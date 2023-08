Jean-Philippe Toussaint dresse l’échiquier de sa mémoire

Le confinement l'a surpris en pleine interrogation sur la vieillesse qui s'avance inéluctablement. Il s'est alors penché sur son adolescence, après une enfance heureuse à Bruxelles. Il fut ensuite envoyé pendant trois ans au début des années 70 comme pensionnaire au collège français de l'Ermitage.

guillement Ecrire des livres, au-delà du plaisir que j'y prenais, serait un moyen de me préserver des offenses de la vie.

Trois années aussi douloureuses qu'initiatiques. "C'est à l'Ermitage que j'ai fait pour la première fois l'expérience de la dureté du monde."

Mais ce fut aussi au départ de ces années difficiles qu'il découvrit "qu'écrire des livres, au-delà du plaisir que j'y prenais, serait un moyen de me préserver des offenses de la vie. Si un jour je me suis mis à écrire, c'est peut-être précisément pour ériger une défense contre les arêtes coupantes du réel."

64 cases

Il devait encore, estimait-il, être adoubé comme écrivain par son père, Yvon Toussaint, brillant journaliste et auteur de livres remarqués. Ce que ce dernier fit un jour de 1979 au Portugal disant : "Oh, moi, j'aimerais bien que mon fils devienne écrivain." Erri De Luca écrivait que le fils a comme mission d'accomplir le désir inaccompli du père.

L'Échiquier est un livre à couches multiples, construit comme un jeu d'échecs avec 64 courts chapitres, comme les 64 cases du plateau. Et Toussaint s'autorise à naviguer dans son livre comme le fait le cavalier aux échecs, sans suivre une ligne droite.

Ce livre est encore une réflexion sur l'écriture. La littérature, écrit-il, n'a pas pour vocation de raconter des histoires ou de délivrer un message, mais de créer "un échange d'intelligence et de sensibilité entre l'auteur et le lecteur".

À lire aussi

Le dernier Zweig

Le livre se nappe parfois du brouillard de la mélancolie, quand Jean-Philippe Toussaint écrit qu'" à travers les eaux troubles et indécises du souvenir, c'est le terme du voyage qui se profile et c'est le visage de ma propre mort que je risque d'apercevoir dessiné dans le sable".

C'est aussi un hommage au jeu d'échecs, l'autre passion de l'écrivain. Il raconte ses rencontres avec des maîtres et à nouveau le rapport avec son père qui refusa de jouer encore contre lui quand il apparaissait que le fils pourrait battre le père !

En parallèle avec ce livre, Toussaint a écrit une nouvelle traduction du Joueur d'échecs de Stefan Zweig qu'il titre Échecs, un mot qui, en français, signifie à la fois le jeu et la défaite. C'est le dernier texte qu'écrivit Zweig avant son suicide en 1942.

Jean-Philippe Toussaint analyse lui-même dans son livre ses objectifs : "Un livre qui soit tout à la fois un journal intime et la chronique d'une pandémie, je voulais que ce livre ouvre la voie à la tentation autobiographique, qu'il soit une conjonction de hasards et de destinée, de contingences et de nécessité."

--> ★★★ L'Échiquier | Jean-Philippe Toussaint | Les Éditions de minuit | Essai autobiographique, 256 pp., 20 € (en librairie le 31 août)

EXTRAIT

« Je voulais que ce livre traite autant des ouvertures que des fins de partie, je voulais que ce livre me raconte, m’invente, me recrée, m’établisse et me prolonge. Je voulais dire ma jeunesse et mon adolescence dans ce livre, je voulais débobiner, depuis ses origines, mes relations avec le jeu d’échecs, je voulais faire du jeu d’échecs le fil d’Ariane de ce livre et remonter ce fil jusqu’aux temps les plus reculés de mon enfance, je voulais qu’il y ait soixante-quatre chapitres dans ce livre, comme les soixante-quatre cases d’un échiquier. »