que l’autorisation de minuit, ce qui est rude, car on sait tous que c’est l’heure où la fête bat son plein... Cendrillon accepte les règles du réel. C’est un récit très constructeur.

Cendrillon courant dans les escaliers. © Agat Films & Cie

Avec vous, nous relisons le conte de “la Reine des neiges”, très édulcoré dans sa version Disney. Le jeune Kay a reçu un éclat de miroir de la Reine des neiges, ce qui lui fait perdre tout sentiment de bonté. “La malédiction de l’éclat du miroir, c’est le libéralisme échevelé que l’on nous a inculqué”, dites-vous. Ça voudrait dire qu’on nous a élevés dans un seul mode de pensée auquel il est difficile de résister. Et, question subsidiaire : peut-être que tout le monde n’aura pas la chance, comme Kay, d’être sauvé par une larme d’amour de la téméraire Gerda ?

Je pense que vous êtes très pessimiste. Pourquoi ne serait-on pas sauvé par une larme d’amour ? Au contraire, je pense qu’il n'y a que l’amour qui peut nous sauver. Kay est le personnage qui reçoit un éclat de miroir de la Reine des neiges qui le rend froid. Il devient très fort, très intelligent mais est coupé de la vie, de son cœur et de l’amour. C’est une métaphore forte de ce qui se passe dans notre monde : on valorise une forme d’intelligence froide, calculatrice. Le conte nous montre à quel point cette vision est une malédiction. Et le conte nous rappelle que la vraie vie, ce n’est pas ça. La Reine des neiges est un très bon exemple de ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Rabelais le disait déjà : “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”.

J’aimerais aussi que vous nous parliez de Lancelot le preux chevalier bien décidé à sauver sa Guenièvre d’amour. À son sujet vous nous dites : “Nous préférons sans doute rester là où nous nous croyons confortables et ce, même quand nous souffrons de la situation dans laquelle nous sommes”. Comment faire la promotion du comportement d’un Lancelot, alors que notre époque n’est pas à l’effort ?

En même temps, tous les êtres ont envie que quelque chose s’accomplisse, tout le monde a envie d’aller au-delà de soi. Lancelot est ce chevalier qui n’a pas peur de traverser le pont de l’Epée gardé par deux lions, par amour pour la reine Guenièvre. Les lions semblent terrifiants, mais plus il approche, moins ils le sont. C’est une expérience qu’on a tous faite. On a envie de faire quelque chose, on croit qu’on ne va pas y arriver. Quand on y va, on se rend compte que c’était moins terrible qu’on ne le pensait. Nous sommes tous un peu comme Lancelot. C’est en entrant dans l’aventure que les choses peuvent s’ouvrir.

Pensez-vous que les contes récompensent les justes ?

Les contes ne sont pas moralistes, ils essaient de montrer par quel chemin on peut se débrouiller dans l’existence humaine. Comment faire face à l’injustice, la trahison, la méchanceté, ou aux accidents de la vie.

Ce qui me donne envie de vous interroger sur Job, qui est un curieux personnage biblique. Il ne cherche pas de causes à ses malheurs. Il y a une pertinence dans son comportement.

Job souffre intensément (Job subit tour à tour la maladie, puis la perte de ses biens, enfin la perte de ses enfants, NdlR). Ses proches tentent de lui expliquer que c’est sans doute parce qu’il a fait quelque chose de mal. Tout comme aujourd’hui : s’il vous arrive malheur, c’est car vous n’avez pas été assez vigilant ou pas assez malin. Ou, peut-être, c’est votre karma ? Tout le monde peut toujours trouver des raisons à tout. Regardez : quand vous perdez quelqu’un, on vous rétorque : “C’est pour le mieux”.

Job nous intime de ne pas suivre cette direction. D’ailleurs, c’est ce qu’il réclame à ses amis : “au lieu de dire que je suis coupable de ce qui m’arrive, pouvez-vous juste être avec moi et m’écouter ?”. En acceptant ce qu’on peut faire et qu’on ne peut pas faire, on apprend de Job. À la fin, Dieu vient vers Job, non pour lui donner une explication à ses malheurs, mais en parlant du mystère de l’univers, et de la vie.

Job raillé par sa femme, par le peintre Georges de la Tour, vers 1625. ©Georges de La Tour

Paradoxalement il y a du réconfort dans le malheur de Job. Un réconfort salutaire ?

J’essaie de montrer que les contes nous apprennent à faire face aux difficultés. Et en parallèle, je mets en cause tout ce que l’on nous assène à l’heure actuelle pour “aller bien”. Je tente de montrer cette imposture des “il faut se calmer”, “Il faut gérer son stress”… Toutes ces conneries... Être humain, c’est poser des questions, et écouter les autres. Celui qui croit qu’il sait déjà risque échouer.

-- > “Les princesses ont toujours raison, de Peau d’Âne à la Reine des Neiges”, aux éditions Flammarion. 194 pp., 19€.