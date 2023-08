La daronne, du palais de justice au trafic de shit

On pénètre dans le roman alors que la narratrice, Patience Portefeux, raconte au passé son enfance. Son père, “PDG” ("un mot qui ne s’emploie plus aujourd’hui”) , sa cupidité, la maison en bord d'autoroute (bruit, poussière, vibrations au bord de la six voies), ...

Elle a 53 ans, est traductrice français-arabe. Son travail d’interprète dans les tribunaux, elle l’a commencé par les audiences de comparution immédiate.

Dialogues jubilatoires

Puis on lui a proposé de transcrire les écoutes téléphoniques des trafiquants de drogue. Dans ces derniers, l’autrice française (Neuilly-sur-Seine, 1963) nous régale de dialogues particulièrement jubilatoires – assez proches de la réalité, en fait. Très vite, Patience en vient à ne plus traduire tout textuellement (elle invente ainsi “des trucs de toutes pièces pour défendre ceux de la bande qu’[elle] trouvai[t] les plus pitoyables” mais elle peut aussi faire l’inverse, “pour les couler”). Elle est payée au noir (c’est fou, dans un tel ministère, tout ce qui échappe à la vigilance).

guillement En trottinant avec de chaque côté un sac de vingt kilos, je sentais dans mon corps des générations de femmes inusables trimbalant mioches et rutabagas à travers les shtetl.

Patience perd son compagnon fort jeune dans un hôtel d’Oman : “Je ne pouvais pas m’imaginer qu’il puisse se passer quelque chose d’aussi affreux qu’une rupture d’anévrisme en plein milieu d’un fou rire”. Amenée à élever seule leurs deux filles et à placer sa mère dans un Ehpad (à 3200 € par mois), l’héroïne va, comme si de rien n’était – c’était même une évidence (“on avait toujours travaillé avec les Arabes dans la famille”) –, basculer de l’autre côté de la force et se transformer en daronne.

Chez les trafiquants de drogue

Pour écrire ce roman, Hannelore Cayre s’est renseignée à bonne source : auprès des traducteurs-interprètes du Palais de Justice de Paris. On en apprend beaucoup sur la vie et l’organisation des trafiquants de drogue. Tout autant que sur la situation des personnes âgées dans les maisons de repos.

Outre ses dialogues truculents, la force de frappe d’Hannelore Cayre sont ses métaphores (“la femme d’un pied-noir à qui la réussite a souri ne devait pas se casser les ongles à récurer les casseroles”). Les adjectifs se bousculent pour qualifier cette histoire écrite d’une plume trempée dans l’humour grinçant: rocambolesque, loufoque, saugrenu, ... Jusqu’au final, Hannelore Cayre n’en finit pas de faire rebondir la trajectoire de son héroïne – comme dans tout bon thriller. Que ce soit avec Philippe, un flic divorcé; avec Khadidja, infirmière à l’Ehpad, mère d’un trafiquant dont Patience va se servir; ou avec les locataires chinois de son immeuble à Belleville. Elle enfile les situations grotesques où son imagination débordante fait mouche (“les pains de shit puaient tellement [...] qu’en arrivant à Paris, c’est comme si j’avais fumé dix pétards”), où le sens des affaires de celle qui se fait appeler madame Ben Barka est on ne peut plus développé. Sauf que c’est une femme. Et c’est là, aussi, tout le suc de ce roman.

--> La daronne, Hannelore Cayre, Points, policier, P4760, 177 pp., 6,60 €

EXTRAIT

"Porsche Cayenne aux vitres teintées encerclée d'emballages de fast-food jetés par terre et garée sur une place handicapé, rap et climatisation à fond, les portières ouvertes - gros porc avec collier de barbe filasse sans moustache, pantacourt, tongs de piscine, tee-shirt Fly Emirates PSG flattant les bourrelets, et pour la touche accessoires chic de l'été : pochette Vuitton balançant sur gros bide et lunettes Tony Montana réfléchissantes. La totale. Le nouvel orientalisme."