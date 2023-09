"Journal d'un scénario": Que vaut le nouveau livre de Fabrice Caro (Fabcaro) ?

Noir et blanc, Louis Garrel et Mélanie Thierry

Il faut dire que sur le papier, le projet a de l’allure. Boris est scénariste et son futur film, Les servitudes silencieuses, raconte, très sérieusement et en noir et blanc, une histoire d’amour entre un homme et une femme, “de leur rencontre à leur rupture”, précise le synopsis. Ariel serait campé par Louis Garrel, Marianne incarnée par Mélanie Thierry. Des étoiles plein les yeux, Boris réalise des montages de ses deux égéries sur Photoshop, compare la compatibilité de leurs signes astrologiques. Derrière la caméra, pour mettre en scène son œuvre, il imagine des noms prestigieux (Leos Carax, Arnaud Desplechin ou Rebecca Zlotowski…), envisage, déjà, de ne pas se rendre au festival au cas où son drame serait sélectionné à Cannes, osant même jusqu’à se comparer à Woody Allen.

À lire aussi

En parallèle, Boris fait la connaissance d’Aurélie, grande cinéphile emballée par son projet et l’idée d’apprendre à le connaître. Tout roule, donc, jusqu’à la rencontre entre le scénariste et un producteur d’une grande chaîne de télévision qui va quelque peu faire évoluer le projet…

Les fans ne seront pas dépaysés

“Rien ne ressemble jamais à ce qu’on avait espéré, rien ne se passe jamais comme on l’avait prévu, le résultat est toujours à des années-lumière de ce qu’on avait prévu. Nous sommes tous […] dans un Broadway un peu raté.” Dans un roman précédent, Broadway, Fabrice Caro comparaît nos existences à une comédie musicale. L’auteur de la BD best-seller Zaï Zaï Zaï Zaï, le futur scénariste du prochain Astérix, tire sur le fil de la défaite dans son nouveau roman en imaginant, cette fois-ci, les déboires d’un scénariste aux prises avec la réalité de l’industrie cinématographique. Il avait, pour rappel, déjà imaginé les tourments d’un romancier face à une feuille blanche dans Samouraï.

Les fans de Fabrice Caro ne seront pas dépaysés. Son personnage antihéros qui se confie intimement par écrit, ressemble aux précédents : un torturé mal à l’aise socialement, oscillant entre la mégalomanie (du genre à s’autoconvaincre avec un “Tu vas les bouffer tout cru” devant le miroir) et le manque de confiance en lui. Un torturé, émotif et cynique, hanté par une politesse et une gentillesse maladives (de la lâcheté ?) qui l’obligent à glisser dans une pente savonnée par ses compromissions et ses mensonges éhontés.

À lire aussi

On retrouve, ici aussi, l’humour absurde, la nostalgie “proustienne” (la flûte à bec au collège), le regard aigu sur notre quotidien, les références ringardes, la science des punchlines (“le décalage entre mon état délabré et le ton badin du message d’Aurélie a la largeur de douze fuseaux horaires”) de l’auteur montpelliérain. Journal d’un scénario est moins délirant et imaginatif que Figurec, Fabcaro appuie, aussi, un peu trop sur le trait pour caricaturer le cynisme des producteurs. Difficile, par contre, de ne pas rire de ses dialogues parodiant les films d’auteur français.









Journal d’un scénario Roman de Fabrice Caro, Gallimard, collection Sygne, 208 pp. Prix : 19,50 €, version numérique 14 €.