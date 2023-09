La collection Espace Nord fête ses 40 ans

Pensée dans un premier temps pour rendre accessibles, en librairie, les œuvres essentielles (entendez les “classiques”) du patrimoine de la littérature belge francophone, Espace Nord a d’abord accueilli Georges Simenon, Maurice Maeterlinck, Constant Malva, Fernand Crommelynck, Charles De Coster, Marie Gevers, Paul Nougé et Hubert Juin. De ces 8 premiers titres publiés en 1983, elle est passée à 50 en 1989 avant d’atteindre près de 400 aujourd’hui.

Après avoir connu diverses turbulences éditoriales, Espace Nord a fait l’objet en 2011 d’un partenariat privé-public entre le ministère de la Culture de la Communauté française (sous l’impulsion de Jean-Luc Outers, alors responsable du Service des Lettres et du Livre) et la maison d’édition Les Impressions Nouvelles.

Des classiques, mais pas seulement

Mais quels sont ces fameux classiques de la littérature belge ? Laurent Moosen, de la direction des Lettres à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui donne également cours à de futurs bibliothécaires, assure que 19 élèves sur 20 ne connaissent pas la littérature belge. Aux sus-mentionnés se sont ajoutés, Georges Rodenbach, Emile Verhaeren, Michel de Ghelderode, Madeleine Bourdouxhe, Conrad Detrez et bien d'autres. Si Espace Nord compte 400 titres, ce n’est pas “pour gonfler artificiellement son catalogue mais pour le faire vivre”, commente Laurent Moosen. Elle s’est ainsi ouverte aux auteurs et autrices contemporains. On retrouve donc, plus proches dans le temps, Armel Job, Caroline Lamarche, Carl Norac, Isabelle Wéry ou Véronique Bergen. Et puis, comme le souligne Tanguy Habrand, directeur de la collection, certains anciens titres de la littérature belge peuvent trouver une pertinence par rapport à l’actualité et donc susciter l’intérêt du comité de lecture.

Car, comme toute bonne collection qui se respecte, Espace Nord est dotée d’un comité de lecture composé de professeurs d’université et du secondaire, de bibliothécaires, de libraires et de membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Laurence Boudart, directrice des Archives et Musée de la Littérature qui en fait partie, rappelle les critères entrant en ligne de compte afin qu’un ouvrage intègre la collection. S'il est question de la représentativité de genre – même si la catégorie “roman” est la plus fournie, on relève aussi de la poésie, du théâtre ou des essais. Est également pris en considération l’époque dans laquelle prend place le sujet de l’ouvrage ainsi que sa valeur intrinsèque ou son succès (s’il a été récompensé par un prix, par exemple). Sans oublier, dans la mesure du possible, un équilibre homme-femme.

Ceci étant, un défi que la collection s'est aussi lancé est celui de toucher et sensibiliser le milieu scolaire. En l'état, aucune obligation n'est imposée aux professeurs de français d'intégrer la littérature belge à leur programme. Espérons que le gros travail pédagogique développé et fourni par Espace Nord à leur intention les amène à donner envie à la jeunesse de lire les oeuvres de notre patrimoine.

Au programme

Exposition. L’exposition itinérante qui prendra place dans les bibliothèques bruxelloises et wallonnes consistera en panneaux sur lesquels auront été reproduits des extraits de textes, des archives (contrats, comptes rendus, des couvertures de livres, des photos des auteurs, ...) Elle devrait permettre d’attirer l’attention sur la collection.

En librairies. Chaque libraire opérera, parmi les titres, une sélection d’ouvrages qui lui ressemble afin de la mettre en valeur.

Vidéo. Parmi les auteurs et autrices publiés chez Espace Nord, certains ont été sollicités pour choisir un titre coup de cœur dans la collection qu’ils défendent dans une capsule d’une minute.