Le rêve brisé d’une démocratie socialiste au Chili

Fiction historique basée sur des faits réels

Ce qu’ils ont rédigé à quatre mains, Olivier Besancenot et le sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste franco-brésilien Michael Löwy le qualifient de “docufiction”. “Il y avait déjà de nombreux essais théoriques ou des récits historiques consacrés à cette question. Et il y en a de plus en plus. Il y a un renouvellement. Notamment de travaux universitaires, par la nouvelle génération. On voulait se démarquer de manière un peu singulière”, explique Olivier Besancenot. Ils témoignent avoir aussi écrit cet ouvrage pour “rendre hommage à tous ceux et celles qui ont combattu le coup d’État il y a 50 ans” et dont ils se sentent solidaires.

Fiction historique basée sur des faits réels, le récit tient en haleine, de par sa forme, le lecteur ou la lectrice. Ainsi, le chapitre principal, Le coup d’État et les combats à la Moneda, est-il structuré comme un compte à rebours, parfois de cinq minutes en cinq minutes, et enrichi de dialogues. “Certains des dialogues ont effectivement eu lieu, et les paroles échangées correspondent, à quelques détails près, à des documents historiques recoupés. Mais nous avons également imaginé d’autres rencontres […] et les discours expriment alors essentiellement les convictions des personnages”, précisent encore les auteurs dans un Nota Bene, en début d’ouvrage.

Vivant et incarné

Ce qui frappe aussi, dans ce texte, c’est le style. Vivant. “Un gouvernement marxiste au Chili ? Et puis quoi encore ! Ce n’est pas avec moi qu’il y aura un nouveau Cuba en Amérique murmure [Nixon] à son reflet, d’une mine renfrognée.” On ne reprochera pas aux auteurs d’avoir ainsi mis en scène ce que le président des États-Unis pensait au plus profond de son être. Ailleurs, le récit est rehaussé de détails vestimentaires (une cravate qu’on resserre) ainsi que de descriptions physiques (“un sourire juvénile perce sous sa barbichette blanche proéminente”).

Ni livre d’histoire, ni essai théorique, un travail qu’il serait dommage de ne pas prendre en considération parce qu’il n’est pas tels.

--> ★★★ Septembre rouge. Le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili | Docu-fiction | Olivier Besancenot et Michael Löwy | Textuel, 160 pp. 18,90 €, numérique 14 €

EXTRAIT

Augusto Pinochet: "Il faut être prêt à lui tomber dessus tant qu'il est à la Moneda. Il vaut mieux tuer la chienne avant qu'elle ne fasse des petits."

Patricio Carjaval : "On lui offre toujours de quitter le pays?"

Augusto Pinochet: “Oui, on maintient l’offre de sortir du pays… Et on fait tomber l’avion pendant le vol !”