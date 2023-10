Eugène Green, le cinéaste poète

Sa grammaire cinématographique est des plus surprenantes : plan contre plan, diction où se font toutes les liaisons, jeu non psychologique, larges plages musicales. Chaque film est l’histoire d’une rencontre de générations réunies par le sensible et une certaine incompréhension du monde. Il tourne en français, en italien, mais aussi en portugais et en basque.

Le titre votre livre est très éloquent : En glanant dans les champs désolés.

J’ai constitué progressivement des recueils qu’aucun éditeur de poésie n’a voulu publier. J’écris des vers métriques et j’utilise certaines formes traditionnelles comme le sonnet. Tous les poèmes ne sont pas rimés mais les vers, eux, sont toujours prosodiques. Le présent ouvrage est une anthologie de mes textes extraits de tous mes recueils refusés depuis le début du siècle présent. Le titre évoque l’idée de ces champs désolés dans lesquels on vit et dans lesquels on tente de trouver un peu de sens et de beauté.

Le glaneur et la glaneuse...

Glaner, c’est trouver ce qu’il reste de valable ou de beau, à mes yeux. Les champs sont désolés, comme s’il y avait eu un incendie et sont laissés en friche, mais certains éléments restent beaux et sensés. Souvent, je trouve le désir d’écrire dans des lieux précis, lorsque je suis en voyage, par exemple, et il y a même plusieurs textes sur le jardin du Luxembourg.

Existe-t-il un rapport avec les aquarellistes anglaises du XXe ?

Je ne vois pas de rapport direct, parce que pour moi la relation au lieu est intérieure. Il ne s’agit pas de croquer un paysage mais de dire quelque chose de l’intimité qui s’est créée en interaction avec ce lieu. C’est ce que j’appelle "l’intériorité des lieux". Un des poèmes, Une grappa au Café Florio, que j’ai écrit au Caffè Florio à Turin, fut l’occasion non de méditer aux qualités de la grappa, mais sur le temps. J’y sens derrière moi le poids du passé, mais, en dépit de tous ces souvenirs, il me restait encore du temps pour vivre d’autres choses. C’est la joie du moment présent que j’ai exprimée dans ce poème. Une aquarelle aurait été une simple carte postale, dessinant les caractéristiques visuelles du café.

Il y a donc une réflexion sur le présent et sur ce qu’il représente ?

Oui. Le présent est pour moi le seul temps réel. Tout passé a été un présent et tout futur sera un présent, il n’y a pas de barrière, comme dans mon dernier film Le mur des morts, où des allers-retours dans le temps rendent possibles des interactions entre les vivants et les morts. Cet été, ma mère, qui avait 101 ans est morte, et, au-delà des souvenirs, je la ressens énormément dans mon présent. C’est ce que j’essaie de capter dans les poèmes, cette omniprésence du présent.

