Avec “Eunice”, Lisette Lombé signe un premier roman d’initiation, de colère et de guérison

Sans oublier la fonction que prendra Lisette Lombé au début de 2024 et pour deux ans: poétesse nationale, à la suite de Mustafa Kör et, avant lui, de Charles Ducal, Laurence Vielle, Els Moors et Carl Norac.

Du slam – la colonne vertébrale de la cofondatrice du collectif L-Slam –, le roman garde le tempo, la scansion, l’adresse en “tu” par laquelle l’autrice sculpte, de son écriture pétrie d’oralité, la distance et la proximité avec sa jeune héroïne.

Eunice a dix-neuf ans. Un copain qui vient de la larguer. Des études de psycho en cours et une intense activité de sportive. Le mouvement, présent partout dans sa vie, se fige brutalement lorsqu’elle apprend la mort de sa mère Jane. Sa chute nocturne dans les eaux noires de la Meuse, après une sortie, est-elle accidentelle, comme le laisse entendre le récit dominant ? Cette question innervera tout le récit, le parcours de cette jeune femme en construction soudain sapée par l’absence.

“Passer au peigne fin l’emploi du temps de ta mère depuis le début de l’année, identifier la périodicité de ses activités. […] Radioscopie de la vie d’une quarantenaire obsédée par l’obsolescence programmée des femmes.”

Littérature vivante

Roman d’initiation, de colère et de guérison, Eunice (comme la championne d’heptathlon franco-sierra-léonaise Eunice Barber, mais aussi prénom d’origine de Nina Simone) porte, au fil des pages, cette charge athlétique et rythmique, poétique et engagée, cette puissance filigranée de vulnérabilité.

Lisette Lombé mêle le quotidien, et ses tonalités liégeoises, au flow de la quête – de l’enquête – qui mène Eunice au-devant de ses souvenirs, heureux comme douloureux, à la découverte de pans de son histoire familiale, à la découverte d’elle-même aussi, de ses désirs d’aujourd’hui, des méandres surprise que peut prendre le cours de son existence.

Jusqu’à cette nouvelle expérience: le slam.

guillement Tu cours pour les vivantes et pour les mortes, pour les fragiles et pour les fortes.

“Tu saisis le pied de micro. Tu es une guerrière. Tu es une championne. Plus de place pour la frousse. […]

Tu cours pour ta tante, tu cours pour ta mère.

Tu cours pour Jennah.

Tu cours pour tes amies

Tu cours pour toutes les femmes de ta famille.

Tu cours pour toutes les femmes de la planète.

Tu cours pour les vivantes et pour les mortes, pour les fragiles et pour les fortes.

Tu cours pour chaque fille présente dans la salle, là, ce soir.”

La course, le slam, même combat. Ainsi s’esquisse pour Eunice une incandescente remontada.

Avec la musicienne Cloé du Trèfle, sa complice et partenaire de la performance Brûler Danser – qui n’a pas fini de tourner: une foule de dates s’alignent dans les prochains mois, du Mucem à Marseille dans le cadre du festival Actoral fin septembre à l’Ancre de Charleroi en mars 2024 –, Lisette Lombé présentera Eunice le 7 septembre au Centre Pompidou Paris, en ouverture d’Extra! 2023, le festival de la littérature vivante.

-->★★★ Eunice | Lisette Lombé | Seuil, coll. Fiction & Cie | 192 pp., 18 €, numérique 13 €