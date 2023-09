Au Chili, douze jours après le coup d'Etat de Pinochet, Pablo Neruda décède à l'hôpital

Le 11 septembre 1973, le socialiste Salvador Allende, élu démocratiquement président du Chili trois ans plus tôt, se suicide alors que le Palais de la Moneda est pris d’assaut par des putschistes à la tête desquels se trouve le général Pinochet. Douze jours plus tard, Pablo Neruda, poète chilien, prix Nobel de littérature en 1971 et communiste engagé décède. Mort naturel ? Empoisonnement (et donc assassinat) ? “Que s’est-il passé dans la chambre 406 de la clinique Santa Maria le 23 septembre 1973?” Cette question, Laurie Fachaux-Cygan la reproduit, telle une antienne, à de nombreuses reprises dans le livre qu’elle vient de publier, Chambre 406. L’affaire Pablo Neruda.