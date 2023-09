Jean-Philippe Toussaint sélectionné pour le prix Goncourt

Réunis ce mardi 5 septembre, les académiciens Goncourt, qui accueillent avec Christine Angot une nouvelle membre, ont procédé à la première sélection en vue de l'attribution du plus prestigieux prix littéraire français. Parmi les seize titres retenus, figure le romancier belge Jean-Philippe Toussaint pour L'échiquier (Minuit). Les autres écrivains en lice sont : Mokhtar Amoudi (Les conditions idéales, Gallimard), Jean-Baptiste Andrea (Veiller sur elle, L'Iconoclaste), Dominique Barbéris (Une façon d'aimer, Gallimard), Vincent Delecroix (Naufrage, Gallimard), Cécile Desprairies (La propagandiste, Seuil), Émilie Frèche (Les amants du Lutetia, Albin Michel), Dorothée Janin (La révolte des filles perdues, Stock), Gaspard Koenig (Humus, L’Observatoire), Kevin Lambert (Que notre joie demeure, Le Nouvel Attila), Akira Mizubayashi (Suite inoubliable, Gallimard), Laure Murat (Proust, roman familial, Robert Laffont), Léonor de Récondo (Le grand feu, Grasset), Éric Reinhardt (Sarah, Susanne et l'écrivain, Gallimard), Antoine Sénanque (Croix de cendre, Grasset) et Neige Sinno (Triste tigre, P.O.L). Les prochaines sélections seront annoncées les 3 et 25 octobre. La remise du prix aura lieu le 7 novembre.