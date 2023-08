”Figurec” : travail, manifs, enterrements… Et si on était tous entourés par des figurants ?

Une idée née, aussi, après la découverte de l’existence d’une vraie entreprise comme l’expliquait Nicolas Charlet lors de ce même entretien. “Une start-up qui propose de louer des personnes pour te remplacer dans une manifestation quand tu ne peux pas y aller. Il y a des options 'Sifflet', 'Tee-shirt', etc. On a halluciné. On s’est dit qu’on pouvait étendre cela à d’autres trucs. Pour te remplacer dans une réunion, pour avoir assez de monde à ton anniversaire, ton mariage…” Et à un enterrement, comme l’avait donc, déjà écrit, Fabrice Caro dans Figurec, paru en 2006 chez Gallimard.

Dans ce roman, l’auteur de Zaï, Zaï, Zaï Zaï imagine un artiste raté qui se rend régulièrement dans les églises pour jauger les cérémonies funèbres, comme il noterait la literie d’un Airbnb ou un velouté d’asperges dans une auberge. “La mère de Pauline Verdier, ça oui, c’était une vraie femme éplorée, toujours sur le fil, très présente, improvisant des envolées lyriques qui vous arrachaient des larmes, rien à voir avec la fille Giroud”, s’emballe intérieurement son personnage principal dont on ne connaîtra ni le prénom ni le nom.

Son existence se déroule sans embûches. Pour être plus précis, elle est morne. Entre les vaines tentatives d’écriture d’une pièce et les repas pris cinq fois par semaine chez Julien et Claire, un couple d’amis pas très drôles et en plein doute. Jusqu’au jour où un inconnu lui adresse un clin d’œil durant une cérémonie funéraire avant de chuchoter : “Ça fait combien de temps que tu fais l’enterrement toi ? Allez, ça va, tu peux parler, y’a pas de contrôleurs ici, on est peinards, Grand secret, Mon cul”, assure cet homme, salarié chez Figurec. Une agence de figuration dont il est normalement interdit de parler et qui compterait des dizaines de milliers d’employés. Des figurants payés pour feindre d’assister à un vernissage, une série de débats dans une médiathèque, d’être fan de C. Jérome, de pousser un caddie dans supermarché, de travailler, et même de voter les lois à l’Assemblée… L’arrivée de Figurec va bousculer son existence.

L’absurdité de “Zaï, Zaï, Zaï, Zaï”

Dans un monde où tout se monnaie, à l’heure des bullshit jobs, Fabcaro aura donc été visionnaire en imaginant ce délire complotiste hilarant. Dans ce premier roman, on retrouve déjà les ingrédients qui font le sel de son œuvre.

Du cynisme à la Élie Semoun (on pense au sketch “La maison Périglioni” sur les pompes funèbres), des histoires absurdes comme dans Zaï, Zaï, Zaï, Zaï, des références ringardes à la Kad et Olivier (Kamoulox), Groland ou La France des beaufs de Cabu, des blagues sarcastiques et un regard décalé sur la société de consommation, le monde du travail et la modernité en général.

Trois thématiques chères aux deux pères de Message à caractère informatif qui ont, eux aussi, l’amour des personnages losers et seuls (Jean-Christophe Ranu, comptable dans La Personne aux deux personnes). À ce propos, Nicolas et Bruno nous ont confirmé le tournage de Figurec à Paris, d’ici la fin de l’année, avec la présence de Paul Mirabel et de Benoît Poelvoorde.

-- > Fabrice Caro | Figurec*** | Folio | 272 pp., 8,10 €, numérique 7,99 €.