Dix figures qui ont fait l’Europe actuelle

Ces questions, l’éminent historien britannique Ian Kershaw se les est posées à la suite de sa monumentale biographie de Hitler (Flammarion 1999-2000) et de sa description de l’Europe de 1914 à nos jours (deux volumes). S’il s’en tient à des leaders européens dans son nouvel ouvrage, il n’estime pas moins que le leadership de Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan et quelques autres confèrent à ses interrogations une nouvelle pertinence.

Lénine, Staline, Mussolini, Hitler

Le premier créateur de l’Europe du XXe siècle est évidemment Lénine (1870-1924), qui tira de la Révolution russe de 1917 une forme de dictature fondée sur la terreur qui dura plus de 70 ans. Et qui, à sa mort, laissa le communisme en héritage à de nombreux partis de la planète. À la terreur léniniste, son successeur Joseph Staline (1879-1953) conféra une dimension apocalyptique, tandis que par la victoire russe sur l’Allemagne en 1945, il marqua plus profondément l’histoire européenne du XXe siècle que quiconque, hormis peut-être Hitler, estime Kershaw.

De son côté, Benito Mussolini (1883-1945) créa un mouvement qui sut exploiter en Italie l’extrême désorientation et le mécontentement issus de la Guerre de 1914-18. Son "fascisme" inspira en partie le "nazisme", avant de se laisser subjuguer par lui à partir de 1936. Quant à Adolf Hitler (1889-1945), il est le principal auteur du fait que la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste marquèrent le XXe siècle plus que tout autre épisode, écrit l’historien.

Figures issues de la guerre

Rarement, en revanche, la puissance de la personnalité a été élevée à un rôle positif aussi déterminant que dans le cas de Winston Churchill (1874-1965). À 65 ans, cet aristocrate conservateur contribua par sa résistance léonine à l’agression allemande, à la préservation de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit dans le monde occidental. De son côté, Charles de Gaulle (1890-1970) ne se hissa pas seulement à la tête de la France libre en 1940, mais en mettant fin à la guerre d’Algérie, en favorisant la réconciliation franco-allemande, en dotant la France d’une Constitution toujours en vigueur, il a marqué l’Europe.

Deux autres hommes ont émergé dans leur pays du fait de leurs victoires militaires : le général Franco (1892-1975) et le maréchal Tito (1892-1980). Le premier, en s'attaquant à l'Espagne communiste, a marqué l'Europe "d'une façon indélébile", le second s'est révélé essentiel à l'existence d'une Yougoslavie qui s'écroula à sa mort.

Sur le versant démocratique

Sur le versant démocratique de l'Europe, Ian Kershaw retient quatre noms : Konrad Adenauer (1876-1967), qui fut au centre de la démocratisation de l'Allemagne et de son ancrage démocratique en Europe ; Mikhaïl Gorbatchev (1931-2022), pour sa contribution capitale à la libération des États satellites de Moscou ; Helmut Kohl (1930-2017), qui apporta une contribution personnelle unique à la réunification allemande de 1991, puis à l'adoption de l'euro ; enfin, Margaret Thatcher (1925-2013), la seule femme de l'ouvrage, mais quelle femme ! Elle a transformé l'Angleterre par sa politique d'amputation des dépenses, la réduction du pouvoir des syndicats, la fin de l'assistanat, etc. Au mépris de toute considération de justice sociale. Enfin, par-delà la tombe, écrit Kershaw, elle fut "la marraine du Brexit".

--> ★★★★ Ces grandes figures qui ont fait l’Histoire | Ian Kershaw | Essai | traduit de l’anglais par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat | Seuil, 528 pp., 25,90 €, numérique 19 €