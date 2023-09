Les livres de la semaine : Salman Rushdie, Sylvain Prudhomme et Isabelle Wéry

Un an après avoir été agressé, Salman Rushdie publie une grande et réjouissante saga historico-féministe : "La Cité de la victoire". L’Américano-Britannique d’origine indienne reste un conteur formidable à l’imagination débordante et festive.

Salman Rushdie. ©DR

"L’enfant dans le taxi" de Sylvain Prudhomme

L’auteur des Grands et de Par les routes (prix Femina 2019) publie un livre tendre et grave à la fois. Au-delà de l’enquête généalogique ou historique, au-delà de l’hommage aux enfants interdits de la guerre, c’est une quête poétique qui anime la prose de Sylvain Prudhomme.

Sylvain Prudhomme. ©DR

"Rouge Western" d'Isabelle Wéry

Le nouveau roman de l'autrice belge est fantasque. L’air de ne pas y toucher, cette féministe convaincue et convaincante, par ailleurs comédienne et metteuse en scène, utilise l’humour pour défendre les droits des unes et des autres.