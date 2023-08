Ce que la plage dit de nous : des couples qui se délitent, des enfants qui lâchent leurs quatre vérités à leur père, des homos se découvrent hétéros

L’auteur confirmé depuis, tant en littérature générale que jeunesse, y dresse une galerie de portraits réalistes et nostalgiques dont les destins vont s’entrecroiser. Pour livrer cette photographie sans concession de la société, il choisit le prisme de la plage, du laisser-aller inhérent aux vacances, de ces instants où la réalité de nos vies éclate au grand jour, magnifié par le soleil d’été.

Des couples qui se délitent, des enfants qui lâchent leurs quatre vérités à leur père, des homos qui soudain se découvrent une attirance hétéro, des amours qui commencent ou s’achèvent et des amitiés qui se nouent difficilement au Club Mickey de la plage, celui qui n’a guère changé depuis vingt ans et où les relations sont déjà extrêmement codifiées.

Autant de tranches de vies ratées, avortées, recommencées, racontées parfois par différents protagonistes d’une même famille avec, si besoin, vingt ans d’écart et un nouvel enfant dans le parcours.

Un air de Rohmer

L’auteur a choisi quatre plages, Capbreton, Hyères, Perros-Guirec et Arromanches durant quatre étés (1972, 1982, 1992, 2002) pour ce roman kaléidoscopique écrit d’une plume intime et brève, incisive et empathique. Il n’épargne pas ses personnages, ne les accable pas non plus. On ressent l’odeur de moisi de cette maison louée pour les vacances, l’attirance d’un homme pour l’amie bimbo de sa femme, le jeune qui se fait dépuceler, celui qui est devenu une ordure, ces rencontres inopinées, ces destins qui basculent, ceux qui préfèrent la montagne parce que la mer c’est fait pour ceux qui ont de l’argent à dépenser, les quinze ans fêtés en vacances avec un père qu’on ne peut plus supporter, la détresse d’une propriétaire qui descend au rez le temps de l’été pour louer son bien, le gouffre qui sépare les habitants de l’Ouest et ceux qui vivaient de l’autre côté du mur. Il est aussi ces voyages légendaires, là-bas aux États-Unis, qui finissent par nourrir toute une vie et justifier toute une existence, ces bagarres racistes ou ces viols collectifs quand l’été commence à dériver.

On revient parfois en arrière, comme on remonte le temps ou feuillette un album de souvenirs, pour tisser les liens entre les narrateurs et mieux cerner la complexité du roman.

Il s’agit d’un magnifique roman qui mérite, vingt ans après, de rencontrer de nombreux lecteurs.

D’abord refusé par de nombreux éditeurs, Accès direct à la plage sera finalement édité en 2003 aux éditions Delphine Montalant et y a connu un joli succès, au point d’être publié en poche. L’éditrice est décédée depuis, et le roman épuisé. Apprenant cela, les éditions Finitude ont décidé de l’accueillir estimant qu’il s’agit d’un magnifique roman qui mérite, vingt ans après, de rencontrer de nombreux lecteurs. Il y a en effet comme un air de Rohmer dans ces récits des bords de mer.

★ ★ ★ Jean-Philippe Blondel | Accès direct à la plage | Roman| Finitude, 155 pp, 17 €.

Extrait

Marie n’a jamais exprimé l’envie d’aller à la mer non plus. La mer, c’est un autre monde. La mer, c’est la plaine, les pins, c’est le domaine des forestiers, c’est le domaine des oisifs. La mer, c’est pour ceux qui ont de l’argent à dépenser. C’est pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs dix doigts. Ou alors, c’est pour les pêcheurs, je les vois partir parfois, de la fenêtre de l’appartement, et je les respecte. J’imagine qu’ils savent ce qu’ils font, à s’aventurer sur l’océan. J’imagine qu’ils ont toujours fait ça.

Mais il n’y en a plus beaucoup des pêcheurs, c’est tout. Et maintenant, il y a tous ces gens. Il y a trop de gens. C’est fatigant.