“Le Docteur Jivago” retraduit pour lui offrir un nouvel éclat

Terminé en 1955, d’abord publié en traduction (français et italien) puis dans une édition pirate de la CIA, interdit en Russie jusqu’en 1988, le parcours éditorial du “Docteur Jivago” est un roman à lui seul. Que vous inspire ce destin ?

C’est un livre unique, et cette traduction m’a permis de me dire que le livre commençait à présent un nouveau chemin, qui n’était plus légendaire, mais dans le dialogue des cultures. Qu’une nouvelle traduction en entraînerait une autre. Ce qui redonne un nouveau statut à ce livre, en l’extrayant à son statut d’exceptionnel justement. On a quelquefois l’impression que l’histoire d’un livre ou les circonstances politiques qui entourent sa parution oblitèrent la qualité de l’ouvrage, alors qu’il faut le lire pour lui-même.

L’épisode du prix Nobel, accepté puis refusé, a jeté sur Pasternak une lumière qui a dû lui déplaire…

Absolument. Il ne doutait pas que son livre était scandaleux au regard de l’officialité soviétique, mais il a longtemps espéré qu’à la faveur du dégel, son livre serait accepté. En recevant la lettre de “Nouveau Monde”, en 1956, il a compris que ce n’était pas la peine d’y croire. Il a donc laissé passer son roman en Italie. Il n’a rien organisé, il a laissé faire, et le livre y a connu un énorme succès. Pasternak a reçu le Nobel pour des raisons à la fois littéraires et politiques. Il en a été ravi et l’a accepté, avant qu’un scandale sans nom ne se déchaîne et le force à refuser. Il allait être exilé, il s’en est tiré in extremis, grâce à une lettre d’excuses adressée à Khrouchtchev. Il est mort un an plus tard.

Pasternak a eu des propos dithyrambiques à propos de la traduction française publiée de son vivant. Cela ne vous a pas paralysée ?

C’était un homme hyperbolique, toujours dans l’admiration extrême. J’ai commencé par dire non. Retraduire est toujours un risque, mais une fois qu’on est dans le travail, on n’est plus paralysé.

Sa langue claire, simple, fluide ne vous a pas empêchée par moments de vous sentir dans un “français (qui) manque souvent du mot juste”. Comment vous en êtes-vous tirée dans ces cas-là ?

Le mot juste, il faut toujours le chercher. Pasternak ne peut s’empêcher d’employer un nombre incroyable de mots issus de divers registres. Dans ces cas-là, on fait appel à ses propres registres de lecture : un traducteur doit avoir derrière lui quantité de registres, qu’il doit pouvoir convoquer au moment où il le faut, sans craindre des mots un peu anciens, un peu régionaux, un peu colorés. Pasternak emploie des mots parfois incongrus, qu’on peut déformer un peu en français. Mais c’est surtout dans les dialogues ou la narration intérieure, car pour la narration elle-même, il a voulu tendre vers l’intelligibilité, il voulait qu’on la comprenne.

Vous parlez d’un “puzzle verbal” et d’un “entrelacement des genres”, qui supposent chez le traducteur une “même imagination langagière” que celle de Pasternak. Ce qui signifie qu’il vous a fallu, d’une certaine manière, entrer dans sa tête ?

Oui. Lui-même était traducteur, notamment de Shakespeare, et il disait que petit à petit il entrait dans la façon d’être de Shakespeare. Il exagérait un peu, il n’y a pas d’empathie absolue. Quand on traduit, peu importe ce qui a été fait avant, on entre dans son propre rythme, ses choix. L’important est de faire quelque chose de cohérent.

Mêler plusieurs registres relevait-il chez Pasternak d’une visée politique, d’une volonté de décloisonner les mondes ?

Certainement. Il craignait comme la peste la parole vide, toute faite. Lui voulait donner la parole au peuple russe. Hormis Saint-Pétersbourg, il le fait de Moscou jusqu’à la Sibérie, à travers mille classes sociales, des marchands, des intellectuels, des opposants politiques, des paysans… dans un mélange incroyable. On lui a reproché d’être artificiel, mais il donne ce sentiment de masse immense, de profondeur de la Russie. Le Docteur Jivago est aussi un livre qui a clairement un sous-texte folklorique, comme un conte : c’est l’histoire de gens qui s’en vont, qui pénètrent dans la forêt, rencontrent des amis, des ennemis. Il fallait leur trouver un langage.

Pasternak avait-il conscience que ce livre était son œuvre testament ?

Il l’a conçu ainsi. Toute sa vie, il a voulu écrire une grande prose, mais sans y parvenir. Vers 1945, alors que son père est mort et que Staline a abandonné ses velléités de libération, Pasternak s’est isolé et s’est mis à écrire : il n’a pas arrêté pendant dix ans.

Ce texte marque son affranchissement vis-à-vis du pouvoir, de même qu’une réappropriation de lui-même et de ses valeurs. Quand lui-même dit que l’écriture de Jivago était de l’ordre du “devoir intérieur”, on a même l’impression que ce qu’il entreprend le dépasse…

On a effectivement l’impression que l’œuvre décide, qu’elle est plus forte que lui. C’est la raison pour laquelle il ne s’oppose pas à une publication à l’étranger tout en mesurant que ce sera une catastrophe pour lui. Il sait que cette œuvre doit être apportée aux lecteurs. C’est l’essence de sa vie.

”Jivago” signifie le vivant. Quel sens donner à ce mot ?

Jivago, c’est le dieu vivant, soit une métaphore très discrète du Christ homme, qui doit vivre jusqu’au bout la destinée malheureuse des hommes. C’est aussi l’idée très forte que ce qui est important, c’est la vie. Le premier recueil de poèmes de Pasternak s’appelait Ma sœur, la vie. Il est un grand vitaliste, il ne détestait rien tant que la pensée abstraite, les constructions, et mettait d’ailleurs le marxisme dans cette case. Le vivant, c’est la nature, l’amour, les relations, le malheur, tout ce qui est là. Si le mari de Larissa meurt, c’est pour ne pas avoir été fidèle au vivant.

Lire aujourd’hui “ce texte qui fait parler l’histoire” n’est pas anodin, alors que la Russie vit à nouveau un temps de troubles.

Cela n’est certainement pas anodin. La Russie est un pays qui connaît le pire et le meilleur. Le personnage de Pamphile Palykh est à ce titre emblématique : c’est un simple paysan totalement inculte, qu’on a envoyé faire la guerre avec les Allemands. Or il se rend compte que ses ennemis ne sont pas les Allemands, mais les bourgeois. Il devient donc féroce et rejoint les partisans. Cet homme, qui sait à peine parler mais a tué un petit officier libéral sans raison, est habité par un atroce remords. Il adore sa femme et ses enfants, qui vont le rejoindre. De peur que les Blancs les tuent, lui-même va tous les tuer. C’est un ogre, et la Russie est ainsi faite. Pamphile Palykh est capable d’amour envers les siens comme d’une cruauté absolue. Ce que montre aussi très bien Le Docteur Jivago, c’est le désordre qui règne en profondeur en Russie. Sous une apparence d’ordre étatique mis en place par les Bolchéviques, c’est le chaos. C’est ça, la Russie. On le voit encore aujourd’hui.

Omar Sharif dans le rôle du docteur Jivago sous la direction de David Lean. ©D.R.

L’adaptation au cinéma par David Lean (en 1967) a-t-elle fait du tort au livre ?

Pasternak disait détester le romantisme comme les solutions définitives toutes faites. Or le film propose une lecture simpliste, romantique, linéaire du livre. Mais Jivago n’est pas une histoire d’amour, c’est un livre choral dans lequel s’insère une histoire d’amour. Et on n’y voit pas seulement la Russie, parce que l’important était les personnes. Pasternak est, d’une certaine façon, un grand universaliste. L’histoire de Jivago et de Lara est donc emblématique de l’amour qu’on peut porter à la vie tout entière, qui comprend des dangers, on meurt, on se trompe et on n’est pas toujours bon, mais l’élan demeure.

-- > Boris Pasternak | Le Docteur Jivago | traduit du russe par Hélène Henry | Gallimard | 704 pp., 26 €, numérique 19 €