Gabrielle Filteau-Chiba, une luciole dans un horizon incertain

Après avoir quitté Montréal à 26 ans pour s’offrir la parenthèse radicale qu’elle retrace dans Encabanée, Gabrielle Filteau-Chiba vit désormais avec sa fille et son chien à la lisière du monde. “Au début de la vingtaine, j’étais en colère, je voulais aller très très loin – loin de ma famille, des humains, de la société en général. Je me suis assagie en vieillissant. C’est pareil pour mon militantisme environnemental : j’étais dans les manifestations ou la résistance physique qui consiste à faire obstruction avec son corps. Aujourd’hui, je suis dans une autre forme de militantisme. Par l’art, la douceur, j’essaie de réenchanter le monde. C’est lié à l’âge : on ne peut pas se battre toute une vie, on s’épuise. Si je me sens encore en marge, c’est dans mon rythme de vie, qui est en accord avec la nature : je me réveille le matin avec le soleil, je me couche le soir avec le soleil. J’ai réussi à installer quelque chose de très calme dans une société qui est en accélération, malgré l’épuisement collectif.”

Faire œuvre utile

Ainsi, quand Anouk, le personnage récurrent de sa trilogie, note dans ses carnets : “Depuis que mon art sert la cause, ma vie prend du sens. C’est comme si j’avais enfin trouvé comment faire œuvre utile”, ces mots sont ceux de Gabrielle Filteau-Chiba elle-même qui tient un journal intime qui sert de matière première à son œuvre de romancière. “Au début, je ne m’en rendais pas compte, mais j’avais un devoir de témoigner, de mettre en mots cette lutte qu’on a menée et gagnée contre un projet d’oléoduc. Puis je me suis dit qu’il fallait que je raconte cette histoire positive.” Et son travail a fait boule de neige : en témoignent les messages du monde entier qui lui parviennent. Suivant son exemple, certains lui confient avoir quitté leur boulot pour se rapprocher de la nature, ou s’être offert trois jours mémorables de marche en forêt. Ce qui lui confère une responsabilité. “J’écris différemment à présent, je pense à tous ceux qui me lisent. Et puis j’ai le devoir de ne pas les déprimer, je veux être une luciole.”

Parmi ce qui l’inspire et la guide, elle cite cette croyance autochtone selon laquelle l’homme a deux loups en lui, l’un négatif, l’autre positif. “Celui qu’on nourrit va gagner, c’est un combat qui dure toute la vie. J’essaie donc de nourrir le côté bienveillant, optimiste. Même si cela peut paraître parfois enfantin ou rêveur de se dire qu’on va sauver le monde, on n’a pas le choix ! Quand on a des enfants, il faut rester dans la lumière, penser aux prochaines générations. Chez nous, les Peuples Premiers disent que lorsqu’on lance un projet ou prend une décision, il faut penser à son impact pour les sept générations à venir.”

Rayonner, prendre soin des siens

”Tout, sur Terre, a une raison d’être, toute affection a une herbe pour y remédier, et toute personne une mission. C’est la théorie autochtone de l’existence”, écrit-elle dans Bivouac. Et d’ajouter : “Cela me met en paix avec mon travail. Quand je me lève le matin, je sais que ma mission est de faire le bien, de rayonner, de prendre soin des miens, d’avoir une influence positive partout où je vais. Ce qui n’est pas toujours facile : on a des défauts, on a des fatigues. Mais se mettre dans cette posture est capital. Il faut inverser cette forme de haine de soi induite par l’angoisse. C’était très difficile de voir la forêt qui brûle. On s’est battu pour protéger quelques hectares, et là ce sont des milliers d’hectares qui sont partis en fumée. Alors il faut penser que les brûlis sont un cycle naturel de la forêt, qu’elle se régénère, se fertilise ainsi. Tout est question de point de vue dans le bonheur.”

guillement Le plus difficile, pour moi, ça aura été de faire la paix avec la violence. Désormais, je comprends mieux à quel point ces causes que l'on porte peuvent accaparer tout l'espace, voire chambouler nos valeurs fondamentales.

Alors que son prochain roman, Hexa, un roman d’anticipation cette fois, doit paraître en France à la rentrée 2024, Gabrielle Filteau-Chiba a, jusqu’ici, noué une relation très intime avec ses principaux personnages, Anouk en tête. “Dans Encabanée, Anouk, c’est moi dans la vingtaine. C’est la part de moi la plus énergique, en colère, qui doit survivre, qui m’inspire une autre façon d’être au monde”, concède-t-elle. “J’avais ensuite écrit Sauvagines avec la voix d’Anouk, avant de me rendre compte que j’étais ailleurs, moins en colère. Au lieu d’être en marge, j’avais plutôt envie d’agir. J’ai donc créé le personnage de Raphaëlle, qui pose des gestes. Riopelle est aussi un alter ego qui, lui, passe par la force du monde, l’art, l’éducation, le leadership. Tous mes principaux personnages sont liés à mon expérience, au fil du temps.”

L’écoterrorisme comme ultime recours

Si dans Sauvagines, Raphaëlle n’a pas hésité quant aux moyens à employer, toute à sa détermination de lutter contre le braconnage des coyotes, Bivouac dépeint quant à lui l’écoterrorisme. “Pour moi, c’est l’ultime recours. Dans toutes les luttes que j’ai pu observer, il y a souvent des risques, des décès, du vandalisme, des affrontements avec les policiers, beaucoup d’arrestations. Je suis profondément pacifique, et je pense que, quand on est irréprochable, notre message a beaucoup plus de chance de trouver des cœurs et de susciter une mobilisation encore plus grande. Fondamentalement, les humains n’aiment pas la violence, elle les dérange. De plus, la récupération qu’en font le gouvernement et les médias entachent le mouvement, et tout est perdu. Ce que je trouve beau et émouvant, c’est de voir que les jeunes aiment à ce point le vivant qu’ils mettent leur vie, leur réputation, leur liberté en danger.”

guillement Mais qu'a-t-on fait de mal, sinon exiger qu'on sacre la paix à la Forêt ? Pourquoi notre amour de la Terre est-il si dérangeant ?

Née en 1987 à Montréal, Gabrielle Filteau-Chiba considère l’esprit de fronde comme “un feu intérieur qu’il faut cultiver”. Selon elle, “le réflexe de détourner le regard de son prochain qui vit dans la rue ou de l’arbre qui va être coupé fait qu’on est si loin dans la destruction de notre habitat”. En faisant vivre à Anouk et Raphaëlle l’expérience d’une ferme collective dans Bivouac, sans gommer les difficultés et la complexité qu’induit la vie en communauté (”c’est comme être en couple avec une vingtaine de personnes : il faut sans cesse apaiser les tensions”), elle souligne combien la fratrie et la sororité sont pour elle de précieux appuis. “Il faut aller s’abreuver, débattre, s’exposer au regard des autres. D’ailleurs, j’adore rencontrer mes lecteurs, ils me placent face à mes paradoxes, me posent des questions pointues qui remettent tout en cause : ce sont des moments très riches.”

La nature se rééquilibre elle-même

Nous bousculer, encore : telle est l’ambition d’Hexa, le livre qu’elle vient de terminer. Gabrielle Filteau-Chiba, qui collabore pour le moment activement à l’adaptation en long métrage de Sauvagines, le situe dans un camp de reboisage, où certains partent parfois plusieurs années planter des arbres dans le Nord du Canada. “Or, on réalise aujourd’hui que, plutôt que reboiser, il vaut mieux laisser repousser la forêt par elle-même, avec ses essences propres, sa biodiversité immense. Les résineux qu’on a plantés pendant des décennies ont brûlé, ils ont asséché les terres, alors que la nature se rééquilibre d’elle-même.” Tirée de Sauvagines, cette phrase pourrait ainsi résumer son travail : “Qu’on nous laisse la paix à la fin, aux femmes, aux coyotes, aux forêts”.

-- > Gabrielle Filteau-Chiba | Bivouac | Stock | 415 pp., 22 €, numérique 16 €

-- > “Encabanée” et “Sauvagines” sont parus chez Stock et sont aussi disponibles en format poche, aux éditions Folio.