"Bienveillance, empathie, altruisme : des valeurs à traiter avec majesté"

Confrontation entre deux mondes

Composé de 63 courts chapitres, le récit se lit comme un journal intime. Si le fait que dans Le Roitelet le narrateur est écrivain pourrait prêter à confusion, le Québécois insiste : il s'agit bien d'un roman. "Dans mes livres, on croise beaucoup d'écrivains. C'est facilitateur pour moi auteur, non pas de me mettre au premier plan, mais de prêter à mon narrateur, et même à certains des personnages, une pensée, une sensibilité et même un vocabulaire que je connais très bien puisqu'ils sont miens. Pour le reste, ce n'est pas mon histoire. Je n'ai pas de frère schizophrène et j'ai beaucoup inventé." Ceci étant, on sent que l'écrivain s'est pas mal renseigné sur cette maladie mentale, avant tout sur la façon qu'a cet homme d'interagir avec les autres, de réfléchir aux choses. "Je me suis documenté, j'ai lu pas mal de choses, mais pas tant que ça en même temps. J'ai voulu le plus possible entrer dans son esprit, même si je ne pense pas que cela soit possible. Disons que j'ai essayé de fréquenter cet esprit-là", détaille-t-il en termes choisis.

Pour Jean-François Beauchemin, dont Le Roitelet est le 23e ouvrage, son intérêt pour la schizophrénie s'inscrit dans la lignée de son attention pour le monde de l'esprit en général. "Cela m'a toujours passionné. L'esprit, c'est une chose fabuleuse et fascinante, mais parfois cela dérape. L'esprit devient malade, il n'en devient pas moins intéressant pour autant. Il m'est venu cette idée de mettre en scène un homme dont l'esprit est malade, mais qui continue à vivre dans le vrai monde et parmi les vraies personnes. Enfin les vrais… Comme une confrontation entre deux mondes, deux âmes. Et que de cette rencontre naisse un éblouissement, quelque chose qui les dépasse. Une élévation si on veut. Quelque chose de spirituel, en tout cas."

guillement J'ose croire que tout ne se termine pas tout à fait et pour toujours au moment de notre mort.

S'il n'avait pas été écrivain, notre interlocuteur pense qu'il aurait probablement été psychologue, peut-être même psychanalyste. Voire philosophe. Philosophe, Beauchemin l'est. Dans Le Roitelet, les protagonistes dissertent sur pas mal de questions existentielles comme la mort, la religion, le temps qui passe… "La mort se retrouve dans tous les livres que j'ai pu écrire depuis 25 ans. Jamais de façon morbide ou funeste. C'est par ailleurs une de mes préoccupations quotidiennes. (rires) Le rapport que j'ai à la mort est plutôt apaisé. Je ne vois pas tellement notre fin dernière comme une impasse. J'ose croire que tout ne se termine pas tout à fait et pour toujours au moment de notre mort."

Dans le même esprit, ce n'est pas un hasard si les oiseaux sont omniprésents. Outre le roitelet, il est aussi question d'un geai, d'un colibri ou d'un hibou. "Je vais l'expliquer de façon métaphorique : les oiseaux, c'est un peu le lien entre la terre et le ciel. Ils sont des habitants des deux mondes. Pour moi, ils créent un pont entre les hommes et Dieu."

Son histoire, Jean-François Beauchemin la déploie à la campagne, dans un environnement calme, propice à la contemplation. "Ce décor campagnard permet une sorte d'intimité. J'ose croire que le lecteur n'est alors pas distrait par cette espèce d'agitation de foule qu'on aurait trouvée si j'avais situé le récit en ville. J'ai pensé qu'il fallait épurer au maximum l'environnement dans lequel ces deux personnes évoluent."

La poésie comme une clé

Le Québécois Alain Grandbois, mais aussi les Français Baudelaire ou Lamartine sont conviés dans Le Roitelet. Quelle place pour la poésie dans la vie de Jean-François Beauchemin ? "J'ai longtemps été un grand lecteur de poésie. Moins maintenant. Les poètes qui sont publiés de nos jours ne m'intéressent plus guère. J'ai beaucoup lu la poésie classique, notamment celle qui a été écrite chez vous en Europe. À un point tel que cela a teinté ma vie et mon œuvre. La poésie est une clé. Elle me permet d'ouvrir des portes. Par sa beauté, par son sens caché, par son mystère. Pour moi, elle sert à élever mon esprit."

Jean-François Beauchemin a doté son héros malade d'une prégnante part d'enfance. Quelle portion occupe-t-elle dans sa vie à lui ? "Malgré mes 63 ans, il y a un enfant en moi qui a survécu. Qui m'indique où regarder, qui me prend la main. François Chung parlait d'un émerveillement semblable aux premiers matins du monde. Que l'on retrouve dans Le Roitelet. Au-delà de la souffrance et de la difficulté de vivre du frère malade, il y a cette nécessité d'émerveillement. Que j'interprète comme une voie de sortie à ce grand malheur."

Grandes et petites lectures, entretiens avec des écrivains, concert, expos,… Programme complet de l’Intime Festival : www.intimefestival.be Au théâtre de Namur, du vendredi 18 au dimanche 20 août. Entrée de 14 € (journée) à 75 € (pass complet). Rens. et rés. : 081.226.026