Poetik Bazar : un rendez-vous enthousiaste et bilingue qui ne demande qu’à grandir

”À l’approche des élections de juin, montrer qu’on peut collaborer est un signal et une richesse”, constate ainsi Sieglinde Vanhaezebrouck, du Poëziecentrum. “Le Poetik Bazar est un moment unique en ce qu’il permet de découvrir la poésie de l’autre communauté. J’ai trouvé chez les francophones beaucoup de motifs d’inspiration. C’est important à notre époque de se rencontrer, d’être ensemble, poètes, organisateurs, traducteurs et lecteurs.” Le public néerlandophone étant minoritaire, Sieglinde Vanhaezebrouck reconnaît que des efforts doivent être faits pour l’attirer. “Les bases du Poetik Bazar sont bonnes, il faut lui donner le temps de grandir encore. Plus largement, c’est à nous de créer les circonstances et le climat pour que la poésie puisse s’épanouir.”

Foi en l’avenir

Du côté des Québécois, les invités d’honneur, l’occasion fut belle de continuer à développer un réseau déjà existant. Pour Simon Philippe Turcot, fondateur des éditions La Peuplade, les Halles de Schaerbeek étaient “le lieu qui pouvait ressembler le mieux à notre esprit, à notre maison. L’organisation est jeune, dynamique, pleine de vie, et a foi en l’avenir : on s’est senti à la bonne place”. Rencontrer les lecteurs belges lui a par ailleurs permis de constater que La Peuplade était une “maison suivie et appréciée, grâce au travail des libraires”.

Un atelier de Ludivine Joinnot et Julie Smulders à destination des plus jeunes. ©Anne-Flore Mary et Samir Amezian (Sam' Touch)

Pour l’éditeur français Bruno Doucey, dont c’est la troisième participation, Ariane Lefauconnier admet que le Poetik Bazar est un “rendez-vous qu’on aime. La programmation est en phase avec les tendances actuelles de la poésie, et touche un public croissant, qui est bien plus jeune que celui qu’on rencontre en France quand il s’agit de la poésie”. Ce fut aussi un moment “riche en échanges et en projets” partagé entre éditeurs. “Un weed-end qui redonne de l’énergie”, conclut-elle.

David Gianonni, fondateur du projet multi-artistique et multimédia MaelstrÖm, se félicite particulièrement, lui, du vendredi qui a accueilli un public scolaire. “Tous ceux qui ont animé un atelier avec les jeunes étaient ravis.” Quant à Anne Leloup, créatrice d’Esperluète Éditions, elle salue un public ouvert et mélangé : “Le Poetik Bazar est un excellent relais, très cohérent avec le type d’ouvrages qu’on édite”.

”On nous demande déjà les prochaines dates !”, se réjouit Mélanie Godin, directrice des Midis de la Poésie, l’une des chevilles ouvrières de l’événement. “Le marché et le festival sont complémentaires et dialoguent. Nous n’avons pas eu peur de chiner pour offrir des propositions pertinentes et novatrices, et cela a plu.” Rendez-vous est d’ores et déjà pris, du 20 au 22 septembre 2024, aux Halles de Schaerbeek.