Françoise Sagan, la vie par les deux bouts

Françoise Sagan, c’est un phénomène littéraire. Rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Elle a 18 ans quand paraît, en 1954, Bonjour tristesse – un titre emprunté à un poème d’Eluard.

Un livre qui aurait été rédigé en sept semaines à l’été 53. Un roman qui va faire scandale. Son sujet ? Une jeune fille, vivant une relation fusionnelle avec son père veuf, ne voit pas d’un bon œil les flirts successifs de celui-ci. Et quand la dernière conquête annonce qu’ils vont se marier, la lycéenne Cécile le prend très mal. Elle-même, pourtant, a un amant. Ce qui pour l'époque...

Princesse de Sagan de Proust

Parce que son père Pierre Quoirez ne voulait pas voir son nom sur la jaquette du livre, Françoise se trouve un pseudonyme qu’elle puise chez Proust – auteur qu’elle admire – en référence à la princesse de Sagan d’À la recherche du temps perdu.

Bonjour tristesse s’écoulera à plusieurs millions d’exemplaires et sera traduit dans le monde entier.

L’entrée en littérature de Françoise Sagan se fait sur les chapeaux de roue. Elle gagne rapidement beaucoup d’argent. Qu’elle flambe aussitôt. En voitures de course, notamment. En 1957, elle est victime d’un grave accident de la route. Histoire d’atténuer ses douleurs, on lui administre un dérivé morphinique. C’est le début d’une addiction dont elle ne se départira jamais. Désespérée, elle se réfugie dans l’alcool.

Femme libre, Françoise Sagan s’est mariée deux fois. D’abord avec l’éditeur Guy Schoeller puis avec le mannequin Bob Westhoff, dont elle a eu un fils, Denis. Elle divorce des deux, a des amants et des maîtresses. Peggy Roche, ancienne journaliste de mode, fut sa fidèle compagne jusqu’à sa mort en 1991.

Amours d'été

Femme de lettres érudite (elle fut marquée par ses lectures de Gide, Camus, Rimbaud et Proust), Françoise Sagan publiera d’autres romans (Un certain sourire, Aimez-vous Brahms..., La Chamade, Un peu de soleil dans l'eau froide, ...) qui tous baigneront dans le même univers. Pour le journaliste et écrivain français Bertrand Meyer-Stabley, “elle excellait dans la peinture du cœur, écrivant des livres courts comme des amours d’été”.

La romancière à l’écriture classique, hors mode (que d’aucuns qualifièrent de “petite musique”), fut également dramaturge, nouvelliste, scénariste et essayiste. Elle publia un court journal intime (Toxiques), une biographie (Sarah Bernhardt : le rire incassable) et, en 1984, Avec mon meilleur souvenir, un très beau recueil de portraits (Billie Holiday, Orson Welles, Jean-Paul Sartre, Rudolf Noureev, Tennessee Williams,...)

Celle qui réalisa, en 1974, un court métrage, Encore un hiver, et un long, Les Fougères bleues, en 1976, dont plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, fut présidente du Festival de Cannes en 1979.

Des hauts et des bas ainsi que les zigzags que sa vie emprunta, il fut parfois plus souvent question que de sa carrière littéraire. Ainsi de sa dépendance aux jeux (elle se fit interdire l’entrée des casinos), de ses démêlés judiciaires pour transport et usage de stupéfiants, et, last but not least, d'une sombre affaire de fraude fiscale.

Françoise Sagan, l’un des écrivains français les plus lus de la deuxième moitié du XXe siècle, n’a jamais été lauréate d’un grand prix littéraire d'automne. En 1985, elle reçut cependant le prestigieux prix Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre.