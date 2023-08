Un historien décortique le mythe: "Une grande partie de la presse intellectuelle de gauche n’a compris ni Goldman, ni le phénomène, ni le goldmanisme"

Un historien professeur d’université, écrivain traduit en quinze langues, prix Médicis en 2016 pour Laëtitia ou la fin des hommes, s’intéresse donc au “parcours sans égal” d’un chanteur qui, bien que s’étant retiré depuis vingt ans, demeure la personnalité préférée des Français.

Jablonka, qui était adolescent à l’époque de Là-bas et qui, de son propre aveu, n’a été touché par le travail de JJG qu’à la trentaine, livre “la socio-histoire d’un artiste pour raconter nos années Goldman”. Ce faisant, il nous emmène au-delà des chiffres (300 chansons, 30 millions de disques vendus) et des superlatifs – “monstre sacré dans tout l’espace francophone, artiste français le plus diffusé à la radio, auteur de tubes pour lui et pour les autres, mentor capable de relancer les carrières, patron de la scène rock, couvert de récompenses, Victoires de la musique, disques d’or, albums de diamant”.

Une intégrité à toute épreuve

”Il y a une énigme Goldman comme il y a une énigme dans chaque être”, détaille Ivan Jablonka, joint par téléphone. “En ce sens, je n’ai pas traité Goldman autrement que comme un anonyme, et c’est d’ailleurs ainsi qu’il veut être traité, alors que bien sûr il ne l’est pas.”

Ce qui frappe chez le chanteur-compositeur-interprète né en 1951, c’est une fidélité sans failles à celui qu’il est autant qu’au milieu d’où il vient, mais également une intégrité à toute épreuve. “Du point de vue de la starification, on peut le comparer à Johnny Hallyday ou Renaud dans sa génération, à Stromae, Angèle et d’autres aujourd’hui. Mais dans son cas s’ajoute à cette starification un aspect éthique qui n’appartient qu’à Goldman, que j’ai saisi dans les entretiens que j’ai menés avec ses fans : c’est un homme modeste, humble, sensible, fidèle. Il y a là une explication à la légende goldmanienne : on a un artiste exceptionnel, un modèle éthique (perçu comme tel) et un engagement politique qui incarne une forme de vivre-ensemble.”

Précurseur de l’ère mémorielle

Pour l’auteur d’Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, la sortie en single de Comme toi, en 1983, constitue un moment charnière : alors que la carrière de ce fils de parents juifs laïcs décolle à peine, Goldman fait entrer la Shoah dans les foyers. “Lui-même en a témoigné : il lui a fallu un certain courage et une fidélité à son histoire pour écrire cette chanson.” Ce qui impressionne surtout d’Ivan Jablonka, c’est que Comme toi “ne comporte pas les mots juif, nazi, guerre ou génocide. Il fallait beaucoup de subtilité pour faire une chanson aussi forte et émouvante sur la Shoah”.

L’historien note également qu’avec ce titre, Goldman est l’un des précurseurs de l’ère mémorielle, bien avant Claude Lanzmann ou Pierre Nora. “Cette chanson est donc un tournant, dans sa conquête du public comme dans l’histoire culturelle que j’ai essayé de tracer autour de lui.”

S’il a bénéficié du développement des radios libres comme de l’écosystème politique et économique des années 1980, dites “années Jack Lang”, au cours desquelles ont été créés la Fête de la musique, les Francofolies, le Zénith de Paris et les Victoires de la musique, Goldman a surtout su toucher le cœur des gens avec des chansons portées par des mélodies imparables et se concentrant sur huit thématiques : le déracinement (Là-bas, On ira…), l’homme vulnérable (Veiller tard, À nos actes manqués…), les ruptures (Pas toi, Reprendre c’est voler…), le flâneur (Je marche seul, La vie par procuration…), la condition minoritaire (Il y a, Né en 17 à Leidenstadt…), le vouloir vivre (Pas l’indifférence, C’est pas d’l’amour…), s’en sortir (Au bout de mes rêves, Envole-moi, Encore un matin…) et changer le monde (Entre gris clair et gris foncé, Il changeait la vie…).

Attaqué et méprisé par la presse

Sa judéité, ses débuts, ses influences, ses thèmes de prédilection, la trajectoire jusqu’au retrait, la difficulté de vivre la célébrité, le collectif retrouvé avec Michael Jones et Carole Fredericks, l’aventure des Restos du Cœur… Tout en déroulant le fabuleux destin de Goldman, Ivan Jablonka rappelle aussi combien il fut rejeté à gauche comme à droite de l’échiquier politique français, tout comme il fut attaqué et méprisé par la presse (à l’exception des magazines pour ados). “Pour des raisons sociologiques et politiques, une grande partie de la presse intellectuelle de gauche n’a compris ni Goldman, ni le phénomène, ni le goldmanisme. En gros, il y avait beaucoup de snobisme, un procès en défaut de radicalité – on lui reprochait de ne pas être son demi-frère Pierre” (extrémiste de gauche et… meurtrier) –, “et de la misogynie : il a toujours fait montre d’une masculinité alternative et ses fans étaient massivement des filles.”

De plus, il est intéressant de constater à qui Goldman donnait des interviews. “Très rapidement, il a été en rupture complète avec la presse intellectuelle de gauche et, plus largement, l’intelligentsia française. En revanche, il a accordé des interviews, et ce jusqu’au début des années 2000, à la presse pour ados, à la presse musicale professionnelle spécialisée, à la presse quotidienne régionale et aux médias belges ! S’il a donné une de ses dernières interviews à Moustique, ce n’est pas un hasard : il se sentait en terrain ami, loin de cette intelligentsia de gauche qui l’a tant dénigré.”

Aujourd’hui pourtant, le livre de Jablonka fait la Une de Libération, du Point, de L’Obs… Un peu étrange, non ? “Le temps passe, mais vous avez raison. Ce sont des mouvements de fond. Quarante ans plus tard, on écoute encore Goldman. Il y a donc une postérité, relative, mais tout de même. Goldman a gagné. Aujourd’hui, la pop culture a gagné, c’est ce qui rend mon livre possible. On savait déjà que la pop culture faisait partie de la vie des gens, on en mesure désormais l’importance. On ne peut plus se cacher derrière son snobisme. Les grands médias qui accueillent mon livre avec chaleur le savent, et les jeunes journalistes n’ont plus ni tabou ni dégoût vis-à-vis des grands mythes de la pop culture.”

Prendre la pop culture au sérieux

D’ailleurs, qu’un historien s’intéresse à la pop culture n’a rien d’anodin. “J’ai voulu prendre les pop cultures au sérieux, m’intéresser à ces cultures populaires qui sont partout dans la vie des gens mais nulle part dans les sciences sociales : cette contradiction est insupportable pour l’historien et l’individu que je suis.”

guillement Je serais heureux que les plus jeunes comprennent qu’on ne peut pas faire de sciences sociales avec condescendance

Le livre est ainsi l’occasion pour lui de s’interroger sur cette absence. “Faisant eux-mêmes partie de l’élite intellectuelle, les chercheurs s’intéressent à des sujets qu’ils jugent nobles (les États, les révolutions, les guerres, les grands hommes…) et par ailleurs importants. Mais j’ai voulu montrer qu’il y a une zone culturelle et historique complètement négligée, et Goldman n’est que le point émergé de ce continent.” Qui englobe la BD, le polar, la comédie populaire… “Je ne fais la leçon à personne, mais je serais heureux que les plus jeunes comprennent qu’on ne peut pas faire de sciences sociales avec condescendance.”

Et d’en conclure que “tous les sujets sont nobles dès lors qu’on pose les bonnes questions. Et tous les sujets, c’est aussi bien mes grands-parents et Laëtitia, qui n’ont compté pour personne.” Là se trouve le sens de son travail depuis une dizaine d’années.

Dans ce livre qui se dévore, Ivan Jablonka ose çà et là s’exprimer “en je”. Se méfiant des mots comme “objectivité” ou “subjectivité”, il leur préfère “honnêteté”. “Dans mon enquête, j’essaie de montrer les tenants et les aboutissants, les lignes de force et de faille, les omissions.” Ne pas avoir eu accès aux archives du chanteur, ne pas avoir pu interroger son frère n’ont pas été un handicap. “Je suis habitué à travailler dans l’absence. De toute façon, l’histoire est criblée de trous, de lacunes, de manques, et il faut faire avec. Je me suis débrouillé autrement : il y avait une abondance de sources imprimées.” Ces apparitions du “je” soutiennent une démarche, qui consiste à formuler “la vérité du chercheur que je suis comme la vérité de mon objet”, en “essayant de dire ce que cela signifie”.

Et si, un jour prochain, l’historien avait l’opportunité de rencontrer JJG, de quoi souhaiterait-il discuter avec lui ? “J’aimerais lui demander comment il perçoit cette espèce d’odyssée qui s’attache à sa famille, à sa personne. On est en fin de cycle : Jean-Jacques est redevenu une personne privée, il n’existe plus que pour les siens, alors que Goldman est un mythe omniprésent. Comment vit-il cette contradiction ?”

★ ★ ★ Ivan Jablonka | Goldman | Seuil, coll. La Librairie du XXe Siècle | 400 pp. | 20 €, version numérique 16 €