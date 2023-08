"Thelma et Louise" : faut-il mourir pour être pleinement femmes ?

Un film culte des féministes

Sorti en 1991, le film fait polémique. On l’accuse de prôner la violence, d’être misandre ou même de faire l’apologie de l’homosexualité. C’est pourtant aujourd’hui une référence cinématographique, un film culte des féministes, une scène finale parodiée à de multiples reprises et les prémisses de la carrière d’acteur du jeune Brad Pitt. Réalisé par Ridley Scott, le film se singularise par un scénario atypique pour l’époque, écrit par Callie Khouri, une femme, qui a reçu l’Oscar du meilleur scénario original.

Tout commence par une amitié entre deux femmes. L’une, introvertie, mystérieuse mais assertive, et l’autre, joviale, candide et désinvolte, décident de partir un week-end pour aller pêcher. Lèvres rouges, petits hauts aux épaules dénudées pour Thelma, chemise brodée et boutonnée jusqu’au cou pour Louise, lunettes rétro, elles font l'équivalent d'un selfie avant de prendre la route, souriantes et excitées. Elles s’arrêtent en chemin dans un bar, et là, tout bascule. Désormais en cavale, il leur faut prendre des décisions.

La liberté à tout prix

À partir de ce moment, commence la métamorphose subtile et intense des deux protagonistes. Le film a beau avoir fêté récemment ses 30 ans, il reste d’une actualité saisissante. Face à une justice qui ne respecte pas la parole des femmes et à une société où l’impunité reste de mise pour les hommes violents, ces deux femmes font le choix fort de la désobéissance civile et de la violence. Personne ne les croira ? Alors tant pis, elles lâchent tout et partent pour le Mexique. Tant pis si, face à la violence, symbolique ou physique, il faut répondre par la violence. On pense alors au fameux “Désormais on se lève et on se barre”, qu’écrivait Virginie Despentes dans Libé pour commenter le départ d’Adèle Haenel des César 2020.

Dans une nature plus majestueuse que jamais, la route, symbole de liberté et d’émancipation, est longue avant d’atteindre leur rêve. Au fur et à mesure, plus besoin de rouge à lèvres, de bijoux ni de brushing. Un t-shirt, un jeans et un revolver suffisent. “Je crois que je suis devenue un peu dingue”, dit Thelma. “Tu as toujours été un peu dingue. C’est juste la première fois que tu as eu l’occasion de t’exprimer”, répond Louise.

À lire aussi

À travers ce film et via le jeu éblouissant de deux actrices, de nombreux thèmes féministes sont abordés : le consentement, le plaisir sexuel, la justice, la charge mentale ou encore le silence des victimes. Malgré le sérieux du scénario, le film a le don de faire rire, de bon cœur et de manière récurrente. On rit de leur témérité, de leur complicité et l’on se moque des hommes qui, malgré la bonne volonté de certains, dont l’inspecteur de police (Harvey Keitel) et le compagnon de Louise (Michael Madsen), ne font pas le poids face à une société structurellement sexiste.

Tel un bol d’air frais, entre rires et pleurs, Thelma et Louise est un film qui reste malheureusement de circonstance et qui appelle à rester éveillés (woke) face aux injustices et aux injonctions qui empêchent tant de femmes d’être pleinement elles-mêmes.

Le film est programmé du 11 au 27 août à Flagey dans le cadre de la programmation “Raging Summer” de CineFlagey.

Thelma et Louise/Thelma&Louise Drame De Ridley Scott Scénario Callie Khouri Photographie Adrian Biddle Musique Hans Zimmer Montage Thom Noble Avec Geena Davis, Susan Sarandon, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt, Christopher McDonald, Stephen Tobolowsky… Durée 2h09