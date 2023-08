Jeeves, des solutions en toutes situations

Parmi eux, deux séries emblématiques : la saga de Blandings Castel (dix romans se déroulant dans le Shropshire, avec pour personnages principaux lord Emsworth et l’Impératrice de Blandings) et les aventures du “couple” formé par Bertram Wooster et son valet de chambre Reginald Jeeves (onze romans et une poignée de nouvelles). Le formidable succès de cette série Jeeves poussera d’ailleurs Wodehouse à l’adapter pour la télévision, en 1965. Reconnu comme l’un des plus brillants humoristes anglais, l’auteur avait été anobli par la reine Elisabeth en 1973.

Pour son titre particulièrement accrocheur, notre attention s’est portée sur Jeeves, au secours ! (Joy in the Morning en version originale), publié aux États-Unis en 1946, traduit en français 1982. Si tout, ici comme dans d’autres titres, dépend des interventions déterminantes de Jeeves, c’est Bertram Wooster, Bertie pour ses intimes, qui occupe la plupart de l’espace. L’attention qui lui est portée a ainsi un effet grossissant sur son caractère d’adolescent attardé, ses faiblesses, sa bêtise, son absence d’autonomie. On ne le connaît capable de rebuffades que lorsque la réputation de sa famille est menacée.

Shakespeare à la rescousse

Par contraste, les rares apparitions de Jeeves, appelé à la rescousse au moindre pépin, donnent lieu à des interventions toujours décisives. Aussi discret et ingénieux que cultivé, Jeeves – apparu pour la première fois en 1917 dans la nouvelle Extricating Young Gussie, Jeeves – est encore sollicité pour sa fine connaissance de Shakespeare, dont les citations sont une source inépuisable de réconfort. Exemple : “– Que dit Shakespeare sur l’ingratitude ? – ‘Souffle, souffle, ô vent d’hiver, tu n’es pas aussi cinglant que l’ingratitude humaine !’ Il dit aussi de ce défaut qu’il est ‘un démon au cœur de marbre’.”

L'écrivain P.G. Wodehouse photographié en 1930. ©Wikipedia

Jeeves, au secours ! se déroule non loin de Londres, à Steeple Bumphleigh, où Bertie est contraint de passer une partie de l’été. C’est là qu’habitent sa tante Agathe et son mari, Lord Worplesdon. N’étant décidément pas maître de ce qui lui arrive, Bertie y retrouve par hasard Florence, une ancienne fiancée qui se met à le poursuivre de ses assiduités. Il aura également à cœur de défendre Boko et Nobby auprès de Lord Worplesdon, le tuteur de cette dernière s’opposant à leur mariage. Écrivain, Boko serait incapable, selon le vénérable Lord, de subvenir aux besoins de Nobby. Notons que le métier de Boko est, pour P.G. Wodehouse, l’occasion de glisser ça et là quelques moqueries bien senties. “Placez un écrivain au volant d’une voiture et sa bêtise naturelle semblera encore s’intensifier.”

Interrompu par la Guerre

Un mariage à défendre, une ex-fiancée à fuir, un rendez-vous d’affaires secret à organiser et un bal masqué comme récompense : le roman enchaîne quiproquos, malentendus, rebondissements, chantages et autres jeux d’influence, pour le plus grand plaisir du lecteur. D’autant que la simplicité du scénario cache une mécanique complexe particulièrement bien huilée.

guillement Il n'est pas de situations que Jeeves ne puisse contrôler (...). Est-ce que je me trompe, Jeeves, en disant que je vois dans vos yeux la flamme de l'inspiration ?

Ce roman a encore ceci de particulier qu’il fut commencé par Wodehouse alors qu’il séjournait au Touquet, en 1940. Il y fut arrêté par les Allemands et envoyé dans un camp de prisonniers en Haute-Silésie. Une douloureuse expérience qui ne l’empêcha pas de terminer Joy in the Morning une fois libéré.