D’ici quatre-vingts ans, une plage sur deux aura disparu : histoires et livres du bord de mer

Mais que disent ces plages de notre passé et à quel point leur avenir est-il menacé ? Du XVIIIe siècle à la fin du XXIe siècle, Grégory Le Floch (1986) fait le point ce vaste sujet qui nous emmène bien au-delà de l’horizon et raconte l’humain à sa façon ; depuis les premières et violentes thalassothérapies, censées soigner la folie ou l’hystérie, entre autres névroses, jusqu’à la folie des hommes responsables de la disparition des plages. Triste ironie du sort…

Hystérie et troubles du psychisme

Quoi qu’il en soit, chacun, et surtout chaque époque, nourrit un rapport différent aux étendues de sable fin, à la noirceur d’une plage volcanique ou à l’enchevêtrement de galets, échoués là comme pour freiner nos ardeurs ou enhardir nos peurs. Source infinie d’inspiration et de mirages, le bord de mer reste le sujet de prédilection de nombreux auteurs, dont Marcel Proust n’est pas le moindre, dont les jeunes filles en fleur étaient en réalité des jeunes gens…

Avant de s'étendre sur ces plages trompeuses, terres d'accueil des migrants ou d'exil d'une ville en flammes, l'auteur prend le soin, en référence à Virginia Woolf, de trouver non pas Une chambre à soi mais une plage à soi, un lieu où écrire. Puis rappelle combien le rapport à la plage a évolué depuis le XVIIIe siècle. C'est à Brighton, ville côtière anglaise, que s'ouvrit la première maison de santé balnéaire parce que le bain de mer était considéré comme thérapeutique, censé calmer les vapeurs, l'hystérie et la nymphomanie chez la femme et les troubles du psychisme chez l'homme. On emmenait les malades pour un bain d'eau froide en automne, attachés par une corde à la taille pour ne les laisser ni s'échapper, ni se noyer. Et ce dans le but de corriger les manières vicieuses de vivre (!) ou d'atténuer la véhémence des passions.

Dans la foulée des fous surgirent, dans les années 1750, les aristocrates qui souffraient de toux ou des bronches. 1825 sera une date à marquer d’une pierre blanche dans le rapport des hommes et femmes à la plage grâce à la duchesse de Berry, qui fut la première à se baigner par plaisir, un bain de mer célébré en grande pompe à Dieppe avec un tir de coup de canon !

Homère, Paul Morand, Marcel Proust

Bien que la mer a toujours fasciné les écrivains, depuis Homère et sa mémorable Odyssée jusqu'aux romantiques comme Chateaubriand, il faudra attendre le vingtième siècle pour que la plage fasse son entrée en littérature, avec Bains de mer de Paul Morand dont l'eau et le soleil, confia-t-il, firent office d'opium. Sans oublier Proust, bien sûr, et son Albertine que la plage finit par dévorer tout entière pour la transformer en être-paysage. Depuis La Recherche, Cabourg n'aura plus jamais le même visage dans la mémoire collective et sera sans doute source de mirages. La ville normande est devenue Balbec dans le roman et sa plage l'un des décors d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs et Du Côté de Guermantes.

Grégory Le Floch poursuit son éloge au fil du temps dans cet essai qui se lit comme un roman et détaille la façon dont le bord de mer servait de salle à manger. On y dépliait les tables et les fauteuils et pour y prendre l’apéritif ou le pique-nique jalousement gardé dans la glacière. Plus tard, la plage deviendra salle à coucher, en harmonie avec l’importance que la position allongée prend peu à peu dans notre vie. Langueur, farniente, nudité, érotisme, romantisme… La plage servit aussi de décor à toutes ces humeurs.

Les crinolines d’Eugène Boudin

Entre-temps, le peintre Eugène Boudin, depuis son Havre natal, a peint les dames en crinoline légères et mousseuses, en position verticale, en train de se promener ou de discuter puisque salon se tenait désormais au bord de l’eau. Il y eut aussi les célèbres cabines rayées, sur roulettes d’abord, qui menaient les baigneurs jusqu’au bord de l’eau sur les plages de Trouville, Deauville ou autres.

Quelques décennies plus tard, passage obligé du désir, "la plage, écrit l'auteur, a vu défiler presque toutes les chanteuses américaines dans leur clip, de Beyonce à Maria Carhey, qui telles des Vénus sortant des flots, devenaient icône de la sensualité et du désir".

Sentimentale, érotique mais aussi dramatique

Sentimentale dans Pauline à la plage d'Eric Rhomer (1983), essentielle dans La leçon de piano de Jane Campion, hilarante dans Le Gendarme de Saint-Tropez, la plage se fait aussi dramatique quand elle accueille des migrants, des bateaux échoués ou le petit syrien Aylan couché sur le sable dont l'image a fait le tour du monde.

Bondées de draps de bain, elles se vident aussi à Odessa. L’auteur fait également référence aux plages qui bordent le fleuve Dniepr, tristement célèbre depuis l’explosion du barrage, où les familles en maillot de bain se massent sur le sable pour oublier la guerre le temps d’un après-midi sous parasol. Historiques, et toujours dans le chapitre consacré à la guerre, les plages normandes d’Utah, d’Omaha, de Gold, Juno ou Sword sont à jamais associées au Débarquement.

Aujourd’hui, les deux principaux enjeux de la plage consistent à gérer les milliers de mètres cubes de plastiques qui s’y échouent et surtout leur disparition certaine à l’heure du réchauffement climatique.

Quelques chiffres qui font froid dans le dos : 5 500 kilomètres de plages américaines disparaîtront d’ici à la fin du siècle. En France, 40 % des plages sont déjà en recul. 8 % d’entre elles perdront plus de 100 mètres d’ici à 2100, dont prioritairement les plages bretonnes et d’Aquitaine. Dès lors, si la plage de votre enfance fait moins de 100 mètres, sachez que ses jours sont comptés. En Floride, neuf plages sur dix ont disparu et d’ici quatre-vingts ans, une plage sur deux de la planète aura disparu. En conclusion, le romancier boucle la boucle par un constant désespérant : si la plage a commencé par accueillir la folie des hommes, la folie des hommes l’a aujourd’hui anéantie.

Grégory Le Floch | Éloge de la plage | essai | Rivages, 204 pp, 18 €.