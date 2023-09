Lambil, général discret des tuniques bleues

Pour Lambil, la bande dessinée a toujours été une évidence. "Gamin, dès que je pouvais plonger dans un magazine avec de la bande dessinée, j'étais parti", se souvient-il en évoquant les titres comme Bravo mais aussi, inévitablement, Spirou. Un hebdomadaire qui va marquer au fer rouge ce passionné de dessins et d'histoires dessinées et qui va bouleverser sa vie, lui qui, jeune ado, arborait déjà fièrement l'insigne des Amis de Spirou (les AdS) au revers de sa veste.

"Si vous me demandez ce que j'aurais aimé faire comme métier, la réponse est simple, dessinateur de bande dessinée. Évidemment, à l'époque, fin des années 40, début 50, tout le monde a essayé de me dissuader. Mais mon père, que je considère comme un saint pour ça, n'a jamais cherché à me pousser vers d'autres horizons."

La fidélité chevilléeau corps

Pourtant, ce papa avait une société de pièces détachées pour automobiles, installée à Falisolle, le berceau du petit Willy qui, plus de 80 ans plus tard, habite toujours dans le même quartier. "Mon père, qui était fils de fermier, n'avait pas beaucoup fréquenté l'école mais c'était un malin. Il a vite compris, et accepté, ce que je voulais faire. Quand il est tombé malade, j'ai dû le remplacer un moment à la boutique, mais il m'a dit de ne pas me laisser coincer dans ce commerce, de tout liquider. Ce n'était pas bien vu dans la famille. Qu'est-ce qu'on l'a embêté, pour ne pas dire autre chose. Les remarques stupides habituelles : 'Faire des petits Mickey, ce n'est pas un travail sérieux. Qu'il fasse de la mécanique'. Mais mon père a tenu bon, il les a tous envoyés sur les roses. Un peu têtu, l'homme. Quand il avait une idée, il s'y tenait. Ce doit être dans les gènes", s'amuse-t-il en se remémorant certaines scènes de l'époque, comme le déballage des pièces arrivant dans la boutique. "Elles étaient souvent emballées dans du papier journal et il y avait régulièrement des pages de bandes dessinées. C'était en anglais, j'étais incapable de comprendre mais je les bouffais des yeux. J'essayais d'imaginer ce qu'il se passait et surtout ce que les personnages se disaient. Je me faisais ma version à moi. Parfois, maman repassait ces pages pour les rendre plus lisibles", reprend encore le dernier d'une génération d'auteurs qui ont fait et font la réputation de la maison Dupuis, aussi baptisée la maison de Marcinelle.

"Marcinelle, ce n'était pas bien loin de Falisolle, une vingtaine de kilomètres tout au plus, poursuit Lambil. On passait régulièrement devant les éditions Dupuis. C'était un rêve d'y entrer. Il y avait des artistes comme Jijé, Franquin, Morris, Will et tant d'autres."

C'est grâce au frère de Jijé que le rêve deviendra réalité. "Il habitait près de chez nous, il a vu mes dessins. Je lui ai parlé de ma passion. Je pense qu'il a vu que j'étais vraiment sincère et que je devais quand même avoir un petit potentiel", lâche Lambil sans sourciller, avec sa modestie évidente.

Il avait à peine plus de 16 ans, quand il est entré la première fois chez Dupuis. "Septante ans plus tard, j'y suis encore, lâche-t-il dans un grand sourire qui soulève dans un rictus sa moustache blanche. Parfois, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps, que je suis trop dans les meubles, qu'on ne considère pas assez le travail réalisé et que la série n'est pas assez mise en avant. Pourtant les lecteurs l'attendent toujours. Elle se vend toujours très bien. Mais c'est devenu presque naturel pour tout le monde d'avoir un album tous les ans ou presque", grogne-t-il avant de reprendre : "Mais on a quand même eu des grands moments. Les années 70 et 80 étaient magiques. On a beaucoup, énormément, travaillé mais on a aussi beaucoup ri, on s'est aussi parfois, mais c'était rare, un peu disputé".

Plus de 50 ans dans la cavalerie

Le début des années 70, c'est aussi le temps de la reprise des Tuniques bleues, une série créée à la fin des années 60 par Raoul Cauvin au scénario et Salvérius au dessin.

"Quand je suis arrivé chez Dupuis, on ne m’attendait pas, il n’y avait pas une place au chaud pour moi. J’étais pas un artiste, juste un gamin qui arrivait avec des étoiles plein les yeux. J’ai commencé tout en bas, comme lettreur. J’ai dû attendre la toute fin des années 50 pour commencer une série australienne qui s’appelait Sandy et Hoppy. Il y a eu 17 tomes, je pense qu’ils sont pratiquement introuvables maintenant. Je faisais tout, scénario et dessin. Après une dizaine d’années, je commençais vraiment à me fatiguer, j’avais envie de changer d’air. Je suis donc allé trouver Raoul Cauvin pour lui demander s’il n’avait pas un scénario pour moi. Il n’a pas dû chercher longtemps, quelques semaines plus tard, en 1972, Salvérius est décédé. La série des Tuniques bleues commençait à avoir du succès, il fallait trouver un dessinateur, M. Dupuis m’en a parlé mais il n’a pas eu besoin de beaucoup de mots. L’affaire était faite. Je m’y suis collé et nous voilà un demi-siècle plus tard. Évidemment, Raoul m’a abandonné en cours de route mais je monte toujours la garde, même si j’avoue que je suis moins enthousiaste pour lancer les charges. Mais au dessin, je m’applique toujours avec la même discipline, case par case, planche par planche. Je suis un dessinateur à l’ancienne, je n’interviens pratiquement pas sur un scénario. Évidemment, on en parle avec le scénariste mais une fois qu’on a fixé le cap, chacun son métier. J’essaie de garder le rythme, de toute façon je ne sais faire qu’une chose, c’est dessiner."