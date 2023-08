La madeleine de Proust, cet accès au bonheur : “… et tout d’un coup, le souvenir m’est apparu”

L’odeur des marées

À moins qu’il ne s’agisse de l’odeur incomparable de la Bretagne, avec ses grandes marées d’été, ses ciels nuageux, ses lumières aussi incomparables qu’imprévisibles, ses oyats dans les dunes ployant sous le vent, ses estrans et surtout le souvenir des pieds ancrés dans ses grandes landes de sable mouillé, sur lesquelles mon grand-père me construisait, des heures durant, des châteaux, des chevaux galopants, des dromadaires ou autres animaux, plus beaux, plus grands, plus puissants que tous ceux de mes camarades…

On a tous une ou des madeleines de Proust, réminiscences d’enfance qui emmènent l’inconscient bien plus loin que le seul goût de la bouchée ouatée croquée après avoir été trempée dans la tasse de thé de la tante Léonie. À condition, cependant, de laisser au temps le soin de les infuser, de remonter à la surface du passé oublié pour mieux se réconcilier avec le présent, pour que le souvenir implicite devienne explicite puis thérapeutique selon Pierre Cousineau, docteur en psychologie et spécialiste de la mémoire émotionnelle.

Mémoire collective

Pour arriver à nommer ce sentiment, à le cerner, Marcel Proust noircira de sa plume si délicate près de deux pages, qui représentent beaucoup, eu égard à la place qu’elles se sont taillée dans la mémoire collective, et peu au regard des deux mille cinq cents pages de La Recherche du temps perdu qui, cependant, émiettera encore d’autres madeleines au fil du récit.

”Et tout d’un coup, le souvenir m’est apparu, écrit-il. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans une infusion de thé ou de tilleul.”

Ce qui importe, dans ce premier passage de référence, c’est que, comme le précise plus loin l’écrivain, ce n’est pas la vue du biscuit qui a ravivé ses souvenirs, mais bien le goût, éveillant ainsi d’autres sens si précieux en littérature. Depuis son enfance, il avait eu bien des occasions d’en voir sur les tables des boulangers, mais le souvenir était enfoui depuis trop longtemps pour que la vue de ce “petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot “ne lui évoque quoi que ce soit.

Marcel Proust (chapeau melon sur la tête), dans un film inédit de 1904 exhumé en 2017. ©Dailymotion

Le souvenir du souvenir

Mais quand le temps et la mémoire ont tout effacé, quand le souvenir du souvenir s’en est allé, qu’il ne reste rien des visages, des sourires, des voix des êtres qui nous ont quittés, sinon leurs âmes, les odeurs et les saveurs persistent et charrient leur lot d’émotions. La recette d’osso bucco de la nona sicilienne, les asperges à la flamande qu’adorait le père, le tabac ambré du grand-père, la madeleine de tante Léonie…

Et lorsque le goût revint au palais du narrateur, d’autres images lui succédèrent : la vieille maison grise de la tante, mais aussi le pavillon de ses parents, la ville, la Place où on l’envoyait avant le déjeuner, les rues où il allait faire ses courses, les chemins où se balader par beau temps… Et enfin “toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, villes et jardin, de ma tasse de thé”.