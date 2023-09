Les visages méconnus de J.R.R. Tolkien, père du “Seigneur des Anneaux”

À lire aussi

Lorsque le 2 septembre 1973, John Ronald Reuel Tolkien s’éteint à l’âge de 81 ans, cinquante millions de lecteurs, majoritairement anglophones, ont déjà lu Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Le monde francophone le découvre à peine : le premier tome du Seigneur des Anneaux est paru quelques mois plus tôt aux éditions Christian Bourgois (qui rééditeront une monumentale intégrale de la trilogie le 19 octobre).

guillement L’œuvre de Tolkien est essentiellement anglaise.

”L’œuvre de Tolkien est essentiellement anglaise, ses caractères, ses personnages, sa musique, tout est anglais” relève en 1973 le critique littéraire du quotidien français Le Monde. Même chez les anglophones, ce “seigneur des légendes” reste alors méconnu. Son grand œuvre, Le Silmarillion, est encore inédit.

Tolkien a entrepris la rédaction de ce vaste corpus de contes et légendes d’un monde imaginaire, la Terre du Milieu, en 1916. Il y invente peuples, langues, cultures et une Histoire sur plusieurs millénaires.

Au début des années 1930, il imagine une histoire pour ses enfants, Le Hobbit. En la couchant sur papier, il la nourrit d’éléments du Silmarillion. Paru en 1937, Le Hobbit est un succès. Tolkien espère pouvoir publier Le Silmarillion mais son éditeur veut encore du Hobbit.

Tolkien s’attelle à cette suite non désirée. Passe la Seconde Guerre mondiale. Il a soixante ans quand paraît le premier tome du Seigneur des Anneaux en 1952, plus épique et plus sombre que Le Hobbit. Il a recyclé des bribes du Silmarillion, refusé par son éditeur, sous forme d’annexes, petite lucarne sur la vertigineuse saga de la Terre du Milieu. Cette innovation devient un canon de l’heroic fantasy.

Le succès de la trilogie lui redonne espoir pour Le Silmarillion. Mais le septuagénaire s’égare dans les méandres de son vaste monde. Le Silmarillion paraîtra à titre posthume, en 1977, achevé par son fils Christopher.

John Ronald Reuel Tolkien en 1972. ©Rue des Archives

Le philologue

Gandalf, Frodo, Gollum, les Hobbits, les elfes, les nains, les orques ne sont que la façade trompeuse d’une épopée poétique d’une infinie richesse linguistique dans sa version originale, inaccessible même à la meilleure des traductions.

Tolkien se passionne très tôt pour les langues. Né en Afrique du Sud en 1892, “à trois ans, il entendait les Boers parler afrikaner ; à cinq ans, il apprit que son nom de famille était allemand ; à sept ans, il lut des noms gallois sur les wagons du chemin de fer”, relève Jacques Goimard dans Critique du merveilleux et de la fantasy (Pocket, 2003).

Son amour des langues l’oriente vers la philologie germanique. En 1913, étudiant à Oxford, il découvre un vers dans une anthologie de poèmes anglo-saxons (le Crist de Cynewulf) : “Salut à toi Eärendel, plus brillant de tous les anges/du firmament de la Terre du Milieu envoyé vers les hommes.”

guillement Salut à toi Eärendel, plus brillant de tous les anges/du firmament de la Terre du Milieu envoyé vers les hommes.

Le vers éveille en lui “une curieuse excitation”, expliquera-t-il. “Il y avait quelque chose de lointain, d’étrange et de très beau derrière ces mots […] et très loin au-delà du vieil anglais”.

Il se lance dans la rédaction d’un poème où il dépeint le périple d’Eärendel. Surgissent d’autres noms et lieux : Valinor, le Mont Solitaire, les Deux Arbres, Eldamar (la Patrie des Elfes)… La Terre du Milieu devient le théâtre de son imaginaire.

À lire aussi

Tolkien écrit ce premier poème de sa cosmogonie à l’été 1914 au moment où l’Europe s’engouffre dans la Première Guerre mondiale. Enrôlé dans les fusiliers du Lancashire, il est plongé en 1916 dans la sanglante bataille de la Somme, “sur la terre à jamais assiégée par cette guerre éternelle”.

Victime de la fièvre des tranchées, il est rapatrié en Angleterre. Sur son lit d’hôpital, il apprend la mort de ses amis G. B. Smith et R. Q. Gilson, membres de son club universitaire, la Tea Club and Barrovian Society.

Dans une ultime lettre, Smith implore Tolkien : “Puisses-tu dire ce que j’ai tenté de dire après que je ne serai plus là pour le dire”. En mémoire de ses camarades, Tolkien se jette dans l’écriture. L’épopée du Silmarillion commence.

Un paysage du « Silmarillion ». Aquarelle de Tolkien, 1928. THE TOLKIEN TRUST 1973 / THE TOLKIEN ESTATE LTD ©THE TOLKIEN TRUST 1973 / THE TOLKIEN ESTATE LTD

Le médiévaliste

Tolkien est sensible au médiévalisme, soit le romantisme médiéval hérité de William Morris (1834-1896), pilier des mouvements préraphaélite et des Arts&Crafts.

Abreuvé enfant des légendes arthuriennes, Tolkien regrette la perte de la mythologie préchrétienne en Angleterre, ce qui, à ses yeux, appauvrit la culture anglaise. “J’eus l’idée de construire un corps de légendes plus ou moins reliées entre elles, allant des vastes cosmologies jusqu’aux contes de fées romantiques, et que je pourrais dédier à mon pays.”

La vie paisible des Hobbit est celle de l’Angleterre rurale, où Tolkien a grandi. L’héroïsme d’Aragorn est celui des chevaliers de la Table ronde. L’architectures des cités du Gondor est héritée du temps des cathédrales. L’artisanat raffiné des Elfes est inspiré du mouvement Arts&Crafts, empreint de nostalgie médiévale.

Rivendell (Fendeval en français), refuge des Elfes. Aquarelle de J.R.R. Tolkien, 1928. ©THE TOLKIEN TRUST 1973 / THE TOLKIEN ESTATE LTD

L’érudit

”Il n’y avait pas deux Tolkien, un universitaire et un écrivain, résume son biographe Humphrey Carpenter. Les deux aspects se recouvraient sans qu’on puisse les distinguer.” C’était un “mandarin excentrique d’Oxford”, pour reprendre l’image livrée par George Steiner dans son hommage posthume.

guillement J'ai toujours eu le sentiment de noter ce qui était déjà "là" quelque part - non d'"inventer"

Aux yeux de Tolkien, son univers “n’est pas un mensonge”. Au contraire : “j’ai toujours eu le sentiment de noter ce qui était déjà “là” quelque part – non d''inventer'”, écrit-il en 1951 avant la publication du Seigneur des Anneaux. Ces histoires “jaillissaient dans mon esprit comme un don”, disait-il. À mesure qu’elles apparaissent, “les liens se développaient”.

Le philologue de vocation et de formation qui sommeille dans l’écrivain et poète s’échine à comprendre ces liens – “tâche absorbante”. Lorsque le nom d’un personnage lui vient à l’esprit, il en cherche l’étymologie, jusqu’à écrire la langue et la grammaire qui l’ont forgé.

L'Anneau symbolise le désir de posséder, instrument de la Chute dans "Le Seigneur des Anneaux" de J.R.R. Tolkien. ©New Line / Tolkien Estate

Le chrétien

Lors de sa parution aux États-Unis, Le Seigneur des Anneaux a été critiqué pour sa fantasy en apparence profane. Grave erreur. La mythologie de Tolkien se nourrit au contraire de sa profonde foi catholique. Sa mère s’est convertie au catholicisme – au prix d’une rupture sans appel avec sa famille protestante. Le jeune Tolkien, orphelin à 14 ans, a eu pour tuteur un prêtre.

À ses yeux, “le mythe et le conte de fées doivent contenir en solution des éléments de vérité d’ordre moral et religieux, mais pas explicitement” – ce qui est la faiblesse du mythe arthurien selon Tolkien. D’où sa volonté, son ambition même, de créer un contre-mythe, plus ésotérique et mystérieux.

Son œuvre n’en est pas moins celle “d’un esprit profondément religieux, qui ne contredit pas le christianisme mais le complète” selon son biographe Humphrey Carpenter. La Valaquenta, qui ouvre Le Silmarillion commence d’ailleurs par ces mots : “Au commencement, Eru, “l’Unique”, qu’en langue elfique on nomme Ilúvatar [”le Père de tout”]…”

guillement Tout ceci se rapporte essentiellement à la Chute, à la Mortalité et à la Machine

Dans la lettre de 1951, où il explique sa mythologie, Tolkien précise : “Tout ceci se rapporte essentiellement à la Chute, à la Mortalité et à la Machine”.

La Chute, motif religieux par excellence, revient à plusieurs reprises : il y a celle de Melkor, “ange déchu”, “Initiateur du Mal”, celle des Elfes (dont le Silmarillion est le récit), celle de Gollum, rongé par son crime… Elle “prend la forme d’un désir de possession”, que symbolise l’Anneau. Y résister – tels Frodo et Aragorn – revient à s’élever (moralement).

La Mortalité, est “le Destin (ou Don) des Hommes” éclaire encore Tolkien. “C’est un mystère de Dieu” et “motif d’envie pour les Elfes immortels”. Dans l’œuvre de Tolkien dominent deux romances entre une Elfe et un Mortel (Beren et Lúthien dans le Silmarillion et Aragorn et Arwen dans Le Seigneur des Anneaux). Dans les deux cas, l’Elfe sacrifie son immortalité par amour.

Aragorn s'élève en résistant à la tentation (Viggo Mortensen dans "Le Retour du Roi" de Peter Jackson d'après J.R.R. Tolkien). ©New Line / Tolkien Estate

L’écologiste

La Machine, enfin, est la conséquence et l’instrument du désir de pouvoir : posséder, “raser le monde réel”, “contraindre d’autres volontés”. Témoin de l’accélération de l’industrialisation et de deux guerres mondiales et de leurs massacres de masse, Tolkien déplore “le recours à des procédés (appareils) externes aux dépens du développement […] des talents internes qui nous sont propres” – message : notre soumission aux machines entraîne notre Chute.

”La destruction de la nature par les hommes inspirait [à Tolkien] une grande colère” semblable à celle qu’éprouve Silverbarbe à la vision de la destruction de la forêt de Fangorn par Saroumane. Elle fait écho aux “affres” ressentis par Tolkien en 1933 à la découverte de l’urbanisation de Sarehole, la banlieue de Birmingham où il a grandi.

Beleg découvre Flinding à Taur-na-Fúin (« Forêt de Fangorn »). Aquarelle de J.R.R. Tolkien, 1928. ©THE TOLKIEN TRUST 1973 / THE TOLKIEN ESTATE LTD

Lorsque Le Seigneur des Anneaux est publié en 1965 aux Etats-Unis, l’évocation des ravages de l’industrialisation séduit le mouvement écologique naissant, comme le roman Dune de Frank Herbert, édité à la même époque.

guillement Tolkien voulait que ses contes expriment son propre point de vue moral sur l'univers

”Tolkien donna cette forme à sa mythologie pour qu’elle paraisse étrange et lointaine”, résume Humphrey Carpenter. “Il voulait que ces contes légendaires et mythologiques expriment son propre point de vue moral sur l’univers.”