Qu'est-ce qui vous a décidé à consacrer un ouvrage à la rose ?

À Versailles, dans les jardins à la française, il y avait très peu de rosiers. Cette fleur n'était guère populaire sous Louis XIV. Son succès est arrivé sous Louis XV et Marie-Antoinette, et on en a planté dans le jardin anglais. J'ai observé deux choses la concernant. Tout d'abord, lorsqu'il y a un rosier en fleurs près d'une allée, les visiteurs ne peuvent pas s'empêcher d'approcher leur nez pour la sentir. Ensuite, quand les gens parlent de leurs rosiers, ils en donnent toujours le nom. Je me suis rendu compte qu'il y a entre les rosiers et les humains une relation particulière, d'où l'envie d'écrire ce livre.

Toutes les histoires que vous nous racontez ont un point commun : la passion.

Tout à fait. Quand quelqu'un tombe amoureux, il choisit prioritairement des roses pour se déclarer. Offrir un bouquet champêtre de coquelicots et de marguerites, c'est romantique, mais c'est un bouquet que l'on cueille au détour d'une promenade. Pour un dîner prometteur d'une soirée ou d'une nuit merveilleuse, ce n'est pas un bouquet champêtre qu'on offre, mais un bouquet de roses. La rose, c'est la fleur de la passion, du désir, de la folie. Elle ne laisse jamais indifférent. Et si on peut contrôler sa création, elle demeure un être libre, symbole de fantaisie, de liberté et d'indépendance.

Les roses sont protégées depuis 1948. Ce qui n'empêche pas la contrefaçon.

À l'origine, des rosiéristes pollinisent artificiellement un plant, pour en créer de nouveaux. On procède ainsi jusqu'à obtenir la fleur idéale ou la fleur espérée, qui sera dupliquée pour être vendue. La rose se crée comme un livre: l'auteur écrit, l'éditeur imprime puis diffuse. Et le diffuseur reverse des droits d'auteur. Certains rosiers se vendent en si grandes quantités que de très grosses sommes sont en jeu, aiguisant l'appétit de gens malfaisants qui fabriquent des rosiers sans avoir pris le temps de les concevoir eux-mêmes.

Cinéma, peinture, chanson: la rose est une source d'inspiration inépuisable...

Il y a quelques autres fleurs (le film La tulipe noire, le roman Le Dalhia Noir de James Ellroy) mais la rose est une plante universelle, on la retrouve dans tous les pays du monde. Tout le monde sait à quoi elle ressemble. Quand Jacques Offenbach crée Les Roses du Bengale, il la met en avant parce que cette fleur est parlante. On ne se bat pas pour une pivoine, mais on se bat pour une rose. L'Angleterre a d'ailleurs connu la guerre des Roses, raison pour laquelle la rose continue d'y être un symbole royal. Pensez à "Mon amie la rose" chantée par Françoise Hardy, puis imaginez-la chanter "Mon amie la tulipe" ou "Mon amie la pivoine" : ce n'est pas du tout la même chose ! Je me suis donc amusé à compiler de nombreux titres: je pense qu'il n'y a pas un chanteur, pas un auteur qui n'ai célébré la rose à un moment donné.

guillement La rose est un miracle sans cesse renouvelé.

La couleur des roses est un langage. À quoi faut-il faire attention ?

Ceci m'amuse beaucoup car, à l'origine, c'est Charlotte de la Tour qui a écrit un livre sur le langage des roses. Or Charlotte de la Tour est un homme, et un député. Sauf qu'au XIXe siècle, écrire un tel livre ne fait pas très sérieux. En réalité, il propose un code. Au XIXe siècle, le téléphone n'existe pas, et il est de bon ton pour un homme d'avoir une maîtresse. Sauf que les épouses voient parfois cela d'un mauvais oeil. Une des meilleures façons pour converser entre homme et maîtresse consiste à employer le langage des fleurs: on fait comprendre son désir, la fin de la relation, ses colères... en fonction de la couleur choisie. Les roses blanches signifient n'ayez crainte, je connais votre pureté. La rose orange évoque le désir, la rose rose la tendresse ou la joie, la rose rouge la volupté, quand la rose jaune accuse celui ou celle qui la reçoit d'infidélité.

La rose est présente sur Terre depuis 60 millions d'années. Que vous inspire celui qui, le premier, a coupé des roses pour en faire un bouquet ? Celui que le philosophe japonais Okakura Kakuzo considère comme le premier à avoir quitté l'état animal, car "il comprit l'utilité de l'inutile".

Je suis admiratif des premières fois. Je pense ainsi souvent à l'homme qui pour la première fois a mangé une huître: qu'est-ce qui lui a donné envie de l'ouvrir, puis de la manger ? Un jour, un homme, parce que je crois que c'est un homme, a cueilli des fleurs, les a offertes, et le résultat a dû être agréable car cela s'est répété. Félix Leclerc disait que la pomme est une fleur qui a connu l'amour. La fleur, dès le début, est symbole de douceur, de paix, de quiétude.

guillement La rose avec la dureté de ses épines, la beauté triomphante de sa fleur et la grâce suave de son parfum est pour moi un résumé de la vie.

Parmi toutes les anecdotes que vous retracez, quelle est votre préférée ?

Celle de la petite Marion, à Versailles, m'a toujours impressionné car les personnages sont réels, certains détails de l'histoire sont incontestablement vrais, même si l'ensemble est romancé de manière à ce qu'on ne sache plus ce qui est vrai ou ne l'est pas. Marion est la fille d'un jardinier. Quand Marie-Antoinette se promène, son père demande souvent à Marion de cueillir des roses pour les offrir à la Reine. Des années plus tard, alors que Marie-Antoinette a été exécutée, Marion est choisie pour figurer sur un char de défilé très patriote. On l'a choisie pour porter une robe transparente censée symboliser le renouveau, la jeunesse. Or elle refuse, pour plusieurs raisons: elle est pudique, catholique, et a toujours aimé la Reine. Pour échapper au défilé, la veille du jour où on doit venir la chercher, elle se massacre le visage avec des épines de roses.

Vous qui avez signé de nombreux ouvrages, quel lien établissez-vous entre l'art d'écrire et l'art de jardiner ?

La transmission et le partage. Quand on jardine, ce n'est jamais pour soi. Quand vous plantez un arbre, c'est pour la génération à venir. Quand vous plantez des légumes, c'est pour en faire profiter votre famille, vos amis. De plus, et sans paraître prétentieux, j'ai toujours été dérangé par le cas d'André Lenôtre, qui fut et demeure l'un des plus grands jardiniers au monde. Cet homme a créé les jardins à Vaulx-le-Vicomte, Versailles, Chantilly, Saint-Cloud, les Tuileries, Fontainebleau, etc., qui sont des merveilles parmi les merveilles. Mais il était vénal, ne travaillait quasi qu'avec sa propre famille, et n'a formé aucun apprenti ni ouvert aucune école. Et il n'écrivait pas ou très peu. Quand on a la chance de travailler auprès du plus grand Roi du monde, Louis XIV, et qu'on n'a pas la décence d'écrire pour transmettre son savoir, je trouve cela égoïste. Je n'ai ni le talent ni la notoriété d'André Lenôtre, mais j'ai écrit et transmis.

--> Alain Baraton | Le livre de la rose | Grasset | 186 pp., 19 €, numérique 14 €

Le savez-vous ?

◊ La roseraie de Sangerhausen, en Allemagne, possède la plus vaste collection au monde. Aujourd'hui appelée Europa-Rosarium, elle compte quelque 60.000 plants de rosiers sur 13 hectares.

◊ Créée en 1930 par Francis Meilland, la rose "Madame Meilland" est la rose la plus vendue au monde.

◊ En 2014, Amélie Nothomb baptise une rose qui porte son nom. Au Figaro, elle confie : "Rien ne pouvait me combler davantage. Ce cadeau me fait plus d'effet qu'un prix Goncourt. Lorsqu'on sait que je ne l'ai jamais eu, on mesure l'impact".

◊ Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains estimaient que les être au destin exceptionnel se transformaient en fleurs, devenant ainsi immortels. La tradition de nommer de nouvelles fleurs du nom d'une personnalité en serait la continuité.