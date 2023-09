La première sélection du Renaudot

Jeudi 7 septembre, le jury du Prix Renaudot s'est réuni chez Drouant, sous la houlette de Jean-Noël Pancrazi, et a établi sa première sélection d’automne. Dans la catégorie "Roman", on retrouve Mokhtar Amoudi, Les Conditions idéales (Gallimard), Gaëlle Bélem, Le Fruit le plus rare (Gallimard), Clément Camar-Mercier, Le Roman de Jeanne et Nathan (Actes sud), Eric Chacour, Ce que je sais de toi (Philippe Rey), Sorj Chalandon, L’Enragé, (Grasset), Nicolas Chemla, L’Abîme (Le Cherche-Midi), Lionel Duroy, Mes pas dans leurs ombres (Mialet/Barrault), Lilia Hassaine, Panorama (Gallimard), Gaspard Koenig, Humus (L’Observatoire), Jessica L. Nelson, L’Ombrageuse (Albin Michel), Maria Pourchet, Western (Stock), Thomas B. Reverdy, Le Grand Secours (Flammarion), Alexis Salatko, Jules et Jo, (Denoël), Ann Scott, Les Insolents (Calmann-Lévy), Antoine Sénanque, Croix de cendre (Grasset), Fred Vargas, Sur la dalle, (Flammarion). Neuf titres émargent dans la catégorie "Essais". Nathacha Appanah, La mémoire délavée (Mercure de France), Claude Arnaud, Picasso tout contre Cocteau, (Grasset), Bruno de Cessole, Le Sceptre et la Plume (Perrin), Agnès Desarthe, Le Château des rentiers (L’Olivier), Négar Djavadi, La Dernière Place (Stock), Elgas, Les bons ressentiments (Riveneuve), Dimitri Kantcheloff, Vie et mort de Vernon Sullivan (Finitude), Paul Pavlowitch, Tous immortels (Buchet-Chastel), Cédric Sapin-Dufour, Son odeur après la pluie (Stock).