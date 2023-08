L’imparable recette de “True Crime” attise l’appétit des lecteurs

Thibaut Raisse, l’un des auteurs de l’enquête sur XDDL, est d’ailleurs celui qui signe L’inconnu de Cleveland, troisième volet de cette série “True Crime”. Un défi qu’il a relevé avec autant de minutie que de panache dans un texte habile qui se lit d’un trait. Tout porte à croire que Joseph Chandler s’est suicidé. Détail intrigant : le mobile home où il vivait comme son véhicule sont vierges de toute empreinte. Au moment où l’affaire va être classée, l’on découvre que l’homme vivait sous une identité d’emprunt. Commence alors une autre enquête, aux multiples rebondissements et ramifications.

Accepter cette commande a réjoui Thibaut Raisse. “Le cahier des charges exigeait un traitement à manière du polar. À côté de l’enquête journalistique, soit la récolte et la vérification des informations, il fallait donc une forme qui tende vers le roman, ce qui suppose une construction narrative, des cliffhangers en fin de chapitre, des personnages incarnés, etc. C’est la première chose qui m’a plu. Ensuite, cela me donnait l’opportunité d’aller dans un endroit que je ne connaissais pas. Au-delà de l’affaire, j’allais faire voyager le lecteur dans un petit bout d’Amérique.”

Un décor de film

Pour faire le bon livre, il faut la bonne affaire. Dénicher le sujet adéquat a demandé quelque astuce. “Au départ, je n’avais pas d’idée précise, si ce n’est que je ne voulais pas d’une affaire trop connue. Je savais aussi que je préférais une affaire non élucidée, qui permet de faire travailler l’imaginaire – alors que quand tout est bouclé, on reste dans le travail de documentaliste. De plus, avec un “cold case”, le journaliste, s’il a un peu d’ambition, peut se donner comme objectif, pourquoi pas, de résoudre l’enquête, ou en tout cas de tirer un nouveau fil. Enfin, je voulais une affaire qui ait suffisamment de personnages forts et de rebondissements, pour ne pas s’ennuyer et donner du rythme au récit.”

guillement Au moment de presser la détente, Joseph Chandler fixait son regard dans le miroir.

Après avoir passé deux jours et deux nuits sur Wikipedia sans rien trouver d’intéressant, il décide de contacter par mail James Renner, qui est d’ailleurs un personnage du livre. “Je connais ce romancier et journaliste de True Crime dans l’Ohio parce que certains de ses livres ont été traduits en français. J’aime ce qu’il fait, et je pense qu’il peut m’aider. Il me répond dans les deux heures en me proposant trois affaires, dont celle de Chandler. Sur Google, je constate que les faits ont été peu couverts par les médias, et ce peu me donne envie d’y aller. De plus, cette histoire coche une autre case importante pour moi : le décor. Le nord de l’Ohio, cette banlieue de Cleveland, avec un lac magnifique qui ressemble à l’Atlantique et une industrie manufacturière abandonnée, ont tout du décor de film.”

Ligne maîtresse de la collection, la géographie raconte ici beaucoup. “Cleveland a été un temps l’une des villes les plus peuplées et dynamiques des États-Unis. Totalement tombée dans l’oubli, elle vivote hors des radars politiques et médiatiques excepté les trois mois qui précèdent les élections. L’Ohio étant un “Swing State”, le coin est alors submergé de meetings. Abandonné le reste du temps, c’est l’endroit parfait où s’installer quand on veut disparaître. Le parallèle m’a paru intéressant.”

guillement Son mutisme en faisait un personnage singulier, mais c'est quand il parlait que Joseph Chandler devenait franchement bizarre.

Thibaut Raisse ne passe que deux semaines “très denses” sur place. Ses interviews, il les mène avec une ténacité qui étonne ses interlocuteurs. “J’interroge beaucoup les gens sur leurs pensées, leur état d’esprit d’alors, leurs réactions à telle ou telle chose. Cela peut durer quatre, cinq ou six heures. Les gens en ressortent rincés. Ce sont des marathons, parce que je vais dans le micro-détail, qui permettra au lecteur de visualiser les choses, et que je creuse aussi l’aspect psychologique.” Ce qui lui permet de nous plonger, çà et là, dans la tête des protagonistes.

Des histoires incroyables

Dans une époque où les lecteurs se révèlent toujours plus friands d’histoires vraies, le côté “true” est un gage de succès. “Au cinéma, dans les séries, c’est presque un argument marketing. Cela renvoie au vieil adage qui veut que la réalité dépasse la fiction : ces histoires vraies sont incroyables.” Quant à l’aspect “crime”, il présuppose que tous les éléments seront réunis pour avoir une bonne histoire : “Des hommes qui enquêtent sur d’autres hommes, des rebondissements, des déceptions, des réussites, des mystères, des énigmes à résoudre”. Un filon qui n’est pas près de se tarir, pour le plus grand bonheur des lecteurs.

Thibaut Raisse | L’inconnu de Cleveland | 10/18 | 208 pp., 7,50 €