“Sans culture, il n’y a pas de société”

À lire aussi

Ils avaient décidé que ce volume consacré à la culture générale serait leur dernier. Dès lors, à une présentation chronologique choisie précédemment, ils ont préféré un déroulement thématique, qui les autorisait à plus de subjectivité et de liberté. “Nous l’avons écrit pour nous faire plaisir, en nous faisant confiance”, explique Jean-François Pépin depuis Courtrai, où le couple s’est installé naguère. “Dans une conversation entre amis, si vous voulez parler de quelque chose qui vous tient à cœur, vous ignorez si cela plaira ou pas, vous vous lancez. Ce livre procède ainsi, pour lancer le débat.” La première partie s’intéresse au Monde de l’Homme, son milieu physique, l’organisation de celui-ci ainsi que sa dimension religieuse et spirituelle, quand la seconde aborde la dimension artistique de ce monde, par la littérature et les arts. Le tout en variant les formats – citations, repères, encadrés, illustrations et… espaces de notes venant aérer le texte.

guillement Le meilleur pour les turbulences de l'esprit, c'est apprendre. C'est la seule chose qui n'échoue jamais. Marguerite YOURCENAR

Pour le jeune retraité, agrégé d’histoire et docteur ès lettres, professeur de chaire supérieure en classes préparatoires aux grandes écoles jusqu’il y a peu, la culture générale est toujours un combat à mener. “On l’a vu avec les récentes émeutes en France, qui en sont le contre-exemple absolu : vous ne pouvez pas civiliser un être humain, lui donner toutes les cartes en mains, si vous ne lui permettez pas d’avoir la culture la plus vaste possible.” Celui qui plaide à la fin du livre pour que “nul ne soit exclu”, ajoute : “Avoir accès au plus de contenu culturel possible est le seul moyen de faire de vous un être humain complet. Je suis très attaché à la civilisation grecque, et les Grecs appelaient les enfants n’ayant pas terminé leur formation téknon, qui signifie petit animal. C’était affectueux, mais ils considéraient que vous n’étiez pas un être humain complet tant que vous n’aviez pas acquis la culture qui vous permettait d’échanger avec les autres hommes. La culture, c’est fondamental. Sans culture, il n’y a pas de société. Malheureusement, cela n’est et ne sera jamais un rempart contre la barbarie”.

Sens de l’humour

Selon le Dictionnaire de l’Académie française (1934), la culture générale comprend “toutes les matières nécessaires à un honnête homme”. Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ? “L’essentiel est d’être capable de s’adresser à autrui, de remplacer les poings par la parole, d’être capable d’accepter le point de vue de l’autre sans acrimonie ni agressivité.” La culture générale a cet avantage qu’elle vous “permet de vous réconcilier avec vous-même, de vous distraire, notamment de vos mauvais penchants, comme de l’idée que vous êtes supérieur aux autres. Elle vous aide à prendre du recul, à garder un certain sens de l’humour par rapport à vous-mêmes”.

guillement La culture est proche d'une certaine façon d'être, d'un coup de foudre, d'une fête toujours inachevée, du bonheur. Jean D'ORMESSON

Compiler, digérer, vulgariser : la mission du duo (Florence Braunstein était, elle, docteur ès lettres, conférencière des Musées nationaux et a enseigné la culture générale en classe préparatoire aux grandes écoles pendant 25 ans) avait des limites. “Nous n’avons jamais voulu prendre nos lecteurs pour des crétins. Puisque nous avions été formés au laser, nous tenions à notre tour à présenter le plus d’éléments à ceux qui n’ont pas eu cette chance. Mais nous refusions de simplifier au point que cela n’ait plus de sens. Notre volonté était que les lecteurs se posent des questions, qu’ils se disent : avec ce livre, je n’en ai pas assez, je vais donc en parler ou consulter d’autres ouvrages. Nous espérions qu’ils mettent en route leurs propres mécaniques intellectuelles.”

Acquérir une méthode

Si hier l’on pouvait craindre les dérives de Wikipedia, aujourd’hui la menace se nomme ChatGPT. “Quand j’enseignais, il m’arrivait de douter de l’orthographe d’un nom propre ou d’une date, je demandais alors à mes étudiants de vérifier sur Wikipedia en insistant pour qu’ils formulent une question précise. ChatGPT, que je ne connais pas, produit quelque chose qui n’aura pas mis en branle le moteur intellectuel de l’étudiant. Donner tous les résumés du monde ne sert à rien, il faut acquérir par soi-même une méthode de recherche. ChatGPT ne vous nourrira jamais intellectuellement.” Invitation à butiner à sa guise et à ouvrir ses propres horizons, leur ouvrage en est le contre-pied.

-- > Florence Braunstein et Jean-François Pépin | Un été de culture G pour la vie | Les Belles Lettres | 416 pp., 23,50 €, numérique 17 €