"Il faut voir plus loin que cet horizon fatal": les Rencontres Inattendues invitent à penser "Après demain"

Pour sa treizième édition, les Rencontres inattendues, rendez-vous mêlant musiques et philosophies qui se tiendra dans plusieurs lieux patrimoniaux de Tournai les 25, 26 et 27 août, ont opté pour un thème qui titille la curiosité: "Après demain". Commissaire de l'événement, le philosophe Laurent de Sutter évoque la réflexion qui a mené à ce choix. "À l'exception de quelques illuminés, tout le monde a l'air de trouver que la situation que nous vivons est difficile, et que ce qui arrive est potentiellement pire. Ce double consensus nous place dans la position d'un lapin dans les phares d'une voiture: un danger fonce sur nous, et le fait de le voir nous paralyse. Mais ce constat ne sert plus à rien, car il ne nous lance pas sur la voie des transformations dont nous avons besoin". Pour élaborer la programmation, l'équipe s'est donc dit: "Essayons justement de réfléchir depuis le point de vue d'un mouvement possible. Pas à propos d'aujourd'hui puisque cela ne va pas, pas à propos de demain, puisque ça ne va pas non plus, mais à propos d'après ce demain qui a l'air si inéluctable. La dimension que l'on veut porter est qu'il y aura forcément un lendemain, et c'est ce lendemain qu'il faut penser, équiper, travailler, préparer, imaginer, réfléchir. Les Rencontres Inattendues ont pour ambition de nous mettre dans les mains les instruments que la pensée contemporaine et les arts actuels chipotent, créent, fabriquent". Ce sera aussi l'occasion "de se pencher sur notre capacité à réfléchir et imaginer dans le but de sortir de cette sidération. Il faut voir plus loin que cet horizon fatal."