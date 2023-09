Le retour gagnant de Salman Rushdie avec "La Cité de la victoire"

L'Américano-Britannique d'origine indienne nous revient de la seule meilleure manière qui compte pour lui, comme écrivain, conteur formidable à l’imagination débordante et festive, avec son nouveau gros roman La Cité de la victoire.

Le livre ayant été terminé peu avant l’attentat, il n’évoque pas ce drame. Salman Rushdie a expliqué que ce sera le sujet d’un prochain livre, écrit cette fois à la première personne. Il lui aura fallu, dit-il, des mois pour surmonter quelque peu le choc comme il l’a expliqué dans une longue interview au Point. Il faisait régulièrement le cauchemar d’être attaqué par un gladiateur avec un objet acéré. “J’ai compris que je vivais une situation de stress post-traumatique. Les cauchemars en font partie, la dépression aussi. Je ne compte pas les jours où je me réveillais et je me sentais terriblement mal. Cela s’améliore tellement que je peux enfin écrire un livre sur le sujet. […] Une des raisons d’écrire sur ce qui s’est passé, en réalité, c’est vraiment de pouvoir écrire ensuite sur autre chose. ”

Royaume historique

La Cité de la victoire est un récit énorme, rempli de personnages hauts en couleurs, qui part d’une réalité historique pour s’envoler ensuite bien loin des faits réels. Salman Rushdie se plonge dans le passé de l’Inde du Sud, dans l’histoire du royaume de Vijayanâgara qui a réellement existé de 1336 à 1565, du nom de sa capitale, appelée aujourd’hui Hampi. Il fut créé par deux frères à l’origine de la dynastie Sangama.

Si on retrouve tous ces éléments dans le livre, Rushdie y ajoute un réalisme magique et des leçons de liberté qui touchent notre vie actuelle.

Il a construit son récit comme s’il avait découvert une jarre où était caché depuis 450 ans, scellé, un immense récit, de 24000 vers, comparable au Ramayana, et rédigé par une femme, Pampa Kampana qui vécut 240 ans, assez pour raconter l’histoire de ce royaume où les femmes pouvaient être les égales des hommes et les villes défendues par des guerrières.

Tout commença quand la petite Pampa Kampana assista à la crémation de sa mère obligée de se jeter dans le feu après la mort de son mari. Elle se jura de ne jamais faire de même et la Déesse se mit à parler par sa bouche d’orpheline lui accordant des pouvoirs extraordinaires. Elle créa une ville appelée Bisnaga, La Cité de la victoire, à partir de “chuchotements” et d’un sac de grains magiques de haricots. Elle fit jaillir de même deux frères, des simples bouviers, les Sangama, Hukka et Bukka, qui devinrent rois à tour de rôle.

Chevaux à trois yeux

Dans le roman, Pampa Kampana ne vieillit pas ou très très lentement. Elle peut s’informer via les oiseaux, combattre les chevaux à trois yeux, habiter une forêt où tout homme est transformé en femme. Elle voit ses maris, ses amants successifs, mourir avant elle, à tour de rôle. Sa vie est faite de bons et mauvais moments, comme l’indique le nom même de son grand récit, Jayaparajaya, un mot qui signifie “victoire et défaite”.

Rushdie nous raconte sa vie avec une drôlerie contagieuse. Pampa Kampana prône la liberté, y compris celle des femmes de prendre les amants qu’elles veulent (elle se choisit un marchand portugais qu’elle voit en cachette). Dans son royaume les femmes ne sont ni voilées ni cachées.

Régulièrement, elle doit subir le retour du patriarcat et du fondamentalisme. Dans ce roman, les fondamentalistes sont hindous et non musulmans de quoi montrer pour Rushdie qu’il combat tous les fondamentalistes et pas seulement ceux de l’Islam.

Pampa Kampana croit qu’en racontant cette histoire, elle peut encore conjurer le mal, avant d’accepter - devenue vieille cette fois - que tous les empires finissent par tomber en poussières sous l’ubris des hommes.

La dernière phrase du roman est hautement symbolique : “Les mots sont les seuls vainqueurs. ” “Quand nous seront morts, a-t-il expliqué au Point, peu importe notre puissance ou notre importance réelle dans le monde, il ne restera de nous que ce que les gens racontent et raconteront sur nous. ”

-- >★ ★ ★ La Cité de la victoire | Roman | Salman Rushdie | traduit de l’anglais par Gérard Meudal, Actes Sud, 335 pp. 23 €, numérique 17 €

EXTRAIT

”Dans l’empire de Bisnaga, les femmes ne sont pas traitées comme des sujets de seconde zone. Nous ne sommes ni voilées ni cachées. Beaucoup de nos femmes sont des personnes de haute éducation et de grande culture. Des femmes participent aux actions de l’État. Considérez notre amie Akkadevi qui administre une province sur notre frontière sud et a même mené notre armée à la bataille pendant plus d’un siège contre un fort ennemi.”