Le retour inespéré d’Ernest et Célestine grâce au toupet d’Astrid Desbordes

C’est tout le bien qu’on souhaite à Astrid Desbordes, autrice jeunesse talentueuse dont les albums retiennent l’attention depuis belle lurette, au point de flirter autour du million d’exemplaires vendus dans le monde entier pour la série des Archibald. Un vrai record dans le domaine.

Cette fois, l’autrice de Mon amour se lance dans une aventure aussi inédite que l’histoire proposée : Ernest et Célestine au bonheur des souris.

Une nouvelle histoire d’Ernest et Célestine ? Sacrilège !, s’exclameront les plus orthodoxes avant d’avoir découvert l’ouvrage, de bien belle facture, et fidèle au tempérament des deux protagonistes.

On retrouve en effet d’emblée le caractère boudeur de la petite Célestine et la tendresse bourrue de son cher Ernest, les fâcheries qui ponctuent leur quotidien, les petits riens qui créent les grands moments de leur existence, la pudeur de l’un envers l’autre, la débrouille tant prônée par la peintre, illustratrice et conteuse Gabrielle Vincent (1928-2000) , grande adepte de la décroissance avant l’heure. Entre autres.

Astrid Desbordes s’empare donc de la célèbre série en y insérant sa personnalité et un récit plus romanesque, plus long que dans les albums de Gabrielle Vincent.

On quitte dès lors le registre savoureux des instantanés, des silences éloquents, des dialogues sans préambule, des regards indiscrets jetés par la fenêtre pour entrer dans une vraie histoire qui se déroule sur sept jours avec plusieurs modes de narration, dont un échange épistolaire. Le tout illustré par des originaux, toujours en sépia, de Gabrielle Vincent, à quelques exceptions près…

L’histoire commence sous un ciel bleu, météo assez rare dans les albums initiaux, et par une dispute. Toujours aussi impétueuse, et cette fois un grain féministe, Célestine claque la porte brinquebalante de leur maison pour aller vivre dans le monde des souris. Carrément…

"Ernest et Célestine au bonheur des souris " de Gabrielle Vincent, Astrid Desbordes et Marie Flusin

Aussi fine, délicate et sans doute rusée que la petite Célestine, à qui elle ressemble assurément, Astrid Desbordes sort quelques tranches de pain de fleur de son sac pour accompagner le mezze libanais que nous partageons.

Marcher dans les pas de Gabrielle Vincent, ce n’est pas rien. Comment et pourquoi vous êtes vous lancée dans l’aventure ?

Si mon éditrice Céline Charvet ne me l’avait pas proposé, je n’y aurais sans doute jamais songé. J’ai un tel respect, une telle admiration pour Gabrielle Vincent. J’adore cette série depuis que je l’ai découverte, jeune adulte. C’est un de mes grands coups de cœur en littérature jeunesse. J’ai d’abord réfléchi à la manière dont j’allais procéder. J’avais envie d’insérer des lettres et d’observer un temps plus long. Je n’ai pas relu tous les albums consciencieusement. J’ai préféré me fier à mes souvenirs. J’avais encore bien en tête leur univers, les décors, les maisons... Je ne me suis pas inspirée des dessins existants non plus. J’ai choisi d’écrire d’abord l’histoire qui me plaisait et de voir pour les illustrations ensuite, quitte à faire quelques petits pas de côté, ce que les ayant droits ont accepté. Comme pour la vitrine de chapeaux qui n’était pas un magasin de chapeaux à l’origine. Ou comme pour le professeur Ramini qui a été ajouté. A part cela, on n’a pas touché aux personnages existants. Marie Flusin a juste parfois un peu modifié leur posture et leur environnement, dans le respect du trait de Gabrielle Vincent.

Qu’est-ce qui vous plaît tellement dans les albums d’Ernest et Célestine ?

On sent qu’elle a été fidèle à ce qu’elle aimait, qu’elle n’a pas cherché à plaire à son lecteur. Elle avait une vraie sensibilité. J’aime aussi le côté poétique et minimaliste de ses albums. Elle va à l’essentiel avec ses dialogues. Il s’agit en outre d’une série engagée, politique et ce, mine de rien. Elle traite de sujets très importants mais les amène avec légèreté. Rappelons que Célestine a été trouvée dans une poubelle… Le sans-abrisme n’est pas loin. J’aime aussi la liberté de ton, la présence de la nature, les magnifiques scènes d’extérieur et la sobriété heureuse qui traverse la série.

Aviez-vous l’impression que Gabrielle Vincent regardait par dessus votre épaule pendant que vous écriviez ?

Non, je me sentais assez libre. Je n’ai pas d’obligation de publier. J’aime écrire. J’essayais, sans enjeu de réussite. Je me suis plutôt mise dans la peau d’un chanteur qui rend un hommage.

Il n’y aura donc pas d’autres titres ?

A priori, non. L’idée était de faire juste un album.

★ ★ ★ Ernest et Célestine au bonheur des souris | Album | Gabrielle Vincent, Astrid Desbordes et Marie Flusain, Casterman, 64 pp, 15 €. Dès 4 ans.

Extrait

Evidemment, Ernest aurait dû courir vers Célestine et lui dire : "Eh oh, Célestine, mais qu'est-ce qui te fait tant rire ? Raconte-moi ! Et tu devrais venir voir ta chambre, elle n'a jamais été aussi bien rangée. Tu ne peux même pas imaginer ! " Mais à la place, il resta planté sur le trottoir à regarder la joie de Célestine qui lui serrait un peu le coeur. Et il se dit qu'il n'avait vraiment pas besoin de venir au marché, il lui restait du pain et du beurre, après tout.