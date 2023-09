Amin Maalouf est le nouveau secrétaire perpétuel de l’Académie française

Il était le favori car on lui prête volontiers une “personnalité rassembleuse” et on voit en lui “un homme de paix et de dialogue, discret et amical”.

Il était entré à l’Académie en 2011, succédant à Claude Lévi-Strauss. Il avait alors salué que c’était “un symbole très important pour le Liban”.

Il est né en 1949 à Beyrouth, dans une famille chrétienne. Journaliste au quotidien de Beyrouth An-Nahar, il est contraint à l’exil en France en 1976 quand son pays est ravagé par la guerre civile.

Ses origines ont toujours nourri autant ses romans que ses essais. Il a consacré son oeuvre au rapprochement des civilisations. Les thèmes de l’exil et de l’identité, lui qui se sent chrétien dans le monde arabe et Arabe en Occident, occupent une large place dans ses essais, parmi lesquels Les identités meurtrières, en 1989, qui reste un livre de base pour comprendre notre monde, ses conflits et les migrations. Il y montre comment nous avons, chacun, plusieurs identités et se figer sur une seule devient mortifère. Notons encore Le dérèglement du monde, paru en 2009.

C’est son roman Léon l’Africain (1986) suivi de Samarcande qui le font connaître du grand public. Il décroche le Goncourt en 1993 avec Le Rocher de Tanios.

Amin Maalouf a écrit ces dernières années des livrets d’opéra. C’est sur les hauteurs de l’île d’Yeu où il réside une partie de l’année, qu’il rédige ses livres.

Le 4 octobre sort son nouvel essai Le labyrinthe des égarés dans lequel il retrace l’histoire de quatre grandes nations : le Japon de l’ère Meiji, la Russie soviétique, la Chine et les Etats-Unis. Il conclut son livre ainsi : “En dépit de ces inquiétudes, je demeure persuadé que le moment d’angoisse que nous vivons pourrait se révéler salutaire et pourrait nous amener à concevoir un autre déroulement. […] Nous avons les moyens de sortir de ce ‘labyrinthe’. Encore faut-il commencer par admettre que nous nous sommes égarés. ”