”Paradise, Nevada”, l’épatant premier roman de Dario Diofebi, joueur de poker professionnel devenu écrivain

Sujets qui fâchent

À l’exception de quelques brefs passages très techniques sur le poker, on suit allègrement l’auteur dans le maelström de ces vies dont l’épicentre est le Positano, soit le plus luxueux et le plus ambitieux hôtel-casino (fictif) de Las Vegas, conçu comme une réplique d’un village de la côte amalfitaine par un milliardaire excentrique. Il y a des sujets qui fâchent (l’ultralibéralisme débridé, les menaces de l’intelligence artificielle, les déchets nucléaires stockés dans le Nevada, les mariages blancs lucratifs, les licenciements abusifs…) et du rythme dans ce pavé foisonnant mais, surtout, de l’empathie envers des personnages dont le romancier perçoit et décrit avec force le mal-être. Admirateur d’Umberto Eco, de Nabokov, de Martin Amis ou de Zadie Smith (dont il est le traducteur italien), Dario Diofebi reconnaît qu’il a écrit Paradise, Nevada sous l’influence des grands écrivains sociaux du XIXe siècle que sont Dickens, Tolstoï et Zola, tout en ayant en tête le travail de Thomas Pinchon, David Foster Wallace et Don DeLillo pour la littérature américaine des années 90. Aussi, assure le jeune écrivain, “mon intention n’était pas d’écrire un grand roman américain. C’est une catégorie très chargée culturellement, et je ne suis pas américain. En tant qu’auteur italien écrivant sur les États-Unis, j’ai une perspective différente : j’essaie d’être en conversation avec la littérature américaine”.

On imagine que la construction de ce roman tentaculaire, qui joue avec les formes et intègre nombre de personnages secondaires aux quatre trajectoires principales, n’a pas été une mince affaire. “La structure du livre a été dictée par l’endroit lui-même. J’ai commencé à écrire ce livre sur Las Vegas à travers deux personnages, mais cela ne fonctionnait pas : le résultat ne ressemblait pas à la ville. Comme mon ambition était d’en représenter de multiples facettes, cela n’a cessé de s’étendre. Ce que j’ai appris de livres tels que celui-là, c’est qu’il nécessite un pacte implicite entre l’écrivain et le lecteur. Les deux cents premières pages comportent une mise en place et la présentation de nombreux personnages, ce qui freine la narration. Mais vous ne pouvez être happé tant que vous n’avez pas rencontré tout le monde. J’ai conscience que le début est lent, mais c’est inévitable. Je pense avoir rempli ma part du contrat : si le lecteur a la patience de rester avec moi pendant la présentation des personnages, il a une bonne histoire.” Ce que l’on confirme !

Stéréotypes déjoués

En nous donnant à voir la vraie vie derrière la façade clinquante de Las Vegas, Dario Diofebi déjoue les stéréotypes. “Les visiteurs qui y passent deux jours, ou même deux semaines, y vivent des trucs complètement fous. Mon livre entend contrer cela, même si mon impression demeure ambivalente : si j’y ai vécu plusieurs années, je n’y suis pas né, et je ne suis pas Américain. Je suis donc conscient de ne pas avoir une expérience complète, d’être plutôt dans un entre-deux. Le livre se base sur une observation et une immersion longues, mais je ne prétends pas pour autant délivrer la vérité sur ce qu’est Las Vegas.”

guillement Les discours actuels sur la manière dont nous devons vivre ont l'air bénéfiques, or ils sont contradictoires. Comment choisir ? La seule réaction raisonnable est la panique.

Pour celui qui fut plusieurs années durant joueur de poker professionnel (en ligne d’abord, puis à Las Vegas tout en voyageant dans le monde entier pour participer à des tournois d’envergure) avant de s’inscrire au programme de creative writing de la New York University, tout oppose l’art du poker et l’art d’écrire. “C’est parce que ce sont deux activités si différentes que j’ai pu passer de l’une à l’autre. Cela a été facile de me concentrer sur le poker en rêvant de devenir écrivain, puis une fois entré en écriture d’arrêter le poker parce qu’il n’y a pas de lien entre les deux activités : le joueur de poker idéal est celui qui parvient à contrôler et cacher ses émotions, à se comporter comme un ordinateur. La littérature est tout l’inverse : il faut briser ce qui est logique, et plonger au plus profond dans les perceptions et les émotions humaines.”

Universalité

Dario Diofebi se révèle particulièrement à l’aise pour nous décrire les failles comme les ambiguïtés de ses personnages, déchirés entre ce que Las Vegas exige ou fait d’eux et leurs aspirations profondes. C’est d’ailleurs le côté humain de Paradise, Nevada, particulièrement présent, qui lui confère son intérêt comme son universalité. “Si j’avais voulu décrire Las Vegas pour qu’il paraisse universel, cela aurait sonné faux. Je ne voulais rien démontrer, mais juste essayer d’écrire une histoire à propos d’un endroit. Si le résultat finit par avoir en écho des thèmes universels, tant mieux, mais ce n’est pas à moi de le dire.” C’est aussi parce que les personnages sont tenaillés par la peur et confrontés à une décision qu’ils sont incapables de prendre (pour diverses raisons) qu’ils touchent le lecteur. “S’ils sont tous différents, ils ont la même attente : que quelque chose ou quelqu’un leur dise comment mener leur vie, la bonne manière de le faire. Aucun des quatre ne cherche la réponse en eux, ils attendent de l’extérieur (des maths, de la religion ou de l’appartenance à un syndicat) un prêt-à-penser, une solution toute faite.”

Entre rêves et infortunes, fragilités et détermination, chaque personnage de Paradise, Nevada aspire à une vie qui lui offre plus – de dignité, de visibilité, de crédibilité. Parce que le jeu de poker impose de ne jamais se dévoiler, parce que les serveuses sont interchangeables et invisibles, parce que vivre à Las Vegas sans y être autorisé nécessite de rester dans l’ombre : la solitude est omniprésente et dévorante, mais Dario Diobefi lui oppose çà et là une franche touche de solidarité.

Liberté et responsabilité

C’est en compagnie de Lindsay, la journaliste, que le mot de la fin (même s’il est tout sauf une conclusion) nous est délivré. “Nous devons toujours choisir. C’est une telle liberté, et une telle responsabilité. Les histoires auxquelles nous choisissons de croire. Celles que nous choisissons de raconter”, écrit Dario Diobefi. Qui s’explique : “Il y a différentes manières de raconter le monde, mais toutes les histoires n’ont pas la même valeur. Si tout se valait, on tomberait dans une forme de relativisme nihiliste – ce qui est au cœur d’une partie de la littérature post-moderne, selon moi. Or il y a un million de clés ou d’histoires pour nous aider à interpréter le monde. Quand vous écrivez un livre censé représenter un monde en soi, vous ne pouvez que vous demander le rôle que jouent ces histoires. Dans mes jours sombres, j’ai tendance à croire que tout est histoire, que tout est mensonge, et que tout se vaut. Heureusement, lorsque j’écris, j’essaie de ne pas tomber dans ce travers. Quand j’en ai l’énergie, je me bats contre cela. Pour le moment, j’écris d’ailleurs sur la manière dont les histoires, aujourd’hui, sont fabriquées et pensées pour nous manipuler.” La suite dans son prochain roman.









⇒ Dario Diofebi | Paradise, Nevada | traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul Matthieu | Albin Michel | 645 pp., 23,90 €, version numérique 16 €