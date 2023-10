Nom d’un chien, le Chat de Geluck fête ses 40 ans: "On m'avait envoyé une lettre de refus parce que les livres d'humour n'avaient pas assez de succès"

Cette nouveauté aurait pu porter un autre titre. “On avait pensé Le Chat et les 40 lecteurs mais on s’est dit que c'était plutôt restrictif sur le nombre de lecteurs et que ça pouvait lui porter préjudice”, explique-t-il.

Il faut dire que le gros matou, fidèle aux éditions Casterman depuis sa naissance, ne s’est jamais contenté d’une poignée de lecteurs. Un vrai phénomène dans le monde de l’édition qui totalise approximativement 15 millions d’exemplaires vendus. Avec un des records, à 450 000 exemplaires, pour La Bible selon le Chat. “Le seul titre où j’ai travaillé avec un scénariste”, s’amuse Philippe Geluck, qui a pu compter ici sur le concours de “Dieu”.

Des débuts contrariés

Si le Chat est devenu un acteur de poids, dont la nouveauté modifie à elle seule la courbe des ventes de tout un secteur, ses débuts n’ont pas été un parcours de santé. Au milieu des années 80, Philippe Geluck frappe à la porte des éditions Casterman avec son personnage qui avait déjà fait ses griffes dans les colonnes du journal Le Soir. “Le directeur de Casterman l’époque, Didier Platteau, m’avait envoyé une lettre, que j’ai toujours conservée, en même temps que son amitié, pour m’informer des raisons de son refus. Il m’expliquait notamment que les livres d’humour avaient trop peu de succès en librairie.” Philippe Geluck va persister et l’éditeur finira par lui ouvrir son catalogue. Un revirement que doit bénir depuis quelques années la maison d’édition originaire de Tournai au vu du succès de ce personnage.

”Je me souviens de la première fois où, tout content, je suis venu lui apporter mes premières pages”, poursuit Philippe Geluck. Didier Platteau les a regardées, il a bien ri, avant de me les rendre en me demandant où était la couleur. “Je travaillais pour un quotidien, je n’avais jamais réfléchi à cette question. Pour moi, jusqu’à ce jour, le Chat c’était du noir et blanc”, ajoute-t-il en présentant une découpe en bois du Chat portant un plateau. “C’est moi qui l’ai faite tout au début de sa carrière”. Pour prouver ses dires, l'artiste sort une photo sur laquelle on le voit, jeune et chevelu (ce qui démontre le grand âge du cliché), en train de découper le personnage à la scie sauteuse. Sur un autre cliché, on voit le “Chat au plateau”, portant fièrement le gâteau du premier anniversaire de son fils Antoine, né, lui aussi, en 1983. “J’ai tout de suite travaillé avec une coloriste et on a opté pour cette peau grise qu’il balade depuis le premier tome”.

”On m’a régulièrement interrogé sur la race de ce chat. J’ai pris l’habitude de répondre que c’est une abstraction, ni chat, ni homme. Ce qui permet bien des audaces et surtout de ne pas dessiner les poils, ce qui serait un calvaire”, continue l’auteur, tout heureux de cette trouvaille qui lui offre bien plus de latitude, notamment lorsqu’il se lance dans ses statues géantes en bronze. Des sculptures qui déambulent depuis le mois de mars dernier dans le parc royal de Bruxelles. Une expo, gratuite, à voir absolument et qui sera prolongée jusqu’au début de l’année prochaine. Des statues qui sontaussi mises en vente pour financer la location du Musée du Chat et du dessin d’humour qui doit ouvrir à quelques pas de là, dans le prolongement de Bozar.

Cap sur 2026

Le musée devrait accueillir ses premiers visiteurs en 2026. “Je pense que ce sera plus décembre que janvier 2026”, sourit l’artiste, qui table sur la fin des gros œuvres pour fin 2024. “C’est ce qu’on me dit aujourd’hui. je m’y accroche. J’aurai 72 ans à l’inauguration, ça me laisse encore de belles années”. Le programme n’est pas encore établi mais Philippe Geluck annonce déjà des expositions temporaires de grands auteurs de dessins d’humour venu de tous les coins de la planète. “C’est un art qui disposera à Bruxelles, d’une place unique. On a encore un peu de temps, mais je peux déjà vous dire qu’il y a de grands artistes qui seront exposés.”

Quid de la polémique née autour de ce musée. “Elle ne m’a pas affecté parce que je sais le travail et l’investissement personnel que cela représente. Cette médiatisation a en fait provoqué ou accéléré la vente de trois statues qui ont été achetées par des gens qui ont voulu soutenir le projet face à cette vague de critiques.”

Philippe Geluck maintient donc le cap pour ce musée comme pour ses albums et tout l’univers qu’il a bâti autour de ce félin facétieux et bonhomme qui, malgré les années, les critiques, les interdits a conservé sa fraîcheur et son sens de la provocation. “Les interdictions qu’on tente d’imposer au nom du politiquement correct agrandissent en fait mon terrain de chasse.”