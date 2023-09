Alors, évidemment, quand la maison d’édition du Lombard - toujours installée place Bara à Bruxelles, à quelques mètres de la gare du Midi et toujours supplantée par les effigies géantes de Tintin et Milou - atteint l’âge respectable de 77 ans, elle ne peut s’empêcher de célébrer cet anniversaire en grande pompe avec une très belle exposition au Centre belge de la bande dessinée, pas très loin, cette fois, de la gare du Nord, visible jusqu’au mois d’août 2024.

Deux grands thèmes se détachent de cette exposition, les années du Journal Tintin et la génération "albums", celle qui aura dû apprendre à vivre sans le support du magazine du petit reporter à la houpette, après 1988. Des dizaines d'originaux sont cachés dans les armoires et obligent les visiteurs à une quête joyeuse.

Mais le grand moment de cet anniversaire, pas seulement pour les nostalgiques du journal ou les amateurs des grands héros, est sans conteste l'édition d'un "méga" Journal Tintin, à la manière des almanachs de "l'ancien temps".

Une brique de plus de trois cents pages, inévitablement illustrée par le dessin de Tintin lisant un journal. Mais à l’intérieur, quel bonheur, quelle claque, des dizaines d’auteurs contemporains reprennent, le temps d’une histoire courte, quelques-uns des grands héros qui ont fait la renommée de ce journal.

Évidemment, on retrouve l’inusable pied-de-poule de Ric Hochet mis en image par François Boucq, mais aussi, dans un tout autre registre, par la patte de Nix, toujours aussi surréaliste. Même Dany se prête au jeu et signe cinq planches baptisées Ric Hochet for ever qui rendent hommage au talent de Tibet et Duchâteau.

Rork d’Andréas est revisité par le noir et blanc de Clarke, Warnauts et Raives rendent hommage à Hugo Pratt. Fabcaro, l’éditorialiste le plus fainéant du journal de Spirou, s’attaque à des strips de La Tribu terrible imaginée à l’époque par Gordon Bess.

Thorgal, Comanche, Bernard Prince, Yakari, Blake et Mortimer mais aussi Modeste et Pompon, Pom et Teddy sans oublier Max l’explorateur, Robin Dubois, Cubitus ou Bob et Bobette sont aussi de la partie. Un florilège de héros qui rappelle le rôle majeur qu’a joué ce magazine dans l’histoire récente du 9e art. Un hommage drôle, amusé, amusant, parfois poignant (merci Monsieur Renard) à des héros immortels.

